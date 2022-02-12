Романтика в каждой детали: как разнообразить интерьер к 14 февраля

Фото: чтобы отмечать 14 февраля совсем не обязательно состоять с кем-то в романтических отношениях (

День Святого Валентина плотно вошел в украинскую культуру. Со временем праздник несколько переосмыслили, сделав понятие "любовь" универсальным. Теперь, чтобы отмечать 14 февраля, совсем не обязательно состоять в романтических отношениях — любить можно себя, друзей, домашнее животное, жизнь — да все что угодно!

Если вы решили отметить 14 февраля дома, учитывая карантинные реалии, мы собрали гайд с рекомендациями по созданию теплой и романтической атмосферы — в материале РБК-Украина Realty.

Шаг 1. Наведите порядок

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В этом году 14 февраля выпадает на понедельник, так что перед этим у вас есть целых два выходных, чтобы привести квартиру в порядок. Отличная идея перебрать шкафы и избавиться от лишнего — отсортированные вещи в хорошем состоянии можно отнести в "Ласку" или Красный Крест. Так вы и порядок наведете и позаботитесь о тех, кто в этом нуждается.

Шаг 2. Приближаем весну

Фото: Pinterest

Ничто так не напоминает про скорое наступление весны, как цветы в доме. Оживить интерьер можно, например, используя гербарии и сухоцветы в рамках или же композиции из живых цветов. И речь идет необязательно про классические розы и тюльпаны.

Ненавязчиво и в то же время очень эстетично выглядят букеты из полевых цветов, собранные с легкой небрежностью. В композиции можно использовать гипсофил, фиалки, барвинок, лаванду, фуксию, хлопок, плоды шиповника, дубовые или любые другие листья.

Шаг 3. Запах

Фото: Pinterest

Впечатление о пространстве формирует не только его внешний облик, но и другие детали, влияющие на наши рецепторы. Предлагаем добавить в атмосферу уют и релакс при помощи запахов — это может быть аромадиффузор с ароматом пачули и мускуса, или же ароматические свечи — например, с запахом яблочного пирога, груши, абрикосов.

Лучший способ понять, что вам действительно нужно — попробовать каждый аромат. Не бойтесь экспериментировать, смешивать ароматы и обязательно наслаждайтесь результатом. Ведь запахи, это не просто часть аромакомпозиции в стеклянной емкости, а ваши эмоции, восприятие, чувства и приятные воспоминания.

Шаг 4. Свет

Фото: Pinterest

В материалах по дизайну мы часто упоминаем важность света в интерьере. Тематический дизайн предполагает некую интимность, приглушённость и таинственность в освещении комнаты. Этого можно добиться благодаря альтернативным источникам света, таким как свечи, декоративные огоньки или люминофоры.

Универсальное правило для домашнего освещения: оно должно быть тёплым и мягким. В идеале — подобрать для каждой зоны свой функциональный источник, но сейчас не об этом.

Шаг 5. Память

Фото: Pinterest

Если вы любите поностальгировать и вам не чужда сентиментальность — предлагаем освежить память. Первое, что приходит на ум, конечно, фотографии. Пусть они будут в самых неожиданных местах. Например, в холодильнике (а почему нет).

Создайте плейлист из тех песен, которые сопровождали вас в самые трогательные, веселые, трепетные, уютные и душевные моменты жизни. И, конечно, напоминайте себе про хорошее как можно чаще.

Шаг 6. Тактильность

Фото: Pinterest

Мы не предлагаем покупать мохнатые подушки в форме сердец — хотя и такое возможно. Но декоративные подушки с орнаментом — отличный вариант, чтобы сделать интерьер уютнее. С этой же задачей справляются покрывала из натуральных материалов, красивое постельное белье и мягкие коврики для ног.

Натуральные ткани — актуальный тренд уже несколько сезонов подряд, так что шерсть, шелк, лен, хлопок смело добавляйте в интерьер.

Шаг 7. Настроение

Фото: Pinterest

14 февраля — самое время создать настроение в первую очередь для себя. Подумайте над теми предметами, которые помогли бы вам чувствовать себя комфортнее. Например, для просмотров сериалов в кровати можно приобрести компактный бамбуковый столик для завтраков.

А может быть вы давно мечтали про виниловый проигрыватель, кофемашину или современное искусство в интерьере? Пусть День Влюбленных станет поводом, а новинка радует вас каждый день года.

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