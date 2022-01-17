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Украинский парадокс: стройки затихают, объемы строительных работ растут

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 16:42
Украинский парадокс: стройки затихают, объемы строительных работ растут Фото: строительных работ в Украине выполнено на 28 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Голландс

В этом году индекс производства строительной продукции вырастет в сравнении с прошлогодним в 3,5 раза – с 6 до 21%. В то же время индекс выполненных строительных работ в 2021 году заметно снизился в сравнении с показателями 2020-го года.

Об этом сообщает сообщает РБК-Украина Realty, со ссылкой на аналитику Агентства рынка стройматериалов PAU.

Строительные работы

Индекс выполненных строительных работ на 30 ноября 2021 года составил 100,3% (по отношению к соответствующему периоду 2020-го). В денежном выражении речь идет о 28 млрд грн. В то время как 2020-м – индекс выполненных строительных работ – в сравнении с данными 2019-го – показал результат в 104%.

Прошлогоднее падение строительного рынка в Украине началось еще в начале 2021-го года: с упомянутых позитивных 104% по итогам 2020-го индекс обрушился до 87,1%, напоминают эксперты. Затем наметился рост, однако прежний рубеж так и не был преодолен.Украинский парадокс: стройки затихают, объемы строительных работ растутИсточник: PAU

Спрос на стройматериалы

Снизился и спрос на стройматериалы: со 110,6% (2020) до 99,2% (2021).

Наиболее востребованными в прошлом году оказались:

  • металлические конструкции;
  • строительные смеси;
  • бетонная черепица;
  • товарный бетон.

Целевое назначение

В денежном выражении емкость строительного рынка-2021 составила 198,8 млрд грн, из которых по целевому назначению:

  • 17,3% – жилое строительство;
  • 25,1% – коммерческие проекты;
  • 57,7% – объекты инфраструктуры.

Именно на последнем были сосредоточены основное внимание и финансовые вливания.

Лидерами ТОП-20 самых крупных и продуктивных строительных компаний, которые по итогам года смогли нарастить объемы на 100%, названы: ООО «Моноліт Будсервіс», ООО СК «Інтергал-Буд», АО «Трест Житлобуд-1», ООО «КАНБУД», ООО «Еко-Буд-Трейд», ЧАО «ХК Київміськбуд».

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