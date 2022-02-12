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Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютого

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Субота 12 лютого 2022 18:12
Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютого Фото: щоб відзначати 14 лютого зовсім не обов'язково складатися з кимось в романтичних відносинах (
Автор: Ріана Абдулаєва

День Святого Валентина щільно увійшов в українську культуру. Через роки свято дещо переосмислили, зробивши поняття "любов" універсальним. Тепер, щоб відзначати 14 лютого, зовсім не обов'язково перебувати у романтичних стосунках — любити можна себе, друзів, домашню тварину, життя — та все що завгодно!

Якщо ви вирішили провести 14 лютого вдома, враховуючи карантинні реалії, ми зібрали гайд з рекомендаціями по створенню теплої та романтичної атмосфери — в матеріалі РБК-Україна Realty.

Крок 1. Наведіть порядок

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

Цього року 14 лютого випадає на понеділок, отже перед цим у вас є цілих два вихідні, щоб привести квартиру до ладу. Чудова ідея перебрати шафи й позбутися зайвого — відсортовані речі в хорошому стані можна віднести в "Ласку" або Червоний Хрест. Так ви й вдома наведете лад й подбаєте про тих, хто цього потребує.

Крок 2. Наближаємо весну

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

Ніщо так не нагадує про швидке настання весни, як квіти в будинку. Оживити інтер'єр можна, наприклад, використовуючи гербарії й сухоцвіти в рамках або ж композиції з живих квітів. Йдеться необов'язково про класичні троянди та тюльпани.

Ненав'язливо та водночас дуже естетично виглядають букети з польових квітів, зібрані з легкою недбалістю. У композиції можна використовувати гіпсофіл, фіалки, барвінок, лаванду, фуксію, бавовну, плоди шипшини, дубове або будь-яке інше листя.

Крок 3. Запах

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

Враження про простір формує не тільки його зовнішній вигляд, але й інші деталі, які впливають на наші рецептори. Пропонуємо додати у атмосферу затишок та релакс за допомогою запахів — це може бути аромадифузор з ароматом пачулі й мускусу, або ж ароматичні свічки — наприклад, з запахом яблучного пирога, груші, абрикосів.

Найкращий спосіб зрозуміти, що вам дійсно потрібно — спробувати кожен аромат. Не бійтеся експериментувати, змішувати аромати й обов'язково насолоджуйтеся результатом. Адже запахи, це не просто частина аромакомпозиції в скляній ємкості, а ваші емоції, сприйняття, почуття і приємні спогади.

Крок 4. Світло

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

У матеріалах по дизайну ми часто згадуємо важливість світла в інтер'єрі. Тематичний дизайн передбачає якусь інтимність, приглушеність й таємничість в освітленні кімнати. Цього можна домогтися завдяки альтернативним джерелам світла, таким як свічки, декоративні вогники або люмінофори.

Універсальне правило для домашнього освітлення: воно повинно бути теплим та м'яким. В ідеалі — підібрати для кожної зони своє функціональне джерело, але зараз не про це.

Крок 5. Пам'ять

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

Якщо ви любите поностальгувати й вам не чужа сентиментальність — пропонуємо освіжити пам'ять. Перше, що спадає на думку, звичайно, фотографії. Нехай вони будуть в найнесподіваніших місцях. Наприклад, в холодильнику (а чому б ні).

Створіть плейлист з тих пісень, які супроводжували вас у зворушливі, веселі, трепетні, затишні й душевні моменти життя. І, звичайно, нагадуйте собі про хороше, як можна частіше.

Крок 6. Тактильність

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

Ми не пропонуємо купувати волохаті подушки у формі сердець — хоча й таке можливо. Але декоративні подушки з орнаментом — чудовий варіант, щоб зробити інтер'єр більш затишним. З цим же завданням справляються ковдри з натуральних матеріалів, красива постільна білизна та м'які килимки для ніг.

Натуральні тканини — актуальний тренд вже кілька сезонів поспіль, отже, шерсть, шовк, льон, бавовну сміливо додавайте в інтер'єр.

Крок 7. Настрій

Романтика в кожній деталі: як урізноманітнити інтер'єр до 14 лютогоФото: Pinterest

14 лютого — саме час створити настрій в першу чергу для себе. Подумайте над тими предметами, які допомогли б вам почуватися комфортніше. Наприклад, для переглядів серіалів в ліжку можна придбати кмпактний бамбуковий столик для сніданків.

А можливо ви давно мріяли про вініловий програвач, кавоварку або сучасне мистецтво в інтер'єрі? Нехай День Закоханих стане приводом, а новинка радує вас кожного дня року.

Раніше ми писали, як інтер'єр допомагає боротися зі стресом.

Також ми давали поради, як розширити житловий простір за допомогою дзеркал.

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