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Искусственный интеллект и дикая природа: какое жилье будут строить в ближайшие три года

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 09:05
Искусственный интеллект и дикая природа: какое жилье будут строить в ближайшие три года Фото: более 65% покупателей будут интересоваться приобретением квартир в современных домах небольшой этажности (LUN.ua)
Автор: Леся Панченко

В 2022-2025 годах более 70% покупателей квартир на первичном рынке будут интересоваться жильем в масштабных жилых проектах, созданных в концепции "новых городов" с собственной самодостаточной инфраструктурой. Такие проекты можно реализовать только на больших территориях площадью от 100 га.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику группы компаний Concept Group.

Что интересует покупателей квартир в 2022 году

В первом полугодии 2022 года выбор потенциальных покупателей квартир на первичном рынке Киева распределится следующим образом:

  • 40% будут рассматривать для покупки квартиры по цене 1200-1500 долл./кв.м;
  • 35% спроса придется на жилье, стоимостью 15000 долл./кв.м;
  • 20% покупателей готовы приобрести недвижимость по цене 1700 –2000 долл./кв.м;
  • 5-10% инвесторов будет интересовать жилье по цене свыше 3000 долл./кв.

По словам основателя и управляющего партнера Concept Group Михаила Подвысоцкого, более 65% покупателей будут интересоваться приобретением квартир в современных эргономичных домах небольшой этажности с "умной" квартирографией и планировочными решениями. Около 20% покупателей будут выбирать жилье в формате таунхаусов и дуплексов, 15% будут рассматривать приобретение частных домов площадью 150-250 кв.м с земельным участком 10-15 соток.

При этом для всех групп покупателей важным станет инфраструктура, рекреация (озера, леса), современная архитектура, использование инновационных технологий в строительстве.Искусственный интеллект и дикая природа: какое жилье будут строить в ближайшие три годаФото: LUN

"Хаотическая застройка Киева, которая велась в течение 20 последних лет, не способна удовлетворить желание покупателей жить в комфортной и одновременно просторной среде. Покупателям не нужны "квадратные метры", им важно найти свое пространство для комфортной жизни в городе и среди "дикой природы", – отметил эксперт.

Как будут выглядеть "новые города"

Новые масштабные проекты, строительство которых рассчитано на 7-10 лет, должны не только соответствовать современным трендам создания интеллектуального жизненного пространства, но и опережать их. Именно поэтому покупателю будет крайне важно, чтобы новые проекты были построены и оснащены самой современной "начинкой" – технологиями Big Data, AR, AI, IoT, что позволит фиксировать и стимулировать высокий уровень комфорта жителей.

"Новые города" – это прежде всего современные технологии, "кровеносная система" жизненного пространства. В новых проектах будут предусмотрены, например, всестороннее использование дополненной реальности, аутентификация при въезде, цифровое приложение, что позволит в режиме реального времени сообщить и решить насущные потребности жителей, "умные" бытовые функции, собственные медиа и т.д.", – отметил Подвысоцкий.

Чем "новые города" отличаются от существующих ЖК

Чтобы реализовать большой проект в формате "нового города", застройщик должен предусмотреть несколько важных вещей: создание автономных инженерных сетей, удачное транспортное сообщение, например, с Киевом. Кроме того, застройщики обязательно будут участвовать в проектировании и строительстве новых дорог, расходы на которые вместе с инженерными сетями могут достигать 20-25% от себестоимости строительства.Искусственный интеллект и дикая природа: какое жилье будут строить в ближайшие три годаФото: LUN

Одной из важных составляющих концепции "нового города" является разнообразие архитектурных решений и типов жилья. Поэтому для создания таких проектов будут привлекаться различные архитектурные бюро, имеющие удачный опыт воплощения новых тенденций в жилищном строительстве.

"Для современных украинских девелоперов очень важна работа на опережение не только технологических или, к примеру, энергосберегающих тенденций в строительстве жилья, но еще и соответствие реализуемых проектов, новому пониманию и представлению людей о гармонии жизни, переплетенной с "дикой природой", – подчеркнул специалист.

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