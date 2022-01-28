ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На самостроях будет поставлена точка: мнение экспертов об эксперименте Минрегиона

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 10:32
На самостроях будет поставлена точка: мнение экспертов об эксперименте Минрегиона Фото: от результатов эксперимента может зависеть все дальнейшее реформирование отрасли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Голландс

Настоящая реформа не может быть половинчатой: либо все, либо ничего, - говорят игроки строительного рынка.

Инициатива Минрегиона разрешить начало строительства сложнейших сооружений в автоматическом режиме, о которой уже писало РБК-Украина Realty, вызвала неоднозначную реакцию среди участников рынка, застройщиков и общественных активистов.

Мы попросили экспертов, непосредственно связанных со строительным рынком, прокомментировать плюсы, минусы и ожидания от эксперимента профильного министерства.

Незаконные стройки прекратятся?

"Важность этого постановления сложно переоценить, ведь оно коснется более 80% всех возводимых жилых объектов, – рассказал Михаил Подвысоцкий, управляющий партнер группы компаний Concept Group. – Кроме того, для полноценной работы Единой электронной системы градостроительства, которая, по замыслу, должна почти полностью автоматизировать разрешительную систему, очень важно урегулирование именно в объектах классов последствий СС2 и СС3".

Михаил Подвысоцкий напоминает, что от этого будет зависеть эффективность всей градостроительной реформы. Ведь до недавнего времени получение разрешительной документации на возведение таких объектов было очень коррумпированным и затратным во времени.

Теперь на рынке могут возникнуть настоящие прозрачные условия для ведения бизнеса, а значит – он станет интересным иностранным инвесторам для реализации масштабных проектов. Также возрастет доверие покупателей-инвесторов к застройщикам.

И наконец самое главное: электронная система выдачи разрешений станет фильтром и заблокирует незаконные проекты, считает эксперт. На самостроях будет поставлена точка.На самостроях будет поставлена точка: мнение экспертов об эксперименте МинрегионаФото: РБК-Украина

"Перекрыть кислород" нарушителям

"На мой взгляд, именно реформирование отрасли должно поставить всех в одинаковые условия, – говорит Подвысоцкий. – Я считаю, что схема должна быть достаточно простой: электронная система просто "не пропустит" возведение дома, если есть хоть один документ получен с нарушениями или сфабрикован. О других возможных последствиях говорить пока рано, ведь проект постановления, цель которого именно в том, чтобы перекрыть "кислород" возможным нарушителям, пока обсуждается".

По мнению эксперта, шероховатости и накладки, которые могут возникать в первое время в работе электронной системы, будут устранятся по ходу эксперимента: для этого как раз он и объявлен. Можно будет увидеть все возможные недостатки, отработать механизмы для безошибочной автоматизации получения разрешений. От результатов эксперимента может зависеть все дальнейшее реформирование отрасли, – убежден он.

"Коррупция сведется к нулю"

В свою очередь, Владимир Семенцов, управляющий партнер компании INSPI Development, высказал РБК-Украина Realty мнение, что автоматизация строительной отрасли – это главное условие преодоления коррупции и вывод на рынка на цивилизованный уровень.

"Возможно ли полностью автоматизировать всю разрешительную систему? Думаю, что "баги" могут возникнуть, но если не двигаться в этом направлении, то трудно вообще говорить о реформе", – отмечает Владимир Семенцов.На самостроях будет поставлена точка: мнение экспертов об эксперименте МинрегионаФото: pixabay.com

По его убеждению, настоящая реформа не может быть половинчатой: либо все, либо ничего.

"В 2020 году накануне локдауна уже была попытка, скажем, отчитаться о преодолении коррупции и уничтожении ГАСИ, – напоминает наш собеседник. –Это привело к тому, что рынок оказался почти парализован, объемы строительства сократились в среднем на 40-50%. Именно поэтому, чтобы реформа действительно была эффективной, Минрегион разрабатывает постановление, которое коснется выдачи разрешений на строительство объектов классов последствий СС2 и СС3. Само постановление и результаты эксперимента станут основой для законодательных изменений".

Экономия на взятках и защита инвесторов

Владимир Семенцов назвал основные семь пунктов, которые, по его оценке, изменят правила игры для застройщиков на рынке:

  • создание цепочки без посредников-чиновников, что уже можно считать успехом реформы: чистота документов должна автоматически гарантировать получение разрешений. Такая цепочка может "сэкономить" девелоперам в среднем 3-5% расходов на реализацию проектов;
  • девелоперы смогут планировать свое развитие, реализацию новых проектов в средне- и долгосрочной перспективе, что будет напрямую связано с имеющимися средствами, без форс-мажоров, связанных с работой чиновников;
  • расходы времени на получение разрешений будут значительно сокращены, что повлияет опять-таки на уровень расходов застройщиков;
  • возникнут стимулы для новых девелоперов, которые будут развивать новые сегменты на рынке, такие как строительство сервисных апартаментов и т.д. Рынок уже не будет столь закрытым для новых игроков;
  • прозрачные условия для всех – это один из важных элементов защиты для инвесторов, что косвенно повлияет и на развитие ипотечного кредитования, ведь коммерческие банки неохотно кредитуют первичный рынок;
  • привлечение иностранных инвестиций в строительство и смежные отрасли: это толчок к выходу на рынок иностранных компаний – не только девелоперских, но и финансовых, которыми, например, могут стать REIT-фонды;
  • деятельность девелоперов будет более прогнозируемой и менее зависимой от политической и даже экономической ситуации в стране.

Ранее мы рассказывали, к чему приведет автоматическое разрешение на строительство. Будут ли злоупотребления со стороны застройщиков и чем закончится этот эксперимент?

А также мы писали о том, кто может получить средства по программе индивидуального строительства от Минрегионстроя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Назар Бенч
Гибкость, адаптивность и функциональность: какими будут офисы в 2022 году
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Юлия Ступина
Инвесторам придется делиться, а покупателям – платить больше: как отразится на цене квартир законопроект 5600
Юлия Ступина
директор по финансам Строй сити Девелопмент групп
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Все мнения