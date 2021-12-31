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10 самых оригинальных отелей 2021 года: тренд на экологичность и индивидуальность

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Пятница 31 декабря 2021 11:08
10 самых оригинальных отелей 2021 года: тренд на экологичность и индивидуальность Фото: наиболее часто оригинальные отели можно найти в Мексике, Китае и США (dezeen)
Автор: Риана Абдулаева

Новый год — самое время мечтать и строить планы. Если вы собираетесь в 2022 году в путешествие в оригинальное и запоминающееся место, но еще не решили где остановиться — мы подготовили подборку из 10 впечатляющих отелей, пребывание в которых запомнится надолго. Их создатели побеспокоились не только о комфорте, но также об экологичности, аутентичности, и эстетике объектов. Примечательно, что наиболее часто оригинальные отели можно найти в Мексике, Китае и США.

Обзор самой необычной отельной недвижимости за 2021 год — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Dezeen.

Grotto Retreat Xiyaotou от студии Avoid, Китай

Image of Grotto Retreat Xiyaotou hotel by Studio AvoidФото: dezeen

Архитектурное бюро Grotto Retreat Xiyaotou спроектировало капсульный отель Studio Avoid, расположенный в деревне Сияотоу в префектуре Чжанцзякоу. Объект выполнен в стиле традиционных пещерных жилищ в этом районе. Так гости Сияотоу могут ближе познакомиться с местными традициями.

Пещерные капсулы расположены в ряд и имеют форму облицованных кирпичом вертикальных ниш, каждая из которых увенчана большими окнами в крыше. Извилистая деревянная дорожка на сваях переплетается между капсулами, ведущими к входам на уровне первого этажа.

Касона Сфорца с картины Альберто Калача, Мексика

Image of Casona Sforza hotel by Alberto KalachФото: dezeen

Отель, получивший название Casona Sforza, состоит из ассиметричных арочных помещений разной высоты. Альберто Калач спроектировал его в прибрежном Мексиканском городе Пуэрто-Эскондидо. Одной из достопримечательностей объекта стал большой круглый бассейн, который видно из всех арок.

Дизайн отеля направлен на интеграцию ландшафта в привычные конструкции. Так гости оказываются в спокойном месте, располагающем к отдыху и размышлениям.

Monastero Arx Vivendi от Network of Architecture, Италия

Monastero Arx Vivendi hotel by Network of ArchitectureФото: dezeen

Компания Network of Architecture преобразовала бывший итальянский монастырь в Арко в отель Monastero Arx Vivendi, обновив его интерьер.

После реконструкции комплекс 17-го века сильно изменился — теперь он включает в себя несколько общих залов, 40 гостевых люксов и специально построенный оздоровительный центр. Дизайнеры стремились сохранить как можно больше оригинальных деталей, в том числе стену высотой семь метров.

Goodtime от Кен Фулк и Моррис Адми, США

Pool of the Goodtime Hotel by Ken Fulk for Pharrell Williams and David GrutmanФото: dezeen

Отель Goodtime в Майами, созданный архитектором Моррисом Адми и американским дизайнером Кеном Фулком, может похвастаться игривой, нестандартной проектировкой, стилизованной под известные здания ар-деко.

В отеле 266 номеров, а также 9300 кв.м общественного пространства, которое включает ресторан и клуб с бассейном Strawberry Moon, магазины, тренажерный зал и бар, — все они оформлены в пастельных тонах и украшены яркими принтами.

The Seeds от ZJJZ Atelier, Китай

The Seeds hotel by ZJJZ AtelierФото: dezeen

В лесной зоне Цзянси разместился отельный комплекс, напоминающий своей формой семена эллиптической формы, покрытые галькой. Постройки относятся к отелю The Seeds.

В своем дизайне ZJJZ Atelier обращаются к природе, используя естественные формы, которые гармонично дополняют окрестности. Снаружи капсулы покрыты сосновой галькой, свет проникает внутрь сквозь круглые окна, а нижняя сторона контейнеров облицована блестящей алюминиевой плиткой.

Paradero от Рубен Вальдес и Яшар Йектахо, Мексика

Paradero Hotel by Ruben Valdez and Yashar YektajoФото: dezeen

Отель Paradero расположен на участке площадью 2,2 га в Тодос-Сантосе, прибрежном городе на юго-западе Мексики. Его спроектировали архитекторы Рубен Вальдес и Яшар Йектахо. Комплекс построили вокруг маловодного сада, взяв за референс традиционные Калифорнийские сооружения.

Отель состоит из ряда бетонных конструкций бежевого цвета, которые гармонируют с ландшафтом. Каждый дом содержит комнаты для гостей с широкими стенами, лестничными клетками и коридорами. За дизайном интерьера стоит студия B Huber в Гвадалахаре.

Утесы Clifftops от Morrow+Lorraine, Англия

The Clifftops Hotel by Morrow + LorraineФото: dezeen

Clifftops — это коллекция из пяти домов для отдыха на берегу моря в Дорсете, которые были спроектированы лондонской студией Morrow+Lorraine.

Комплекс, расположенный на юрском побережье, окружен необлицованными стенами, имитирующими каменистую местность на вершине утеса. Все коттеджи отделаны камнем и деревом, а из окон открывается вид на Ла-Манш.

Casa Octavia от PPAA, Мексика

Casa Octavia hotel by PPAAФото: dezeen

Мексиканское архитектурное бюро PPAA спроектировало Casa Octavia — бутик-отель в Мехико, относящийся к модному лейблу Octaviа. Интерьеры задумывались в той же стилистике и как продолжение одежды бренда.

PPAA покрыл фасад отеля деревянной решеткой, которая оттеняет интерьер и создает тонкий световой узор. Мягкие и нейтральные тона преобладают во всем интерьере, создавая безмятежную расслабляющую атмосферу.

Виллы от RCR Arquitectes, Португалия

Swimming pool view of Villa 19 of Palmares Ocean Living & Golf resort by RCR ArchitectesФото: dezeen

Калифорнийская студия RCR Arquitectes спроектировала восемь роскошных бетонных вилл для отдыха Palmares Ocean Living & Golf в Алгарве.

Проект является частью более крупной элитной застройки. Виллы имеют форму перекрывающих друг друга помещений с нависающими крышами и панорамными окнами.

El Perdido от Estudio ALA, Мексика

El Perdido Hotel by Estudio ALAФото: dezeen

Отель El Perdido расположен за пределами небольшого сельскохозяйственного городка Эль-Пескадеро. Объект спроектировала мексиканская архитектурная студия Estudio ALA. Он имеет утрамбованные земляные стены и деревянные крыши, покрытые соломой, таким образом задействуя традиционные методы строительства в стилистике окружающих сельскохозяйственных угодий.

Люксы размещаются в отдельных помещениях, расположенных на территории вокруг общих зон, включая лобби и ресторан отеля.

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