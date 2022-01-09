Театр будущего и парк подводных скульптур: 10 самых ожидаемых архитектурных проектов 2022 года

Авторитетное архитектурное издание Dezeen назвало самые ожидаемые проекты, которые будут завершены в 2022 году. В их числе парк подводных скульптур, башни, соединенные мостом для тестирования дронов и школа с крышей для прогулок.

10 самых интересных архитектурных проектов 2022 года в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Dezeen.

Центр сценических искусств Тайбэя, Тайвань

Фото: Dezeen

После долгих ожиданий Центр сценических искусств Тайбэя откроется в столице Тайваня летом 2022 года.

В объекте предусмотрены 3 уникальных зала, которые соединяются между собой в центральном помещении в форме стеклянного куба. В сферическом объекте, напоминающем планету, разместят сцену для театра Globe Playhouse на 800 мест. В отличие от традиционных помещений, все закулисные зоны будут видны публике благодаря специальной планировочной системе.

Сианьский международный футбольный центр, Китай

Фото: Dezeen

В новом году компания Zaha Hadid Architects завершит строительство масштабного футбольного стадиона в преддверии чемпионата Азии по футболу 2023 года.

Помимо огромных размеров, стадион примечателен высокими колоннами и навесной крышей, которая укрывает зеленые террасы на южном возвышении от активного солнца, таким образом сохраняя прохладу и красоту локации.

Галерея современных искусств в Сиднее, Австралия



Фото: Dezeen

Проект "Сидней-Модерн" запланирован как расширение Художественной галереи Нового Южного Уэльса, одного из самых больших музеев материка. Каскад стеклянных павильонов создали на контрасте к неоклассицистическому зданию XIX века.

Проект включает подземную галерею, созданную из нефтяного резервуара времен Второй мировой войны.

Lanternen, Дания

Фото: Dezeen

Один из самых маленьких проектов в этом списке — Lanternen, деревянный центр водных видов спорта, расположенный на побережье Эсбьерга в Дании.

Здание, спроектированное Snøhetta совместно с WERK Arkitekter, демонстрирует "искусство изготовления лодок" и будет иметь большой проем в фасаде, ведущий посетителей к воде.

Арканзасский музей изящных искусств, США

Фото: Dezeen

Арканзасский музей, в коллекцию которого входят произведения искусства мировых классиков и молодых художников, будет располагаться на окраине Литл-Рока, между паркингом и автозаправкой.

Редизайном объекта занимается Чикагское архитектурное бюро Studio Gang. Сооружение будет иметь рельефную бетонную крышу, глухие фасады сделают открытыми с помощью панорамного остекления, в интерьере будет много светлого дерева, а окружающий ландшафт станет более функциональным.

Штаб-квартира DJI, Китай

Фото: Dezeen

Компания Foster+Partners завершит ряд проектов в 2022 году. Одним из самых необычных является штаб-квартира робототехнической компании DJI в Шэньчжэне.

Объект включает две башни из стекла и металла, в которых будут размещаться основные офисы робототехнической компании DJI. Проектировщики проложили мостик между двумя зданиями, предназначенный для тестирования дронов. На нижнем уровне предполагаться демонстрационное пространство с рингами для боев между роботами.

Школа Сундби, Дания

Фото: Dezeen

Единственное учебное здание, вошедшее в этот список — начальная школа от Henning Larsen Architects, которая отличается пешеходной крышей и адаптируемыми интерьерами.

Объект станет первым зданием в Дании, получившим Nordic Ecolabel — официальный сертификат устойчивости для региона. В нем учитываются такие детали, как экологичное потребление энергии и использование вторичных материалов.

Гималайский центр Нанкин Зендай, Китай

Фото: Dezeen

Еще одним долгожданным объектом, который завершат в 2022 году, станет многофункциональный центр Nanjing Zendai Himalayas Center. Комплекс площадью 560 тыс. кв.м, спроектированный MAD, представляет собой футуристические небоскребы, напоминающие горы. В них разместятся офисы, гостиницы, жилье и коммерческие помещения. Между ними будут поляны, деревья, пруды, ручьи, водопады, бассейны. Некоторые постройки будут полностью покрыты зеленью.

Флагманский завод Сан-Пеллегрино, Италия

Фото: Dezeen

Флагманский завод в Сан-Пеллегрино от BIG будет завершен в горной долине в Италии, почти через пять лет после того, как студия выиграла международный конкурс на разработку схемы.

Созданные для компании по производству безалкогольных напитков San Pellegrino, штаб-квартира и завод по розливу отдают дань уважения традиционной итальянской архитектуре с такими деталями, как арки, аркада и портик.

The ReefLine, США

Фото: Dezeen

Второй проект OMA в этом списке — The ReefLine, парк подводных скульптур недалеко от Майами-Бич, предназначенный для защиты береговой линии от последствий изменения климата.

Хотя парк строится поэтапно, первая очередь должна открыться в декабре, когда будут установлены первые скульптуры. На объектах и вокруг них также будут установлены геометрические бетонные модули, выполняющие функцию искусственного рифа.

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