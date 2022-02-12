Куда укажет компас: как правильно выбирать квартиру по стороне света

Ориентация окон по сторонам света – важный фактор, который далеко не всегда учитывается при выборе квартиры. Однако именно от него во многом зависит атмосфера в квартире: уровень естественной освещенности, влажность и температура в помещении.

Куда должны выходить окна квартиры, чтобы было комфортно людям с разным жизненным ритмом? Или семья с маленькими детьми? Или влюбленной паре? Каким должен быть вид, чтобы он радовал или успокаивал? – выясняла редакция РБК-Украина REALTY.

Градостроительная география

Мало кто задумывается о том, почему один дом имеет квартиры с окнами на юг и/или север, другой – на восток и/или запад, а где-то окна смотрят на юго-(северо-) восток и – соответственно – юго-(северо-) запад.

На самом деле существует градостроительная закономерность, привязанная к планетарным линиям постоянной долготы и широты. Жилые здания принято располагать либо на параллелях вдоль широты (тогда квартиры имеют окна на юг и север), либо вдоль меридианов (тогда окна на восток и запад). Встречаются также диагональные направления (СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ).

Принято считать, что выбор стороны света, куда выходят окна квартиры, –исключительно вопрос вкуса жильцов: одним нравятся светлые и солнечные комнаты, а другие предпочитают полумрак и тишину. Фото: korsa.ua

Но дело не только в личных пристрастиях. От того, насколько правильно подобрана сторона света, могут зависеть не только ваше ежедневное настроение, но и здоровье членов семьи, производительность и успехи на работе, успеваемость школьников.

Правильная сторона света способна дарить вдохновение творческим людям, сделать счастливыми влюбленных. Тогда как ошибочно выбранные направления окон, напротив, могут нанести немало вреда – от депрессии и раздраженности до хронических заболеваний и ссор с близкими, утверждают психологи.

Широта – для домоседов

Широтная ориентация дома (дом стоит по широте, окна смотрят на юг и север) больше подойдет тем, кто львиную долю времени проводит в своей квартире. Это молодые родители, пенсионеры, творческие люди, превратившие свои квартиры в рабочие студии.

Окна на юг

В комнатах на южную сторону рекомендуют обустраивать детскую, оранжереи из домашних цветов. В них также хорошо себя чувствуют пожилые или слабоподвижные люди.

Южные комнаты – это много тепла и солнца, которое присутствует почти весь день. Это заряд позитива и энергии даже в пасмурную погоду или мрачный осенне-зимний период. Особенно важно иметь окна на юг, если ваша квартира расположена на нижних этажах.

Солнечные лучи – не только мощные антидепрессанты (считается, что от солнца начинает вырабатываться серотонин – гормон счастья), но и безупречные дезинфекторы – благодаря ультрафиолету. Поэтому если в доме кто-то болен, солнечная сторона может даже обеспечить защиту от распространения инфекции. Фото: gethom.com

Но она также имеет и несколько минусов. Жителям высоток южная сторона подойдет лишь при тонированных или светоотражающих окнах. В противном случае в весенние и летние месяцы ничто не спасет от зноя (на южной стороне наиболее активное солнце). Разумеется, без кондиционера в таких квартирах выше 7-го этажа просто не обойтись.

Окна на север

В комнатах на север рекомендуется располагать кухни, творческие кабинеты, студии. В атмосфере сдержанного освещения без бликов хорошо работается как перед монитором, так и перед мольбертом. Комфортно готовить на плите – не досаждают яркий свет и дополнительная жара.

А вот людям, находящимся в подавленном состоянии, депрессии, неуверенным в своих силах или нездоровым – северная сторона строго противопоказана. Не рекомендуется в комнатах окнами на север также делать детские комнаты. Не приживется в них и большинство домашних растений.

Следует помнить и о нескольких принципиальных минусах северных комнат. В них всегда сумеречно и прохладно. Зимой – часто откровенно холодно, так как северные ветры сильно охлаждают даже самую теплоизолированную стену дома. Особенно некомфортно в таких помещениях, если с северной стороны дома расположен водоем, – тогда в комнатах еще и сыро. Поэтому рекомендуется дополнительно утеплять внешние стены северных комнат, наращивать секции радиаторов.

Меридианы – для "сов" и "жаворонков"

Меридианная ориентация дома (окна на восток и/или на запад) хороша для энергичных, активных, деловых людей, почти весь световой день проводящих вне дома.

Если вы относитесь к типу "жаворонков" и привыкли начинать день спозаранку –вам безусловно подойдет восточная сторона. Она же хороша для тех, кто любит прохладу в помещении в любое время года. Окна на восток позволяют даже в самый знойный летний период чувствовать себя комфортно (после 10.00 утра прямого солнца в комнате уже нет).

Окна на восток

"Совы" не оценят восточную сторону, где их каждый день будут поднимать с постели первые лучи. Таким людям идеально подойдет западная сторона. Считается, что она максимально комфортна также для романтиков и творческих натур. Особого шарма ей добавляет красота закатов – обладатели таких квартир на высоких этажах ни на что их не променяют. Фото: vsviti.com.ua

У квартир в домах с меридианной ориентацией нет таких явных минусов, как в "широтных". Тем не менее, следует учитывать, что квартиры на восточную сторону зимой могут быть заметно прохладнее, чем южные и западные. И, возможно, также потребуют дополнительного утепления. Особенно, если дом расположен на возвышенности или холмах, а преимущественными ветрами являются восточный или северо-восточный.

Окна на запад

В свою очередь, западные комнаты летом могут быть очень душными – особенно, если квартира находится на одном из верхних этажей. Солнце, которое освещает дом с 14.00 (а в летний период в Украине оно приходит на западную сторону именно к этому времени), уже ведет себя максимально агрессивно, активно нагревает дом снаружи и внутри. Поэтому без плотных жалюзи или штор, а также кондиционеров точно не обойтись.

Диагонали – для ученых и влюбленных

Комнаты в домах диагональной ориентации (на СВ-ЮЗ или ЮВ-СЗ) – это компромиссные варианты между четырьмя основными. Их считают практически универсальными, подходящими для всех, но это не совсем верно.

Так, юго-восток и юго-запад – как и южная сторона – хороши, в первую очередь, для людей, постоянно проводящих время дома. При этом юго-запад считается наиболее солнечным среди всех возможных вариантов (а значит, комнаты не только самые светлые, но и самые жаркие). Квартира с такими комнатами комфортна лишь до 5-го этажа.

А вот квартиры на северо-восток идеальны для людей, погруженных в умственную работу, а также студентов. Если следовать китайской философии фен-шуй, эта сторона света хороша для семейных отношений, так как заряжает супругов позитивной энергией.

В то же время, европейские практики утверждают, что для влюбленных пар и молодоженов наиболее комфортное направление окон в квартире – северо-западное. Именно оно позволяет паре сосредоточиться друг на друге, не отвлекаясь на яркий солнечный свет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой должна быть идеальная спальня.