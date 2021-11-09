Владелец "Новой Слободки" представил проект развития территории микрорайона

На одной из самых длинных киевских набережных в скором времени могут появиться многофункциональные спортивные площадки, детский сад, скейт-парк, арт-зона, чистый пляж и новый жилой комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на заявление владельца ООО "Новая Слободка" Александра Стельмащука во время презентации жителям микрорайона своего проекта.

"Это строительство 3-х домов, высококлассных, красивых, с хорошими планировками, с красивыми фасадами, с хорошей инфраструктурой. Это все планируется делать на земле, которая находится в частной собственности и это отдельный проект, на который получены уже соответствующие разрешения, на которые получены градостроительные условия, сделана вся проектная документация, получена вся разрешительная документация и он уже потихоньку начинает реализовываться", - отметил он.

По словам Стельмащука, рядом с ЖК планируют обустроить современную зону здоровья с беговым и веломаршрутом.

"Мы хотим улучшить саму инфраструктуру близлежащей территории, всей Никольской слободки", - подчеркнул девелопер.

Архитектор-урбанист Станислав Демин утверждает - современные технологии позволяют, несмотря на бетонные конструкции, сохранить имеющиеся деревья, и это позволит реконструировать спортивные площадки без ущерба для природы.

"Здесь уже составлено место, где развивается скейт-парк, но он уже, конечно, совсем не выдерживает никакой критики, там дырки. То есть мы снова предложили сделать там полноценный бетонный пул", - рассказал он.

Жители Слободки восприняли новые предложения с любопытством. Общались с застройщиком, задавали вопросы, делились своими переживаниями и идеями.

"Если мы получим согласие жителей на модернизацию Никольской Слободки, то скоро здесь должна начаться масштабная реконструкция зоны здоровья и набережной - с сохранением свободного доступа и с полным согласованием проекта с обществом и властью. А уже впоследствии микрорайон нельзя будет узнать", - резюмировал Александр Стельмащук.

Как сообщалось, первый заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Михаил Будилов подтвердил, что у ООО "Новая Слободка" есть необходимые документы для проведения строительства по адресу ул. Никольско-Слободская 7-9, на участке, который находится в частной собственности компании.