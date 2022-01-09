Театр майбутнього та парк підводних скульптур: 10 найбільш очікуваних архітектура проектів 2022 року

Авторитетне архітектурне видання Dezeen назвало найбільш очікувані проекти, які будуть завершені у 2022 році. Зокрема парк підводних скульптур, вежі, з'єднані мостом для тестування дронів і школа з дахом для прогулянок.

10 найцікавіших архітектурних проектів 2022 року в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Dezeen.

Центр сценічних мистецтв Тайбея, Тайвань

Фото: Dezeen

Після довгих очікувань Центр сценічних мистецтв Тайбея відкриється в столиці Тайваню влітку 2022 року.

В об'єкті передбачені 3 унікальні зали, які з'єднуються між собою в центральному приміщенні у формі скляного куба. У сферичному об'єкті, що нагадує планету, розмістять сцену для театру Globe Playhouse на 800 місць. На відміну від традиційних приміщень, всі залаштункові зони будуть видні публіці завдяки спеціальній планувальній системі.

Сіаньський міжнародний футбольний центр, Китай

Фото: Dezeen

У новому році компанія Zaha Hadid Architects завершить будівництво масштабного футбольного стадіону напередодні чемпіонату Азії з футболу 2023 року.

Крім величезних розмірів, стадіон примітний високими колонами й навісним дахом, яка вкриває зелені тераси на південному підвищенні від активного сонця, таким чином зберігаючи прохолоду і красу локації.

Галерея сучасних мистецтв у Сіднеї, Австралія



Фото: Dezeen

Проект "Сідней-Модерн" запланований як розширення художньої галереї Нового Південного Уельсу, одного з найбільших музеїв материка. Каскад скляних павільйонів створили на контрасті до неокласичної будівлі XIX століття.

Проект включає підземну галерею, створену з нафтового резервуара часів Другої світової війни.

Lanternen, Данія

Фото: Dezeen

Один з найменших проектів у цьому списку — Lanternen, дерев'яний центр водних видів спорту, розташований на узбережжі Есб'єрга в Данії.

Будівля, розроблена Snøhetta спільно з WERK Arkitekter, демонструє "мистецтво виготовлення човнів" і матиме великий отвір у фасаді, що веде відвідувачів до води.

Арканзаський музей образотворчих мистецтв, США

Фото: Dezeen

Арканзаський музей, в колекцію якого входять твори мистецтва світових класиків і молодих художників, буде розташовуватися на околиці Літл-Року, між паркінгом і автозаправкою.

Редизайном об'єкта займається чиказьке архітектурне бюро Studio Gang. Споруда матиме рельєфний бетонний дах, глухі фасади зроблять відкритими за допомогою панорамного скління, в інтер'єрі буде багато світлого дерева, а навколишній ландшафт стане більш функціональним.

Штаб-квартира DJI, Китай

Фото: Dezeen

Компанія Foster+Partners завершить ряд проектів в 2022 році. Одним з найбільш незвичайних є штаб-квартира робототехнічної компанії DJI в Шеньчжені.

Об'єкт включає дві вежі зі скла і металу, в яких будуть розміщуватися основні офіси робототехнічної компанії DJI. Проектувальники проклали місток між двома будівлями, призначений для тестування дронів. На нижньому рівні передбачатися демонстраційний простір з рингами для боїв між роботами.

Школа Сундбі, Данія

Фото: Dezeen

Єдиний навчальний заклад, що увійшов до цього списку — початкова школа від Henning Larsen Architects, яка відрізняється пішохідним дахом і адаптованими інтер'єрами.

Об'єкт стане першою будівлею в Данії, що отримала Nordic Ecolabel — офіційний сертифікат стійкості для регіону. У ньому враховуються такі деталі, як екологічне споживання енергії та використання вторинних матеріалів.

Гімалайський Центр Нанкін Зендай, Китай

Фото: Dezeen

Ще одним довгоочікуваним об'єктом, який завершать у 2022 році, стане багатофункціональний центр Nanjing Zendai Himalayas Center. Комплекс площею 560 тис. кв. м, спроектований MAD, являє собою футуристичні хмарочоси, що нагадують гори. У них розмістяться офіси, готелі, житло та комерційні приміщення. Між ними будуть галявини, дерева, ставки, струмки, водоспади, басейни. Деякі споруди будуть повністю вкриті зеленню.

Флагманський завод Сан-Пеллегріно, Італія

Фото: Dezeen

Флагманський завод в Сан-Пеллегріно від BIG буде завершено в гірській долині в Італії, майже через п'ять років після того, як студія виграла міжнародний конкурс на розробку схеми.

Створений для компанії з виробництва безалкогольних напоїв San Pellegrino, штаб-квартира та завод з розливу віддають належне традиційній італійській архітектурі з деталями, такими як арки, аркада та портик.

The ReefLine, США

Фото: Dezeen

Другий проект OMA в цьому списку — the ReefLine, парк підводних скульптур недалеко від Майамі-Біч, призначений для захисту берегової лінії від наслідків зміни клімату.

Хоча парк будується поетапно, перша черга повинна відкритися в грудні, коли будуть встановлені перші скульптури. На об'єктах і навколо них також будуть встановлені геометричні бетонні модулі, що виконують функцію штучного рифу.

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