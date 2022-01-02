Как старый железнодорожный вагон стал хитом на Airbnb: история и цена необычного ремонта

Джим Доценрод, плотник из города Декор, штат Айова, мечтал создать оригинальное жилье, чтобы сдавать его на Airbnb. Несколько раз он проезжал мимо списанных вагонов, прежде чем решил присмотреться к ним поближе.

Историю превращения списанного железнодорожного камбуза в хит предложений на сайте Airbnb рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Insider.

Вместо металлолома – мини-отель

Идея Джима воплотилась неожиданным образом.

"В 30 милях от города вдоль дороги есть стоянка вагонов, которые местный житель купил в качестве инвестиции", — рассказал 65-летний Джим. "И я подумал: интересно, для чего ты мог бы использовать один из них? Тогда я и впомнил об Airbnb".

Но владелец не захотел продавать один из вагонов. Тогда Джим провел самостоятельный поиск и нашел старый вагон на площадке для сбора вторсырья. Фото: Insider

Кабину (бывший железнодорожный камбуз) собирались разрезать на металолом, но Джиму удалось заключить сделку и купить ее за 8000 долларов в 2016 году. Вагон был построен в 1973 году и весил 23,5 тонны.

На Airbnb этот отель указан как CR Station Train Caboose.

Как транспортировали вагон на участок

Джим решил транспортировать камбуз к себе домой, но это оказалось очень сложно.

Найти вагон для покупки было первой непростой задачей. Второй оказалось — перевезти его со свалки во двор Джима. В процессе были задействованы кран, подъемник и грузовой полуприцеп.

"На складе было два больших экскаватора", — вспоминает Джим. "Они пристегнули ремни к камбузу, и подняли его на полуприцеп, который я нанял".

Транспортировка камбуза размером 2,6 на 9 м, стоила около 2000 долларов.

Дочь Джима Даниэль рассказала, что ее отец также приобрел настоящие железнодорожные пути, чтобы использовать их в качестве базы для камбуза, когда тот доставили к нему во двор.

С чего начинался ремонт и сколько он стоил

Первым шагом было выпотрошить старый камбуз, чтобы его можно было отремонтировать.

Джиму пришлось вытащить оттуда печку и полностью промыть его, чтобы избавиться от стойкого запаха дизельного топлива. Фото: Insider

В камбузе оборудовали два полноценных спальных места: двуспальную и двухъярусную кровати, на которых могут разместиться четыре человека. Также там обустроили ванную комнату, кухню с микроволновкой и холодильником, двухконфорочную плиту и посуду для коктейлей.

В распоряжении гостей кондиционер, Wi-Fi и телевизор.

Джим построил деревянную лестницу и заменил оригинальные металлические конструкции камбуза деревянными. Фото: Insider

Он также использовал свой столярный опыт, чтобы создать открытую террасу под окнами камбуза.

Ремонт занял около шести месяцев работы и 4000 долларов.

Дизайн и обустройство камбуза

Внутренний дизайн и обстановку взяла на себя Даниэль – дочь Джима.

Она выбрала пол – черную плитку с дубовыми элементами, цветовую гамму интерьера, а также держатели для бокалов на стене, которые ранее были обычными граблями, большое винтажное зеркало и электрический камин.

Джим и Даниэль хотели сохранить атмосферу камбуза, поэтому оставили оригинальные кондукторские стулья и перила. Фото: Insider

На удобствах Доценроды решили не экономить. В камбузе есть ванная комната с душем и туалетом.

Семья говорит, что летом этот объект на Airbnb почти всегда бронируют семьи, которые хотят сбежать от городской суеты.

Снаружи гости могут отдохнуть на деревянной террасе рядом с пастбищем, покормить и погладить лошадей. Также Джим предлагает гостям прогулку в конном экипаже. Фото: Insider

"Когда мы видим, как гости сидят на террасе и пьют коктейль на закате, или наблюдают за лошадьми на пастбище, приятно предложить горожанам такой шанс", – говорит Даниэль. "Это то, что мы, сельские жители, считаем само собой разумеющимся, но это то, что они действительно ценят".

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