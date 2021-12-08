Відтепер інформація про нерухоме майно з основних реєстрів доступна в "Дії": як отримати та скільки це коштує

Фото: для заповнення онлайн-форми потрібні відомості про особу або об'єкт нерухомого майна, про який потрібна інформація (thedigital.gov.ua)

Відтепер довідку з реєстру речових прав на нерухоме майно можна отримати онлайн на порталі "Дія". Вона необхідна для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників та співвласників, наявності вашого майна в реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Мінцифри.

Зараз цією послугою користуються понад мільйон людей на рік.

Навіщо потрібна довідка

Довідка містить усю інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Реєстр прав власності на нерухоме майно.

Державний реєстр іпотек.

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Послуга на порталі "Дія" працює вже тиждень — за цей час вже отримали 500 довідок.

А також здійснено понад 1500 безоплатних попередніх пошуків. Тобто людина спочатку отримує інформацію з реєстрів і якщо вона її задовольняє (всі параметри пошуку задані правильно) — замовляє платну послугу отримання довідки.

Як було раніше. Послуга забезпечувала безоплатний попередній пошук інформації за двома критеріями — даними фізичної особи та даними юридичної особи.

Як послуга працює на порталі "Дія":

безоплатний попередній пошук за всіма 5-ма критеріями. Завдяки цьому люди не замовлятимуть випадково довідку, у якій буде відсутня або не відповідна запиту інформація;

розширена кількість параметрів, за якими можна здійснити пошук. Наприклад, серія та/або номер паспорта;

запит опрацьовується протягом 5 секунд після замовлення. Готова довідка буде доступна в розділі "Замовлені документи" на порталі "Дія".

Для заповнення онлайн-форми на отримання послуги знадобляться відомості про особу або об'єкт нерухомого майна, про який потрібна інформація.

Якщо за ваши запитом не знайдено інформації, потрібно уточнити параметри пошуку, або вибрати інший з 5-ти доступних критеріїв.

Скільки часу та грошей потрібно

Час на подання запиту (заповнення форми) у Мінцифри оцінюють у 10 хвилин.

Обробка запиту триває 5 секунд. На отримання готової довідки потрібна година.

Вартість послуги 30 грн. Вона може змінюватись залежно від обсягу інформації.

Скористатися послугою можна за посиланням.

Проєкт впроваджується за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа, спільно з Міністерством юстиції України.

Раніше ми розповідали, що тепер в "Дії" також можна легалізувати приватний або дачний будинок за "будівельною амністією".