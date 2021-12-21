Чернышов: реформа градостроительства - на финишной прямой

Обращения заказчиков строительства прорабатываются в течение 24 часов

Государственная инспекция по архитектуре и градостроительству, которая начала свою работу после ликвидации ГАСИ, проработала почти 14 тыс. сообщений о начале строительства, 1,8 тыс. заявлений на получение разрешения на выполнение строительных работ и около 10 тыс. деклараций и сертификатов на принятие в эксплуатацию объектов за три месяца работы.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на выступление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова на форуме "Реформа градостроения — финишная прямая".

"Запустив работу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, мы поставили точку в одноименном принятии решений, так называемых, договорняках и возможности обойти законодательство. Сегодня 99% обращений заказчиков обрабатываются инспекторами в течение 24 часов, а решения по принятию в эксплуатацию объекта принимаются в течение трех дней, время ожидания сократилось на несколько месяцев и стало прогнозируемым, в то же время только за квартал ГИАГу удалось выдать более 1,2 тыс. разрешений на строительство, за это время проработано почти 14 тыс. сообщений о начале строительства. Разница между ГАСИ и ГИАГ - не только в комбинации букв, но и в совершенно новых принципах работы, подходах и даже философии",— подчеркнул Алексей Чернышов.

Также глава Минрегиона подчеркнул, что в основу реформы градостроительной отрасли заложены три "кита" — цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и 5877, которые уже прошли первое чтение и готовятся к принятию в целом.

По мнению главы политической партии "Слуга народа" Елены Шуляк, реформа градостроительства полноценно запустится после принятия законопроекта №5655, предусматривающего обновленные нормы по контролю и надзору в строительстве, цифровизации и высоких штрафах за нарушения.

"Важно, что реформа предполагает активное вовлечение органов местного самоуправления в процесс: на местах обязаны будут знать, что и где строится. Более того, если объект строится с нарушениями — ОМС будут на это реагировать. Благодаря этому принципу нам удастся предотвратить незаконные застройки, уничтожение архитектурных памятников, а также искоренить коррупцию на местах. В частности, что касается выдачи разрешительных документов. Местное самоуправление уже не сможет "закрывать глаза" на нарушение законов в рамках сферы строительства, а недобросовестные застройщики "покупать документы", — отметила Елена Шуляк.

В ходе мероприятия участники обсудили основные достижения реформы градостроительной отрасли, регуляцию строительного рынка в Украине, а также сотрудничество с бизнесом. Кроме этого, состоялся сбор денежного знака отличия на деятельность студенческого движения Киевского Национального университета строительства "Научно-художественной платформе Остров".

Отметим, Форум проведен по инициативе Офиса простых решений и результатов в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины, а также Комитетом Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.