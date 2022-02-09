Цінові гойдалки: як курсові коливання впливають на ринок нерухомості

Валютні гойдалки ось уже більше місяця тримають українців у напрузі, то піднімаючи ставки, то трохи знижуючи. Як відреагують на цю нестабільність ціни на квадратні метри? На який ринок – первинний або вторинний –ситуація вплине більш відчутно?

Що гірше для ринку – поступальне знецінення нацвалюти або хаотична зміна котирувань – аналізує РБК-Україна REALTY.

Дорожчає долар – дешевшають квартири

"Ринок нерухомості – як первинної, так і вторинної – в Україні дуже чутливий до валютних коливань", – розповів нам провідний експерт з нерухомості Ярослав Цуканов.

Опосередковано обидва ринки прив'язані до валютної константи, якою виступає долар США. Але проявляється ця прив'язка по-різному.

Якщо первинка при зростанні курсу долара виявляється в непростій ситуації – ростуть ціни на будматеріали та енергоносії, а значить, необхідно піднімати у гривні вартість "квадратів". То вторинка, яка сильніше прив'язана до американської валюти, навпаки, відчуває себе більш впевнено і поступово знижується в ціні.

"Це легко пояснити: коливання валютного курсу в Україні часто викликані не тільки і не стільки світовими тенденціями, скільки станом національної економіки. Чим гірше вона себе почуває, тим біднішими ми стаємо. І тим дорожче долар. Очевидно, що в такій ситуації купівельна спроможність знижується. І для того, щоб ринок продовжував жити, необхідно коригувати – в даному випадку знижувати – ціни". Фото: РБК-Україна

Стрибаючий курс – стагнація на ринку

На думку Ярослава Цуканова, якщо долар все ж продовжить рух вгору, а тим більше – закріпиться вище закладеної в держбюджеті-2022 позначки – 28,6–28,7 грн/долар – зниження цін на вторинному ринку настане вже до кінця поточного року.

"Ринок нерухомості в Україні має дві особливості. По-перше, він прямо-спрямований (будується на безпосередніх відносинах покупця і продавця, які повинні між собою домовитися). По-друге – дуже інертний. Для того, щоб на нього подіяли такі зовнішні чинники, як стрибок курсу, має пройти від півроку до року", – пояснює Ярослав Цуканов.

За оцінкою фахівця, просідання цін на вторинному ринку відбудеться в тій же пропорції, в якій підніметься американська валюта. Якщо ж курс валют буде нестабільним – на цінах це істотно не відіб'ється. Хіба що може викликати деяку стагнацію.

"Сам по собі ринок ніколи не завмре – упевнений експерт. – Вторинна нерухомість в Україні – це реальний і досить міцний актив, який в наших умовах є чи єдиним інструментом збереження інвестицій. Ні золото, ні криптовалюта не можуть поки конкурувати за рівнем надійності з нерухомістю. Тому попит на неї залишиться високим".

Раніше ми розповідали, що на тлі загрози військової агресії більшість інвесторів на ринку нерухомості зайняли вичікувальну позицію.