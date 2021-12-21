ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чернышов: реформа градостроительства - на финишной прямой

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 11:22
Чернышов: реформа градостроительства - на финишной прямой Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Обращения заказчиков строительства прорабатываются в течение 24 часов

Государственная инспекция по архитектуре и градостроительству, которая начала свою работу после ликвидации ГАСИ, проработала почти 14 тыс. сообщений о начале строительства, 1,8 тыс. заявлений на получение разрешения на выполнение строительных работ и около 10 тыс. деклараций и сертификатов на принятие в эксплуатацию объектов за три месяца работы.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на выступление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова на форуме "Реформа градостроения — финишная прямая".

"Запустив работу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, мы поставили точку в одноименном принятии решений, так называемых, договорняках и возможности обойти законодательство. Сегодня 99% обращений заказчиков обрабатываются инспекторами в течение 24 часов, а решения по принятию в эксплуатацию объекта принимаются в течение трех дней, время ожидания сократилось на несколько месяцев и стало прогнозируемым, в то же время только за квартал ГИАГу удалось выдать более 1,2 тыс. разрешений на строительство, за это время проработано почти 14 тыс. сообщений о начале строительства. Разница между ГАСИ и ГИАГ - не только в комбинации букв, но и в совершенно новых принципах работы, подходах и даже философии",— подчеркнул Алексей Чернышов.

Также глава Минрегиона подчеркнул, что в основу реформы градостроительной отрасли заложены три "кита" — цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и 5877, которые уже прошли первое чтение и готовятся к принятию в целом.

По мнению главы политической партии "Слуга народа" Елены Шуляк, реформа градостроительства полноценно запустится после принятия законопроекта №5655, предусматривающего обновленные нормы по контролю и надзору в строительстве, цифровизации и высоких штрафах за нарушения.

"Важно, что реформа предполагает активное вовлечение органов местного самоуправления в процесс: на местах обязаны будут знать, что и где строится. Более того, если объект строится с нарушениями — ОМС будут на это реагировать. Благодаря этому принципу нам удастся предотвратить незаконные застройки, уничтожение архитектурных памятников, а также искоренить коррупцию на местах. В частности, что касается выдачи разрешительных документов. Местное самоуправление уже не сможет "закрывать глаза" на нарушение законов в рамках сферы строительства, а недобросовестные застройщики "покупать документы", — отметила Елена Шуляк.

В ходе мероприятия участники обсудили основные достижения реформы градостроительной отрасли, регуляцию строительного рынка в Украине, а также сотрудничество с бизнесом. Кроме этого, состоялся сбор денежного знака отличия на деятельность студенческого движения Киевского Национального университета строительства "Научно-художественной платформе Остров".

Отметим, Форум проведен по инициативе Офиса простых решений и результатов в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины, а также Комитетом Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Все мнения