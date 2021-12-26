Цифровая недвижимость: как инвестировать в виртуальные активы, если не успел в биткоин

Фото: интерес к метавселенным резко возрос в октябре, после переименования Facebook в Meta (fool.com)

Идея потратить миллионы на несуществующую землю может показаться нелепой, но прогнозы большого будущего виртуальной реальности заставляют инвесторов делать высокие ставки на цифровую недвижимость.

Какие перспективы у цифровой недвижимости и можно ли ее назвать "новым биткоином" рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Daily News.

Что такое метавселенные

В декабре 2021-го нью-йоркская компания Republic Realm объявила, что потратила рекордные 4,3 миллиона долларов на цифровую землю через The Sandbox — виртуальный мир, где люди могут общаться, участвовать в играх и посещать концерты.

Это произошло вскоре после покупки в конце ноября земли на 2,4 миллиона долларов на конкурирующей платформе Decentraland канадской криптографической компанией Tokens.com.

Такие веб-сайты позиционируют себя как прототип метавселенной Интернета будущего, где онлайн-опыт общения, шоппинга, мероприятий можно получить благодаря гарнитурам виртуальной реальности (VR).

Интерес к метавселенным резко возрос в октябре — после того, как материнская компания Facebook переименовала себя в Meta и сместила акцент на виртуальную реальность.

Зачем покупать виртуальную недвижимость

Согласно сайту криптографических данных Dapp, за последнюю неделю было продано земли на сумму более 100 миллионов долларов на четырех крупнейших сайтах метавселенной: The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels и Somnium Space.

Для Кэти Хакл, технического консультанта по выходу в метавселенную, неудивительно, что рынок быстро растет, порождая целую экосистему вокруг виртуальной недвижимости — от аренды до застройщиков.

"Мы пытаемся перевести наше понимание физических товаров в виртуальный мир", — сказала она. На участке цифровой земли можно строить, его можно сдать в аренду или продать.

И хотя должно пройти некоторое время, прежде чем эти сайты станут настоящими метавселенными — цифровая земля уже функционирует как актив, наравне с реальной землей.

Например, Tokens.com приобрел первоклассный участок в районе Fashion Street в Decentraland, который платформа надеется превратить в дом для виртуальных магазинов люксовых брендов.

«Если бы я не провел исследование и не понял, что это ценная собственность, это выглядело бы полным безумием», — признал генеральный директор Tokens.com Эндрю Кигель.

Кигель проработал 20 лет инвестиционным банкиром на рынке недвижимости. Он настаивает, что участок в Decentraland имеет такой же бизнес-потенциал, как и в реальном мире: он находится в модном районе с высокой посещаемостью.

Люксовые бренды уже вступают в метавселенную — сумку Gucci, например, продали на платформе Roblox в мае по цене, превышающей стоимость реальной версии. Кигель надеется, что Fashion Street станет местом для покупок, подобным Пятой авеню в Нью-Йорке.

Как заработать на виртуальной земле

Что касается того, как землю можно использовать для зарабатывания денег, "это может быть так же просто, как наличие рекламного щита, или это может быть так же сложно, как наличие витрины с реальным сотрудником", — сказал Кигель.

Еще в 2006 году девелопер по недвижимости попал в заголовки СМИ после того, как заработал миллион долларов на земле, проданной на сайте виртуального мира Second Life.

Хотя Second Life до сих пор активна, ее конкуренты следующего поколения отмечают ключевое отличие. В Decentraland все, от земли до виртуальных произведений искусства, имеет форму невзаимозаменяемого токена или NFT.

Некоторые люди потратили десятки тысяч долларов на эти цифровые товары, и эта концепция вызвала одновременно скептицизм и восторг.

Но Кигель предсказывает, что форма цифрового владения получит широкое распространение в ближайшие годы, поскольку лежащая в основе технология блокчейна создает доверие и прозрачность при совершении транзакций: "Я могу видеть историю покупки, сколько за это было заплачено и как это было перепродано".

Но это вложение сопряжено с определенными рисками, особенно с учетом волатильности криптовалют, используемых для покупки NFT.

И хотя виртуальные концерты на таких сайтах, как Roblox и Fortnite, привлекли десятки миллионов зрителей, данные говорят о том, что трафик метавселенных пока намного отстает от трафика традиционных социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.

В конечном итоге стоимость инвестиций в землю зависит от того, начнут ли люди стекаться на эти участки.

"Я знаю, что все это звучит довольно нелепо, — сказал Кигель. — Но за этим будущее".

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