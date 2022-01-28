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На самобудах буде поставлено крапку: думка експертів щодо експерименту Мінрегіону

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П'ятниця 28 січня 2022 10:32
На самобудах буде поставлено крапку: думка експертів щодо експерименту Мінрегіону Фото: від результатів експерименту може залежати все подальше реформування галузі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Справжня реформа не може бути половинчастою: або все, або нічого, - кажуть гравці будівельного ринку.

Ініціатива Мінрегіону дозволити початок будівництва найскладніших споруд в автоматичному режимі, про яку вже писало РБК-Україна Realty, викликала неоднозначну реакцію серед учасників ринку, забудовників та громадських активістів.

Ми попросили експертів, безпосередньо пов'язаних з будівельним ринком, прокоментувати плюси, мінуси та очікування від експерименту профільного міністерства.

Незаконні будівництва припиняться?

"Важливість цієї постанови складно переоцінити, адже вона торкнеться більш ніж 80% всіх споруджуваних житлових об'єктів, – розповів Михайло Підвисоцький, керуючий партнер групи компаній Concept Group. – Крім того, для повноцінної роботи Єдиної електронної системи містобудування, яка, за задумом, повинна майже повністю автоматизувати дозвільну систему, дуже важливо врегулювання саме в об'єктах класів наслідків СС2 і СС3".

Михайло Підвисоцький нагадує, що від цього залежатиме ефективність усієї містобудівної реформи. Адже донедавна отримання дозвільної документації на зведення таких об'єктів було дуже корумпованим та витратним у часі.

Тепер на ринку можуть виникнути справжні прозорі умови для ведення бізнесу, отже – він стане цікавим іноземним інвесторам для реалізації масштабних проєктів. Також зросте довіра покупців-інвесторів до забудовників.

І нарешті найголовніше: електронна система видачі дозволів стане фільтром та заблокує незаконні проєкти, вважає експерт. На самобудах буде поставлена крапка.На самобудах буде поставлено крапку: думка експертів щодо експерименту МінрегіонуФото: РБК-Україна

"Перекрити кисень" порушникам

"На мій погляд, саме реформування галузі має поставити всіх в однакові умови, – каже Підвисоцький. – Я вважаю, що схема повинна бути досить простою: електронна система просто "не пропустить" зведення будинку, якщо є хоч один документ отриманий з порушеннями або сфабрикований. Про інші можливі наслідки говорити поки зарано, адже проект постанови, мета якої саме в тому, щоб перекрити "кисень" можливим порушникам, поки обговорюється".

На думку експерта, шорохуватості та накладки, які можуть виникати в перший час в роботі електронної системи, усуватимуться по ходу експерименту: для цього якраз він і оголошений. Можна буде побачити всі можливі недоліки, відпрацювати механізми для безпомилкової автоматизації отримання дозволів. Від результатів експерименту може залежати все подальше реформування галузі – переконаний він.

"Корупція зведеться до нуля"

У свою чергу, Володимир Семенцов, керуючий партнер компаніїі INSPI Development, висловив РБК-Україна Realty думку, що автоматизація будівельної галузі – це головна умова подолання корупції й виведення на ринку на цивілізований рівень.

"Чи можливо повністю автоматизувати всю дозвільну систему? Думаю, що "баги" можуть виникнути, але якщо не рухатися в цьому напрямку, то важко взагалі говорити про реформу", – зазначає Володимир Семенцов.На самобудах буде поставлено крапку: думка експертів щодо експерименту МінрегіонуФото: pixabay.com

На його переконання, справжня реформа не може бути половинчастою: або все, або нічого.

"У 2020 році напередодні локдауну вже була спроба, скажімо, відзвітувати про подолання корупції та знищення ДАБІ, – нагадує наш співрозмовник. – Це призвело до того, що ринок виявився майже паралізований, обсяги будівництва скоротилися в середньому на 40-50%. Саме тому, щоб реформа дійсно була ефективною, Мінрегіон розробляє постанову, яка торкнеться видачі дозволів на будівництво об'єктів класів наслідків СС2 і СС3. Сама постанова і результати експерименту стануть основою для законодавчих змін".

Економія на хабарах і захист інвесторів

Володимир Семенцов назвав основні сім пунктів, які, за його оцінкою, змінять правила гри для забудовників на ринку:

  • створення ланцюжка без посередників-чиновників, що вже можна вважати успіхом реформи: чистота документів повинна автоматично гарантувати отримання дозволів. Такий ланцюжок може "заощадити" девелоперам в середньому 3-5% витрат на реалізацію проектів;
  • девелопери зможуть планувати свій розвиток, реалізацію нових проектів в середньо- і довгостроковій перспективі, що буде безпосередньо пов'язано з наявними коштами, без форс-мажорів, пов'язаних з роботою чиновників;
  • витрати часу на отримання дозволів будуть значно скорочені, що вплине знову-таки на рівень витрат забудовників;
  • виникнуть стимули для нових девелоперів, які будуть розвивати нові сегменти на ринку, такі як будівництво сервісних апартаментів і т. д. Ринок вже не буде настільки закритим для нових гравців;
  • прозорі умови для всіх – це один з важливих елементів захисту для інвесторів, що побічно вплине і на розвиток іпотечного кредитування, адже комерційні банки неохоче кредитують первинний ринок;
  • залучення іноземних інвестицій у будівництво та суміжні галузі: це поштовх до виходу на ринок іноземних компаній – не тільки девелоперських, а й фінансових, якими, наприклад, можуть стати REIT-фонди;
  • діяльність девелоперів буде більш прогнозованою і менш залежною від політичної і навіть економічної ситуації в країні.

Раніше ми розповідали, до чого призведе Автоматичний дозвіл на будівництво. Чи будуть зловживання з боку забудовників і чим закінчиться цей експеримент?

А також ми писали про те, хто може отримати кошти за програмою індивідуального будівництва від Мінрегіонбуду.

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