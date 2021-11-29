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Теперь легализовать жилой или дачный дом можно в "Дії": как подать заявление на "строительную амнистию"

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 09:55
Теперь легализовать жилой или дачный дом можно в "Дії": как подать заявление на "строительную амнистию" Фото: подача заявления онлайн занимает 10 минут, ожидание решения – 10 дней (diia.gov.ua)
Автор: Леся Панченко

Эта услуга позволяет легализовать жилые, садовые, дачные дома или приусадебные здания, которые построили до апреля 2015 года без получения разрешительных документов.

На портале Дія и в Единой государственной электронной системе в сфере строительства появилась новая услуга – "Декларация о готовности к эксплуатации объектов, построенных на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ" или, как ее называют в народе, "строительная амнистия".

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на пресс-офис Министерства цифровой трансформации.

Эта услуга позволяет легализовать жилые, садовые, дачные дома или приусадебные постройки, которые построили до апреля 2015 года без получения разрешительных документов. Но только при условии, что их общая площадь не превышает 300 кв. метров.

С июля 2020 года по этой процедуре в бумажном виде было подано около 40 тысяч заявлений. Теперь это можно будет сделать онлайн.

Как получить "строительную амнистию" на портале Дія:

  • Авторизоваться на diia.gov.ua.
  • Выбрать раздел "Земля, строительство, недвижимость".
  • Выбрать услугу "Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка".
  • Заполнить онлайн-форму за несколько кликов.

Время подачи заявления в Министерстве оценивают в 10 минут, на предоставление услуги (ожидания ответа) – 10 дней. Стоимость – бесплатно.

Подробную информацию о процедуре подачи заявления и необходимом перечне документов можно найти на портале Дія в разделе "Земля. Строительство. Недвижимость".

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