Каким будет актуальный дизайн в 2022 году: прогноз от Airbnb и TikTok

Популярный сервис поиска арендного жилья Airbnb определил новые тенденции дизайна на 2022 год. В рамках партнерского соглашения с TikTok, аналитики компаний составили рейтинг самых распространенных слов и словосочетаний о домашнем декоре, используемых сообществом креативщиков соцсети.



Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Airbnb.

Аналитики сопоставили выявленные трендовые слова TikTok с количеством таких же запросов в списках Airbnb. Вот совместный перечень советов Airbnb и TikTok по дизайну на 2022 год:

Коттедж-стиль/Cottagecore

Первое место в списке занимает Cottagecore, эстетика, которая упоминается в описаниях более чем 110 000 объявлений на Airbnb. Согласно TikTok, это модное слово довольно новое — в последние годы оно появилось в виде хэштега на платформе. Аналитики предполагают, что хэштег взлетел из-за большого количества переездов в загородные дома с начала пандемии. Фото: Airbnb

Эстетика воплощает идею простого сельского образа жизни с использованием таких материалов, как винтажные обои, цветочная обивка и дерево.

Сезонный декор/Seasonal decor

Не было бы праздников без сезонных украшений. По данным TikTok, видео с изображением праздничных скатертей и причудливого осеннего декора были самыми популярными публикациями в преддверии Дня Благодарения. Природные цвета и натуральные продукты, такие как сухофрукты, холст, корица и бечевка, использовались в примерах сервировки в публикациях пользователей TikTok. На Airbnb почти 90 000 объявлений содержат праздничные словосочетания, такие как День Благодарения, Рождество и сезонность. Фото: Airbnb

Эклектичная ностальгия/Eclectic Nostalgic

Обилие предметов, форм и ярких цветов являются ключевыми отличительными чертами видеороликов об эклектичном дизайне интерьеров на TikTok, которые набрали популярность во второй половине 2021 года. Некоторые создатели используют ностальгический дизайн под дискотеку 70-х и 80-х годов. На Airbnb объявления с такими словами, как диско, эклектика, ностальгия, 70-е и психоделика, появляются в более чем 50 000 объявлений. Фото: Airbnb

Ботанический дизайн/Botanical

Повальное увлечение комнатными растениями не ослабевает: зеленое сообщество TikTok за последний год значительно выросло, а хэштег #PlantTok собрал в общей сложности 1,6 млрд просмотров по данным платформы. Основная тенденция в сообществе TikTok — дополнять мечтательную эклектичную эстетику коллекцией комнатных растений. На Airbnb почти 45 000 объявлений содержат модные ботанические слова, такие как монстера, комнатные растения и сочный. Фото: Airbnb

Максимализм/Maximalism

За последний год на TikTok стало больше видеороликов о дизайне интерьера и декоре, которые отклоняются от минимализма в сторону максималистского стиля. Креаторы TikTok разнообразили свои дома уникальными артефактами и винтажными предметами, которые отражают их личность. Ответвлением этой тенденции стал "винтажный максимализм", в котором используются драгоценные камни и эстетика прошлого. На Airbnb более 35 000 объявлений включают в описания ключевые слова максимализма (бархат, смешанные узоры, отпечатки животных и т. д.). Фото: Airbnb

Готика/Gothic

Готика охватывает целый поджанр стилей, включая "гоблинкор" и фолк, и, согласно TikTok, он становится особенно актуальным в таких самоидентифицируемых сообществах, как #WitchTok. На Airbnb почти 19 000 объявлений, в описаниях которых используется основная готическая терминология.

Фото: Airbnb

Grandmillenial

Согласно TikTok, хэштег #grandmillenial впервые был использован на платформе в 2020 году. Grandmillenial — это контаминация бабушки и миллениала. Тренд отображает более традиционный стиль, который пользователи платформы называют "бабушкиным". Создатели считают, что это может бунтом против ранее популярных изящных, минималистичных стилей. Центральные элементы концепции включают бережливость, узоры, кружево и ситец. На Airbnb существует более 14 000 объявлений, в описаниях которых встречаются модные среди миллениалов слова.

Фото: Airbnb

Устойчивость/Sustainable

По данным TikTok, видео с хэштегом #zerowaste собрали 1,6 миллиарда просмотров на их платформе по всему миру. Создатели TikTok делятся своими советами по сокращению количества бытовых отходов за счет переработки продуктов, которые не разлагаются, или их полной замены предметами многократного использования. На Airbnb количество домов, в описании которых упоминаются экологические особенности, такие как энергоэффективность, энергосбережение и биомасса — растет более чем на 15% быстрее, чем в других публикациях на сайте. Фото: Airbnb

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