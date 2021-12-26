Цифрова нерухомість: як інвестувати у віртуальні активи, якщо не встиг у біткоїн

Фото: інтерес до метавсесвітів різко зріс у жовтні, після перейменування Facebook у Meta (fool.com)

Ідея витратити мільйони на неіснуючу землю може здатися безглуздою, але прогнози великого майбутнього віртуальної реальності змушують інвесторів робити високі ставки на цифрову нерухомість.

Які перспективи у цифрової нерухомості і чи можна її назвати "новим біткоїном", розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на Daily News.

Що таке метавсесвіт

У грудні 2021-го нью-йоркська компанія Republic Realm оголосила, що витратила рекордні 4,3 мільйона доларів на цифрову землю через The Sandbox — віртуальний світ, де люди можуть спілкуватися, брати участь в іграх та відвідувати концерти.

Це сталося невдовзі після покупки наприкінці листопада землі на 2,4 мільйона доларів на конкуруючій платформі Decentraland канадською криптографічною компанією Tokens.com.

Такі веб-сайти позиціонують себе як прототип метавсесвіту Інтернету майбутнього, де онлайн-досвід спілкування, шопінгу, заходів можна отримати завдяки гарнітурам віртуальної реальності (VR).

Інтерес до метавсесвітів різко зріс у жовтні — після того, як материнська компанія Facebook перейменувала себе на Meta і змістила акцент на віртуальну реальність.

Навіщо купувати віртуальну нерухомість

Згідно сайту криптографічних даних Dapp, за останній тиждень було продано землі на суму понад 100 мільйонів доларів на чотирьох найбільших сайтах метавсесвіту: The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels та Somnium Space.

Для Кеті Хакл, технічного консультанта з виходу в метавсесвіт, не дивно, що ринок швидко зростає, породжуючи цілу екосистему навколо віртуальної нерухомості — від оренди до забудовників.

"Ми намагаємося перевести наше розуміння фізичних товарів у віртуальний світ", — сказала вона. На ділянці цифрової землі можна будувати, можна здати в оренду або продати.

І хоча має пройти деякий час, перш ніж ці сайти стануть справжніми метавсесвітами — цифрова земля вже функціонує як актив, нарівні з реальною землею.

Наприклад, Tokens.com придбав першокласну ділянку в районі Fashion Street в Decentraland, яку платформа сподівається перетворити на будинок для віртуальних магазинів люксових брендів.

"Якби я не провів дослідження і не зрозумів, що це цінна власність, це виглядало б повним безумством", — визнав генеральний директор Tokens.com Ендрю Кігель.

Кігель працював 20 років інвестиційним банкіром на ринку нерухомості. Він наполягає, що ділянка в Decentraland має такий самий бізнес-потенціал, як і в реальному світі: вона знаходиться у модному районі з високою відвідуваністю.

Люксові бренди вже вступають у метавсесвіт — сумку Gucci, наприклад, продали на платформі Roblox у травні за ціною, що перевищує вартість реальної версії. Кігель сподівається, що Fashion Street стане місцем для покупок, подібним до П'ятої авеню в Нью-Йорку.

Як заробити на віртуальній землі

Щодо того, як землю можна використовувати для заробляння грошей, "це може бути так само просто, як наявність рекламного щита, або це може бути так само складно, як наявність вітрини з реальним співробітником", — сказав Кігель.

Ще в 2006 році девелопер з нерухомості потрапив до заголовків ЗМІ після того, як заробив мільйон доларів на землі, проданій на сайті віртуального світу Second Life.

Хоча Second Life досі активна, її конкуренти наступного покоління відзначають ключову відмінність. У Decentraland все, від землі до віртуальних творів мистецтва, має форму незамінного токена або NFT.

Деякі люди витратили десятки тисяч доларів на ці цифрові товари, і ця концепція викликала одночасно скептицизм та захоплення.

Але Кігель передбачає, що форма цифрової власності набуде широкого поширення в найближчі роки, оскільки технологія блокчейна, що лежить в основі, створює довіру і прозорість при здійсненні транзакцій: "Я можу бачити історію покупки, скільки за це було заплачено і як це було перепродано".

Але це вкладення пов'язане з певними ризиками, особливо з урахуванням волатильності криптовалют, що використовуються для покупки NFT.

І хоча віртуальні концерти на таких сайтах, як Roblox і Fortnite, залучили десятки мільйонів глядачів, дані говорять про те, що трафік метавселених поки набагато відстає від трафіку традиційних соціальних мереж, таких як Facebook та Instagram.

Зрештою, вартість інвестицій у землю залежить від того, чи почнуть люди стікатися на ці ділянки.

"Я знаю, що все це звучить досить безглуздо, — сказав Кігель. — Але за цим майбутнє".

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