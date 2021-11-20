Де зустрічати Новий рік: ціни на подобову оренду в Карпатах, Києві, Одесі та Львові

Перед новорічними святами ринок оренди подобово пожвавлюється. Орендодавці збільшують кількість пропозицій квартир та будинків для святкових канікул. Українці вже активно шукають та бронюють варіанти.

Яке житло шукають до свят та скільки коштує зараз орендувати нерухомість подобово на Новий рік повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Оренда на Новий рік: будинок, квартира, готель

Найпопулярніший напрямок дому на добу – запит "Карпати". Вже у жовтні його вводили у пошуковому рядку 6800 разів. Слідом за ним намагаються знайти "будинок з басейном", "будинок з лазнею" і "житло в Буковелі".

У найпопулярніших пошукових запитах простежується новорічний настрій українців та їхнє бажання святкувати 2022 рік на Закарпатті чи за містом. Серед запитів – "будинок з каміном", "котедж", "чан", "лазня" та просто "новий рік", "в горах", "ліс".

Для порівняння, запит із формулюванням "квартира подобово" українці шукали 51,2 тис. разів.

Орендодавці реагують на попит і збільшують кількість об'єктів, але поки що не збільшують ціни. Наприклад, вже зараз по всій Україні можна знайти майже 11 000 квартир подобово, 1 250 будинків, майже 1 000 хостелів та кілька сотень варіантів готелів та баз відпочинку.

Квартира на свята

Найбільше квартир очікувано пропонується у Києві. На другому місці навіть узимку – Одеса, а закриває трійку лідерів Львів. До п'ятірки також увійшли Харків та Дніпро.

При цьому, порівняно з листопадом-груднем 2020 року, вже у вересні-жовтні 2021-го можна спостерігати збільшення вартості до 25%.

Однокімнатні квартири подобово зросли у ціні на 7% у середньому по країні.

Рекордне зростання у Чернігові – на 20%, середня ціна там 500 грн/добу.

У Києві у жовтні зросли ціни на 19%.

У Вінниці показник зростання склав 17%.

У Дніпрі однокімнатна квартира стала коштувати на 8% дорожче.

В Одесі квартири на свята подорожчали на 12%.

Вже у жовтні, порівняно з минулим місяцем, особливо збільшився попит на однушки в окремих містах. Орендарі стали цікавитись на 41% більше житлом у Чернігові, на 39% – у Хмельницькому, на 21% – у Вінниці. Фото: pinterest

Двокімнатні квартири зростання цін торкнулося менше. Усього 4% у середньому по Україні. Найбільше зросла подобова оренда у Львові та Вінниці – на 12,5%.

Орендарі стали виявляти активніший інтерес до об'єктів у Житомирі — на 71%, Миколаєві — 36% та у Хмельницькому — 31%.

Трикімнатні квартири зараз можна орендувати подобово на 3% дорожче. При цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла більш ніж на 20%. Найбільше зросла пропозиція трикімнатних квартир у Івано-Франківську – на 84%.

Щодо попиту, у жовтні за місяць користувачі стали на 83% більше відзиватися на оголошення в Херсоні.

У Черкасах впала вартість оренди впала, при цьому інтерес до трішок підвищився на 79%. На 65% активніше стали цікавитись великим житлом у Житомирі.

Октябрь 2021 (цена за сутки в грн) 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Киев 800 1 100 1 700 Одесса 600 750 1 300 Львов 600 800 1 200 Днепр 600 700 650 Харьков 500 700 1 050 Ивано-Франковск 500 600 875 Хмельницкий 500 500 600 Черновцы 550 600 775

Вартість житла подобово у популярних напрямках України (дані ОЛХ Нерухомість)

Новий рік за містом: будинки та котеджі

До новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно у Києві — нині там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче подобово орендувати приватний будинок чи котедж. На другому місці – Славське (Львівська обл), на третьому – Яремче (Івано-Франківська обл).

Ціни на будинки в містах, де пропонують більше об'єктів у жовтні, виглядають так:

Київ — 5 000 грн/добу

Дніпро — 3 000 грн/добу

Одеса — 2 500 грн/добу

Харків — 2 000 грн/добу

Яремче — 1 200 грн/добу

Славське — 850 грн/добу

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