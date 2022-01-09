Театр майбутнього та парк підводних скульптур: 10 найбільш очікуваних архітектура проектів 2022 року

Авторитетне архітектурне видання Dezeen назвало найбільш очікувані проекти, які будуть завершені у 2022 році. Зокрема парк підводних скульптур, вежі, з'єднані мостом для тестування дронів і школа з дахом для прогулянок.
10 найцікавіших архітектурних проектів 2022 року в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Dezeen.
Після довгих очікувань Центр сценічних мистецтв Тайбея відкриється в столиці Тайваню влітку 2022 року.
В об'єкті передбачені 3 унікальні зали, які з'єднуються між собою в центральному приміщенні у формі скляного куба. У сферичному об'єкті, що нагадує планету, розмістять сцену для театру Globe Playhouse на 800 місць. На відміну від традиційних приміщень, всі залаштункові зони будуть видні публіці завдяки спеціальній планувальній системі.
У новому році компанія Zaha Hadid Architects завершить будівництво масштабного футбольного стадіону напередодні чемпіонату Азії з футболу 2023 року.
Крім величезних розмірів, стадіон примітний високими колонами й навісним дахом, яка вкриває зелені тераси на південному підвищенні від активного сонця, таким чином зберігаючи прохолоду і красу локації.
Фото: Dezeen
Проект "Сідней-Модерн" запланований як розширення художньої галереї Нового Південного Уельсу, одного з найбільших музеїв материка. Каскад скляних павільйонів створили на контрасті до неокласичної будівлі XIX століття.
Проект включає підземну галерею, створену з нафтового резервуара часів Другої світової війни.
Один з найменших проектів у цьому списку — Lanternen, дерев'яний центр водних видів спорту, розташований на узбережжі Есб'єрга в Данії.
Будівля, розроблена Snøhetta спільно з WERK Arkitekter, демонструє "мистецтво виготовлення човнів" і матиме великий отвір у фасаді, що веде відвідувачів до води.
Арканзаський музей, в колекцію якого входять твори мистецтва світових класиків і молодих художників, буде розташовуватися на околиці Літл-Року, між паркінгом і автозаправкою.
Редизайном об'єкта займається чиказьке архітектурне бюро Studio Gang. Споруда матиме рельєфний бетонний дах, глухі фасади зроблять відкритими за допомогою панорамного скління, в інтер'єрі буде багато світлого дерева, а навколишній ландшафт стане більш функціональним.
Компанія Foster+Partners завершить ряд проектів в 2022 році. Одним з найбільш незвичайних є штаб-квартира робототехнічної компанії DJI в Шеньчжені.
Об'єкт включає дві вежі зі скла і металу, в яких будуть розміщуватися основні офіси робототехнічної компанії DJI. Проектувальники проклали місток між двома будівлями, призначений для тестування дронів. На нижньому рівні передбачатися демонстраційний простір з рингами для боїв між роботами.
Єдиний навчальний заклад, що увійшов до цього списку — початкова школа від Henning Larsen Architects, яка відрізняється пішохідним дахом і адаптованими інтер'єрами.
Об'єкт стане першою будівлею в Данії, що отримала Nordic Ecolabel — офіційний сертифікат стійкості для регіону. У ньому враховуються такі деталі, як екологічне споживання енергії та використання вторинних матеріалів.
Ще одним довгоочікуваним об'єктом, який завершать у 2022 році, стане багатофункціональний центр Nanjing Zendai Himalayas Center. Комплекс площею 560 тис. кв. м, спроектований MAD, являє собою футуристичні хмарочоси, що нагадують гори. У них розмістяться офіси, готелі, житло та комерційні приміщення. Між ними будуть галявини, дерева, ставки, струмки, водоспади, басейни. Деякі споруди будуть повністю вкриті зеленню.
Флагманський завод в Сан-Пеллегріно від BIG буде завершено в гірській долині в Італії, майже через п'ять років після того, як студія виграла міжнародний конкурс на розробку схеми.
Створений для компанії з виробництва безалкогольних напоїв San Pellegrino, штаб-квартира та завод з розливу віддають належне традиційній італійській архітектурі з деталями, такими як арки, аркада та портик.
Другий проект OMA в цьому списку — the ReefLine, парк підводних скульптур недалеко від Майамі-Біч, призначений для захисту берегової лінії від наслідків зміни клімату.
Хоча парк будується поетапно, перша черга повинна відкритися в грудні, коли будуть встановлені перші скульптури. На об'єктах і навколо них також будуть встановлені геометричні бетонні модулі, що виконують функцію штучного рифу.
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