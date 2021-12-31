10 самых оригинальных отелей 2021 года: тренд на экологичность и индивидуальность
Новый год — самое время мечтать и строить планы. Если вы собираетесь в 2022 году в путешествие в оригинальное и запоминающееся место, но еще не решили где остановиться — мы подготовили подборку из 10 впечатляющих отелей, пребывание в которых запомнится надолго. Их создатели побеспокоились не только о комфорте, но также об экологичности, аутентичности, и эстетике объектов. Примечательно, что наиболее часто оригинальные отели можно найти в Мексике, Китае и США.
Обзор самой необычной отельной недвижимости за 2021 год — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Dezeen.
Grotto Retreat Xiyaotou от студии Avoid, Китай
Фото: dezeen
Архитектурное бюро Grotto Retreat Xiyaotou спроектировало капсульный отель Studio Avoid, расположенный в деревне Сияотоу в префектуре Чжанцзякоу. Объект выполнен в стиле традиционных пещерных жилищ в этом районе. Так гости Сияотоу могут ближе познакомиться с местными традициями.
Пещерные капсулы расположены в ряд и имеют форму облицованных кирпичом вертикальных ниш, каждая из которых увенчана большими окнами в крыше. Извилистая деревянная дорожка на сваях переплетается между капсулами, ведущими к входам на уровне первого этажа.
Касона Сфорца с картины Альберто Калача, Мексика
Фото: dezeen
Отель, получивший название Casona Sforza, состоит из ассиметричных арочных помещений разной высоты. Альберто Калач спроектировал его в прибрежном Мексиканском городе Пуэрто-Эскондидо. Одной из достопримечательностей объекта стал большой круглый бассейн, который видно из всех арок.
Дизайн отеля направлен на интеграцию ландшафта в привычные конструкции. Так гости оказываются в спокойном месте, располагающем к отдыху и размышлениям.
Monastero Arx Vivendi от Network of Architecture, Италия
Фото: dezeen
Компания Network of Architecture преобразовала бывший итальянский монастырь в Арко в отель Monastero Arx Vivendi, обновив его интерьер.
После реконструкции комплекс 17-го века сильно изменился — теперь он включает в себя несколько общих залов, 40 гостевых люксов и специально построенный оздоровительный центр. Дизайнеры стремились сохранить как можно больше оригинальных деталей, в том числе стену высотой семь метров.
Goodtime от Кен Фулк и Моррис Адми, США
Фото: dezeen
Отель Goodtime в Майами, созданный архитектором Моррисом Адми и американским дизайнером Кеном Фулком, может похвастаться игривой, нестандартной проектировкой, стилизованной под известные здания ар-деко.
В отеле 266 номеров, а также 9300 кв.м общественного пространства, которое включает ресторан и клуб с бассейном Strawberry Moon, магазины, тренажерный зал и бар, — все они оформлены в пастельных тонах и украшены яркими принтами.
The Seeds от ZJJZ Atelier, Китай
Фото: dezeen
В лесной зоне Цзянси разместился отельный комплекс, напоминающий своей формой семена эллиптической формы, покрытые галькой. Постройки относятся к отелю The Seeds.
В своем дизайне ZJJZ Atelier обращаются к природе, используя естественные формы, которые гармонично дополняют окрестности. Снаружи капсулы покрыты сосновой галькой, свет проникает внутрь сквозь круглые окна, а нижняя сторона контейнеров облицована блестящей алюминиевой плиткой.
Paradero от Рубен Вальдес и Яшар Йектахо, Мексика
Фото: dezeen
Отель Paradero расположен на участке площадью 2,2 га в Тодос-Сантосе, прибрежном городе на юго-западе Мексики. Его спроектировали архитекторы Рубен Вальдес и Яшар Йектахо. Комплекс построили вокруг маловодного сада, взяв за референс традиционные Калифорнийские сооружения.
Отель состоит из ряда бетонных конструкций бежевого цвета, которые гармонируют с ландшафтом. Каждый дом содержит комнаты для гостей с широкими стенами, лестничными клетками и коридорами. За дизайном интерьера стоит студия B Huber в Гвадалахаре.
Утесы Clifftops от Morrow+Lorraine, Англия
Фото: dezeen
Clifftops — это коллекция из пяти домов для отдыха на берегу моря в Дорсете, которые были спроектированы лондонской студией Morrow+Lorraine.
Комплекс, расположенный на юрском побережье, окружен необлицованными стенами, имитирующими каменистую местность на вершине утеса. Все коттеджи отделаны камнем и деревом, а из окон открывается вид на Ла-Манш.
Casa Octavia от PPAA, Мексика
Фото: dezeen
Мексиканское архитектурное бюро PPAA спроектировало Casa Octavia — бутик-отель в Мехико, относящийся к модному лейблу Octaviа. Интерьеры задумывались в той же стилистике и как продолжение одежды бренда.
PPAA покрыл фасад отеля деревянной решеткой, которая оттеняет интерьер и создает тонкий световой узор. Мягкие и нейтральные тона преобладают во всем интерьере, создавая безмятежную расслабляющую атмосферу.
Виллы от RCR Arquitectes, Португалия
Фото: dezeen
Калифорнийская студия RCR Arquitectes спроектировала восемь роскошных бетонных вилл для отдыха Palmares Ocean Living & Golf в Алгарве.
Проект является частью более крупной элитной застройки. Виллы имеют форму перекрывающих друг друга помещений с нависающими крышами и панорамными окнами.
El Perdido от Estudio ALA, Мексика
Фото: dezeen
Отель El Perdido расположен за пределами небольшого сельскохозяйственного городка Эль-Пескадеро. Объект спроектировала мексиканская архитектурная студия Estudio ALA. Он имеет утрамбованные земляные стены и деревянные крыши, покрытые соломой, таким образом задействуя традиционные методы строительства в стилистике окружающих сельскохозяйственных угодий.
Люксы размещаются в отдельных помещениях, расположенных на территории вокруг общих зон, включая лобби и ресторан отеля.
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