Як старий залізничний вагон став хітом на Airbnb: історія та ціна незвичайного ремонту

Джим Доценрод, тесляр з міста Декор, штат Айова, мріяв створити оригінальне житло, щоб здавати його на Airbnb. Кілька разів він проїжджав повз списані вагони, перш ніж вирішив придивитися до них ближче.

Історію перетворення списаного залізничного камбуза на хіт пропозицій на сайті Airbnb розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на Insider.

Замість металобрухту – міні-готель

Ідея Джима втілилася несподіваним чином.

"За 30 миль від міста вздовж дороги є стоянка вагонів, які місцевий житель купив як інвестицію", — розповів 65-річний Джим. "І я подумав: цікаво, яким чином ти міг би використати один з них? Тоді я й згадав про Airbnb".

Але власник не захотів продавати один із вагонів. Тоді Джим провів самостійний пошук і знайшов старий вагон на майданчику для збирання вторинної сировини. Фото: Insider

Кабіну (колишній залізничний камбуз) збиралися розрізати на металобрухт, але Джиму вдалося укласти угоду та купити її за 8000 доларів у 2016 році. Вагон був побудований 1973 року та важив 23,5 тонни.

На Airbnb цей готель пропонується як CR Station Train Caboose.

Як транспортували вагон на ділянку

Джим вирішив транспортувати камбуз до себе додому, але це виявилося дуже складно.

Знайти вагон для покупки було першим складним завданням. Другим виявилося — перевезти його зі звалища на подвір'я Джима. У процесі було задіяно кран, підйомник та вантажний напівпричіп.

"На складі було два великі екскаватори", — згадує Джим. "Вони пристебнули ремені до камбуза і підняли його на напівпричіп, який я найняв".

Транспортування камбуза розміром 2,6 на 9 м коштувало близько 2000 доларів.

Донька Джима Даніель розповіла, що її батько також придбав справжні залізничні колії, щоб використати їх як базу для камбуза, коли той доставили до нього у двір.

З чого починався ремонт і скільки він коштував

Першим кроком було випатрати старий камбуз, щоб його можна було відремонтувати.

Джимові довелося витягнути звідти піч і повністю промити його, щоб позбутися стійкого запаху дизельного палива. Фото: Insider

У камбузі обладнали два повноцінні спальні місця: двоспальне та двоярусне ліжка, на яких можуть розміститися чотири особи. Також там облаштували ванну кімнату, кухню з мікрохвильовою піччю і холодильником, двоконфорочну плиту і посуд для коктейлів.

До послуг гостей кондиціонер, Wi-Fi та телевізор.

Джим побудував дерев'яні сходи та замінив оригінальні металеві конструкції камбуза дерев'яними. Фото: Insider

Він також використав свій столярний досвід, щоб створити відкриту терасу під вікнами камбуза.

Ремонт зайняв близько шести місяців роботи та 4000 доларів.

Дизайн та облаштування камбуза

Внутрішній дизайн та обстановку взяла на себе Даніель – донька Джима.

Вона обрала підлогу – чорну плитку з дубовими елементами, кольорову гаму інтер'єру, а також тримачі для келихів на стіні, які раніше були звичайними граблями, велике вінтажне дзеркало та електричний камін.

Джим і Даніель хотіли зберегти атмосферу камбуза, тому залишили оригінальні кондукторські стільці та перила. Фото: Insider

На зручностях Доценроди вирішили не заощаджувати. У камбузі є ванна кімната з душем та туалетом.

Сім'я каже, що влітку цей об'єкт на Airbnb майже завжди бронюють сім'ї, які бажають втекти від міської суєти.

Зовні гості можуть відпочити на дерев'яній терасі поряд з пасовищем, погодувати та погладити коней. Також Джим пропонує гостям прогулянку у кінному екіпажі. Фото: Insider

"Коли ми бачимо, як гості сидять на терасі і п'ють коктейль на заході сонця, або спостерігають за кіньми на пасовищі, приємно запропонувати городянам такий шанс", – каже Даніель. "Це те, що ми, сільські жителі, вважаємо само собою зрозумілим, але це те, що вони справді цінують".

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