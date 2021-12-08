Теперь информация о недвижимом имуществе из основных реестров доступна в "Дие": как получить и сколько это стоит
Отныне справку из реестра прав на недвижимое имущество можно получить онлайн на портале Действие. Она необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Минцифры.
Сейчас этой услугой пользуется более миллиона человек в год.
Зачем нужна справка
Справка содержит всю информацию о недвижимом имуществе из четырех основных реестров:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
- Реестр прав собственности на недвижимое имущество.
- Государственный реестр ипотек.
- Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.
Услуга на портале "Дия" работает уже неделю – за это время уже получили 500 справок.
А также осуществлено более 1500 бесплатных предварительных поисков. То есть человек сначала получает информацию из реестров и если он его удовлетворяет (все параметры поиска заданы правильно) — заказывает платную услугу получения справки.
Как было раньше. Услуга обеспечивала бесплатный предварительный поиск информации по двум критериям – данным физического лица и данным юридического лица.
Как услуга работает на портале "Дия":
- бесплатный предварительный поиск по всем пяти критериям. Благодаря этому люди не будут заказывать случайно справку, в которой отсутствует или не соответсвует запросу информация;
- расширенное количество параметров, по которым можно произвести поиск. Например, серия и/или номер паспорта;
- запрос обрабатывается в течение 5 секунд после его заказа. Готовая справка будет доступна в разделе "Заказанные документы" на портале "Дия".
- Для заполнения онлайн-формы на получение услуги понадобятся сведения о лице или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.
Для заполнения онлайн-формы на получение услуги понадобятся сведения о человеке или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.
Если по вашему запросу не найдена информация, нужно уточнить параметры поиска или выбрать другой из 5-ти доступных критериев.
Сколько времени и денег нужно
Время подачи запроса (заполнение формы) в Минцифры оценивают в 10 минут.
Обработка запроса длится 5 секунд. На получение готовой справки требуется час.
Стоимость услуги 30 грн. Она может варьироваться в зависимости от объема информации.
Воспользоваться услугой можно по ссылке.
Проект осуществляется при содействии Программы EGAP, финансируемой правительством Швейцарии и реализуемой Фондом Восточная Европа, совместно с Министерством юстиции Украины.
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