Ценовые качели: как курсовые колебания влияют на рынок недвижимости

Валютные качели вот уже больше месяца держат украинцев в напряжении, то поднимая ставки, то немного снижая. Как отреагируют на эту нестабильность цены на квадратные метры? На какой рынок – первичный или вторичный – ситуация повлияет более ощутимо?

Что хуже для рынка – поступательное обесценивание нацвалюты или хаотичная смена котировок – анализирует РБК-Украина REALTY.

Дорожает доллар – дешевеют квартиры

"Рынок недвижимости – как первичной, так и вторичной – в Украине весьма чувствителен к валютным колебаниям", – рассказал нам ведущий эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов.

Опосредованно оба рынка привязаны к валютной константе, которой выступает доллар США. Но проявляется эта привязка по-разному.

Если первичка при росте курса доллара оказывается в непростой ситуации –растут цены на стройматериалы и энергоносители, а значит, необходимо поднимать в гривне стоимость "квадратов". То вторичка, которая сильнее привязана к американской валюте, напротив, чувствует себя более уверенно и постепенно снижается в цене.

"Это легко объяснить: движения валютного курса в Украине часто вызваны не только и не столько мировыми тенденциями, сколько состоянием национальной экономики. Чем хуже она себя чувствует, тем беднее мы становимся. И тем дороже доллар. Очевидно, что в такой ситуации покупательская способность снижается. И для того, чтобы рынок продолжал жить, необходимо корректировать – в данном случае снижать – цены". Фото: РБК-Украина

Прыгающий курс – стагнация на рынке

По мнению Ярослава Цуканова, если доллар все же продолжит движение вверх, а тем более – закрепится выше заложенной в Госбюджете-2022 отметки – 28,6-28,7 грн/доллар – снижение цен на вторичном рынке наступит уже к концу текущего года.

"Рынок недвижимости в Украине имеет две особенности. Во-первых, он прямо-направленный (строится на непосредственных отношениях покупателя и продавца, которые должны между собой договориться). Во-вторых – очень инертный. Для того, чтобы на него подействовали такие внешние факторы, как скачок курса, должно пройти от полугода до года", – поясняет Ярослав Цуканов.

По оценке специалиста, проседание цен на вторичном рынке состоится в той же пропорции, в какой поднимется американская валюта. Если же курс валют будет нестабильным – на ценах это существенно не отразится. Разве что может вызвать некоторую стагнацию.

"Сам по себе рынок никогда не замрет, – уверен эксперт. – Вторичная недвижимость в Украине – это реальный и достаточно крепкий актив, который в наших условиях является чуть ли единственным инструментом сохранения инвестиций. Ни золото, ни криптовалюта не могут пока конкурировать по уровню надежности с недвижимостью. Поэтому спрос на нее останется высоким".

Ранее мы рассказывали, что на фоне угрозы военной агрессии большинство инвесторов на рынке недвижимости заняли выжидательную позицию.