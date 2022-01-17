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Український парадокс: будівництва затихають, обсяги будівельних робіт зростають

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Понеділок 17 січня 2022 16:42
Український парадокс: будівництва затихають, обсяги будівельних робіт зростають Фото: будівельних робіт в Україні виконано на 28 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Цього року індекс виробництва будівельної продукції зросте порівняно з минулорічним у 3,5 рази – з 6 до 21%. У той же час індекс виконаних будівельних робіт у 2021 році помітно знизився порівняно з показниками 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику Агентства ринку будматеріалів PAU.

Будівельні роботи

Індекс виконаних будівельних робіт на 30 листопада 2021 року склав 100,3% (стосовно відповідного періоду 2020-го). У грошовому вираженні йдеться про 28 млрд. грн. У той час як 2020-й – індекс виконаних будівельних робіт – порівняно з даними 2019-го – показав результат у 104%.

Торішнє падіння будівельного ринку в Україні почалося ще на початку 2021 року: зі згаданих позитивних 104% за підсумками 2020-го індекс обвалився до 87,1%, нагадують експерти. Потім намітилося зростання, проте колишній рубіж так і не було подолано.Український парадокс: будівництва затихають, обсяги будівельних робіт зростаютьДжерело: PAU

Попит на будматеріали

Знизився і попит на будматеріали: із 110,6% (2020) до 99,2% (2021).

Найбільш затребуваними минулого року виявилися:

  • металеві конструкції;
  • будівельні суміші;
  • бетонна черепиця;
  • товарний бетон.

Цільове призначення

У грошовому вираженні ємність будівельного ринку-2021 склала 198,8 млрд. грн., з яких за цільовим призначенням:

  • 17,3% – житлове будівництво;
  • 25,1% – комерційні проекти;
  • 57,7% – об'єкти інфраструктури.

Саме на останньому було зосереджено основну увагу та фінансові вливання.

Лідерами ТОП-20 найбільших та продуктивних будівельних компаній, які за підсумками року змогли наростити обсяги на 100%, названо: ТОВ «Моноліт Будсервіс», ТОВ СК «Інтергал-Буд», АТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «КАНБУД» , ТОВ «Еко-Буд-Трейд», ПрАТ «ХК Київміськбуд».

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