Бумага, винил, флизелин: гайд по выбору обоев для каждой комнаты
Наверное, у каждого есть воспоминания из детства, когда вы вместе с родителями клеили обои, используя вязкий клейстер на основе муки и ПВА. Времена изменились, сейчас ассортимент как смесей, так и обоев значительно расширился — а значит, выбор стал сложнее.
Разберемся какие типы обоев существуют, их преимущества и недостатки, и как выбрать наиболее подходящие вашему жилью — в материале РБК-Украина Realty.
Какие обои бывают
Обои — один из самых распространенных, практичных и доступных отделочных материалов. Когда-то они считались очень дорогим украшением интерьера, но сегодня их может позволить себе практически каждый. Рынок заполнен огромным количеством обоев всех видов и расцветок. Фото: Pinterest
Как и за любым отделочным материалом, за обоями нужен уход. На них может скапливаться пыль, они пачкаются от прикосновения, а маленькие дети могут использовать их в качестве альбома для рисования. Так что один из критериев, на который стоит обратить внимание — маркость и особенности ухода.
По этому принципу обои можно разделить на несколько типов:
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Бумажные обои — для этого типа материала подходит только сухая чистка, например, мягкой щеткой и пылесосом. Из-за влаги на таких обоях может смыться рисунок и разрушиться сам материал.
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Влагостойкие обои покрыты тонким защитным слоем. Их можно протирать влажной тряпкой, без использования моющих средств, только для снятия пыли.
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Моющиеся обои(винил или плотное защитное покрытие) можно мыть неагрессивными моющими средствами. Например, раствором хозяйственного или жидкого мыла.
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Супермоющиеся обои (вспененный или тисненый винил) можно мыть агрессивными моющими средствами и использовать при этом жесткие щетки. Ни рисунок, ни фактура таких обоев при этом не страдает.
Простые обои прекрасно подойдут для сухих помещений, а супермоющимися можно оклеивать кухонную зону и ванную комнату.
Сегодня производители предлагают обои двух типов: однослойные (симплекс) — один слой материала с рисунком или тиснениеми и двухслойные (дуплекс) два слоя: верхний с рисунком и нижний, который клеится к стене. Двухслойные обои более прочны, но на порядок тяжелее.
Бумажные обои
Бумага — самый простой и дешевый материал обоев. Его основной недостаток в сложности ухода. Как говорилось ранее — чистить их можно только с помощью сухих средств. Даже от влажной тряпки бумага расползется.
Бумажные обои подойдут для помещений с нормальной и низкой влажностью. Фото: Pinterest
Еще один минус бумажных обоев — они тонкие. Если стена под обоями выровнена не очень хорошо, то после оклейки все неровности станут бугорками на поверхности.
К тому же, бумажные обои недолговечны, срок их службы — максимум пять лет. Так что этот вариант отлично подойдет как временный или тем, кто любит перемены и делает ремонт раз в несколько лет.
Недорогие бумажные обои сгодятся и для детской комнаты. Во-первых, они гипоаллергенны, а во-вторых, если ребенок разрисует их — замена будет не так затратна.
Флизелиновые обои
Основой для таких обоев служит флизелин — синтетическая бумага, состоящая из целлюлозных волокон с добавлением полиэстера.
Изначально флизелиновые обои использовались в качестве основы под покраску стен. Они сделаны из прочного и недорогого материала, который отлично скрывает мелкие неровности поверхности. Сегодня производители выпускают флизелиновые обои и с рисунком. Фото: Pinterest
Такой материал можно мыть. К тому же клеить флизелиновые обои — очень легко. Нижняя сторона обоев имеет клеевой слой, так что, достаточно намазать клеем стену и сразу же прикладывать лист.
Виниловые обои
Это двухслойные обои: нижний слой — бумага или флизелин, верхний — винил с рисунком или текстурой. Их можно клеить на неподготовленные стены — толщины винила хватит, чтобы скрыть неровности черновой отделки. Фото: Pinterest
Виниловые обои прочные, устойчивые к выгоранию, но совершенно не пропускают воздух. Так что придется следить за уровнем влажности в комнате. Зато их можно мыть губкой и чистить пылесосом. Такой вариант обоев отлично подойдет для влажных помещений.
Текстильные обои
Тканевые обои состоят из двух слоев — бумаги или флизелина, а в роли верхнего — тканевых волокон. Ткань может быть самая разная: лен, шелк, джут, вискоза и ткань из синтетических нитей. Фото: Pinterest
Это достаточно "капризный" вариант, требующий повышенного ухода. Тканевые обои тяжелые, легко пачкаются и пылятся, сильно выгорают на солнце и боятся влаги. Им подходит исключительно сухая чистка. Рекомендуется использовать их в сухих и спокойных помещениях: гостиной или спальне.
Это самый дорогой вид обоев. Если вы хотите создать классический интерьер в стиле барокко — текстильные обои будут идеальным вариантом.
Рекомендации по выбору обоев
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Выбирайте обои в зависимости от помещения. Для влажных комнат подойдут виниловые или флизелиновые, не боящиеся влаги и мытья. Для детской — бумажные, для спальни и гостиной — текстиль, винил или флизелин.
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Берите обои с запасом. Если вы случайно испортите полотно, быстро найти и купить точно такой же принт и оттенок может быть проблемой.
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Ознакомьтесь с маркировкой и информацией, которая есть на каждом рулоне. Если какие-то обозначения и термины вам непонятны — проконсультируетесь с продавцом.
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