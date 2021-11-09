Власник "Нової Слобідки" презентував проект розвитку території мікрорайону

На одній із найдовших київських набережних скоро можуть з’явитися багатофункціональні спортивні майданчики, дитячий садочок, скейт-парк, арт-зона, чистий пляж та новий житловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на заяву власника ТОВ "Нова Слобідка" Олександра Стельмащука під час презентації мешканцям мікрорайону свого проекту.

"Це будівництво 3-х будинків, висококласних, красивих, з гарними плануваннями, з гарними фасадами, з гарною інфраструктурою. Це все планується робити на землі, яка знаходиться в приватній власності і це окремий проект, на які отримані вже відповідні дозволи, на які отримані містобудівні умови, зроблено всю проектну документацію, отримана вся дозвільна документація і він вже потихеньку починає реалізовуватись", - зауважив він.

За словами Стельмащука, поряд із ЖК планують облаштувати сучасну зону здоров’я з біговим та веломаршрутом.

"Ми хочемо покращити саму інфраструктуру прилеглої території, всієї Микільської слобідки", - підкреслив девелопер.

Архітектор-урбаніст Станіслав Дьомін стверджує - сучасні технології дозволяють попри бетонні конструкції зберегти наявні дерева, і це дозволить реконструювати спортивні майданчики без шкоди для природи.

"Тут вже складене місце, де розвивається скейт-парк, але він уже, звичайно, зовсім не витримує жодної критики, там дірки. Тобто ми знову запропонували зробити там повноцінний бетонний пул", - розповів він.

Мешканці Слобідки сприйняли нові пропозиції з цікавістю. Спілкувалися з забудовником, ставили запитання, ділилися своїми переживаннями та ідеями.

"Якщо ми отримаємо згоду мешканців на модернізацію Микільської Слобідки, то скоро тут має розпочатись масштабна реконструкція зони здоров'я та набережної - із збереженням вільного доступу та з повним узгодженням проєкту із громадою та владою. А вже згодом мікрорайон не можна буде і впізнати", - резюмував Олександр Стельмащук.

Як повідомлялось, перший заступник директора департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Михайло Буділов підтвердив, що у ТОВ "Нова Слобідка" є необхідні документи для проведення будівництва за адресою вул. Микільсько-Слобідська 7-9, на ділянці, що знаходиться в приватній власності компанії.