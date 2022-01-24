"Заморожена" оренда, самодопомога та тимчасові квартири: як працює система соціального житла в різних країнах

Одна з найпоширеніших проблем, яка може торкнутися кожного — фінансова. Саме тому багато країн пропонують громадянам свою підтримку в житловому питанні — фонд державного або соціального житла. У кожноі країни є свої категорії, можливості та стандарти для такої нерухомості.



Як соціальне житло виглядає в різних країнах світу та як працює ця система — в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Archdaily.

Соціальне житло може відрізнятися за місткістю, вартістю, стійкістю, архітектурним і планувальним рішенням. У нашому матеріалі розглянемо шість систем, які поширені в шести країнах світу.

Бельгія

У бельгійській системі соціальне житло надається людям з низькими доходами, будь-то окремі особи або сім'ї. Протягом 40 років система соціального житла була децентралізована в трьох регіонах країни: Брюссельському, Фламандському та Валлонському. Соціальне житло може бути надано муніципалітетами, державними компаніями, кооперативами або некомерційними організаціями.

Фото: соціальне житло в Бельгії (ArchDaily)

Бельгія розділила свій опорний житловий фонд на дві категорії. "Соціальне" житло призначене для людей, які відчувають соціальні або фінансові труднощі, і розподіляється на основі поєднання рівня доходів та пріоритетних груп. "Проміжне" житло виділяється людям, що знаходяться в менш вразливому становищі, але все ж потребують державної допомоги. Таке житло становить приблизно 6,5% бельгійського ринку нерухомості — понад 280 тис.одиниць.

Чилі

За останні 30 років Чилі досягла великих успіхів у забезпеченні доступним житлом. ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку) зазначає, що частка сімей та окремих осіб, які не мають даху над головою або проживають в місцях, що не відповідають соціальним стандартам, знизилася за 20 років з 23% до 10%. Однак неякісне та переповнене житло залишається проблемою за міжнародними стандартами, оскільки в країні досі високий рівень житлової сегрегації в міських районах.



Фото: соціальне житло в Чилі (ArchDaily)

Положення про доступне та соціальне житло в Чилі включають субсидії домогосподарствам з низьким та середнім рівнем прибутку, схеми оренди з викупом та субсидії на оренду. Такі програми, як Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda також пропонують субсидії на відновлення житла для домогосподарств, включаючи ремонт дахів і стін, а також підвищення енергоефективності.

Нідерланди

У Нідерландах соціальне житло, відоме як sociale huurwoningen, пропонується громадянам за субсидованою ставкою. Ті, хто живе в субсидованих будинках, платять не більше 710 євро на місяць, решту вносить держава. Контроль орендної плати означає, що ціни не можуть зростати більш ніж на 4,3% на рік. Житло управляється через систему балів, яка визначає вартість майна, де буде жити заявник, та розмір орендної плати. Нагляд за системою здійснює Centraal Fonds Volkshuisvesting (Центральний житловий фонд).

Фото: соціальне житло в Нідерландах (ArchDaily)

Житлові асоціації, відомі як toegelaten instellingen, керують соціальним житлом у Нідерландах, відстежуючи акти вандалізму, запобігаючи злочинності та підтримуючи громадські простори — від дитячих майданчиків до автостоянок. Вони керують більш ніж 2,4 мільйона об'єктів по всій країні.

Мексика

У Мексиці житло для громадян з низьким прибутком надається коштом самодопомоги, де сім'ї відіграють важливу роль у будівництві власного або соціального житла. За останні 10 років було введено кілька програм допомоги. Програми Tu Casa та Vivienda Rural надають субсидії на будівництво нових будинків, купівлю наявної нерухомості та ремонт.

Фото: соціальне житло в Мексиці (ArchDaily)

У 2007 році була введена програма Esta es tu Casa для допомоги домогосподарствам, чиї доходи менш ніж у п'ять разів перевищують мінімальну заробітну плату для покупки, будівництва або ремонту житла. Кошти вивільняються через органи виконавчої влади, такі як банки та житлові установи. Будівництво соціального житла базується на таких пріоритетах, як стійкість та повторне ущільнення центральної частини міста.

Іспанія

Конституція Іспанії гарантує право на житло всім іспанським громадянам. Оскільки країна зіткнулася з житловою кризою, підвищення орендної плати допускається тільки раз на п'ять років та залежить від рівня інфляції.



Фото: соціальне житло в Іспанії (ArchDaily)

На відміну від багатьох європейських країн, житловий фонд Іспанії майже повністю зайнятий власниками. При цьому 95% об'єктів, що здаються в оренду, належать приватним особам. Це відобразилося на системі соціального житла, де велика кількість будинків за житловою програмою надається на умовах безумовного права власності, а не за схемами субсидованої оренди.

США

Соціальне житло в Сполучених Штатах часто приймає форму "субсидованого житла", що знаходиться під керівництвом федеральних, державних та місцевих агентств. Ціни на державне житло нижче ринкових, при цьому федеральні програми передбачають щомісячні ставки в розмірі 30% від доходу сім'ї. Понад 1,2 мільйона домогосподарств, які використовують державне житло по всій країні, керуються асоціаціями державного житла.

Фото: соціальне житло в США (ArchDaily)

Право на отримання державного житла в США ґрунтується на річному валовому доході, громадянстві або імміграційному статусі, грошовій допомозі для літніх людей, осіб з обмеженими можливостями та/або сімей. У той час як місцеві житлові асоціації керують соціальним житлом, основна відповідальність покладається на Міністерство житлового будівництва та міського розвитку (HUD).

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