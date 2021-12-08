Теперь информация о недвижимом имуществе из основных реестров доступна в "Дие": как получить и сколько это стоит

Фото: для заполнения онлайн-формы требуются сведения о человеке или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация (thedigital.gov.ua)

Отныне справку из реестра прав на недвижимое имущество можно получить онлайн на портале Действие. Она необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Минцифры.

Сейчас этой услугой пользуется более миллиона человек в год.

Зачем нужна справка

Справка содержит всю информацию о недвижимом имуществе из четырех основных реестров:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Реестр прав собственности на недвижимое имущество.

Государственный реестр ипотек.

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Услуга на портале "Дия" работает уже неделю – за это время уже получили 500 справок.

А также осуществлено более 1500 бесплатных предварительных поисков. То есть человек сначала получает информацию из реестров и если он его удовлетворяет (все параметры поиска заданы правильно) — заказывает платную услугу получения справки.

Как было раньше. Услуга обеспечивала бесплатный предварительный поиск информации по двум критериям – данным физического лица и данным юридического лица.

Как услуга работает на портале "Дия":

бесплатный предварительный поиск по всем пяти критериям. Благодаря этому люди не будут заказывать случайно справку, в которой отсутствует или не соответсвует запросу информация;

расширенное количество параметров, по которым можно произвести поиск. Например, серия и/или номер паспорта;

запрос обрабатывается в течение 5 секунд после его заказа. Готовая справка будет доступна в разделе "Заказанные документы" на портале "Дия".

Для заполнения онлайн-формы на получение услуги понадобятся сведения о лице или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.

Для заполнения онлайн-формы на получение услуги понадобятся сведения о человеке или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.

Если по вашему запросу не найдена информация, нужно уточнить параметры поиска или выбрать другой из 5-ти доступных критериев.

Сколько времени и денег нужно

Время подачи запроса (заполнение формы) в Минцифры оценивают в 10 минут.

Обработка запроса длится 5 секунд. На получение готовой справки требуется час.

Стоимость услуги 30 грн. Она может варьироваться в зависимости от объема информации.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Проект осуществляется при содействии Программы EGAP, финансируемой правительством Швейцарии и реализуемой Фондом Восточная Европа, совместно с Министерством юстиции Украины.

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