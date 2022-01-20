Рай за 50 миллионов: на продажу выставлен особняк с автомузеем и аквариумом с акулами

Офис, замурованный в скале, автомобильный музей в доме и аквариум с акулами в гостинной? Все это достанется покупателю уникального особняка стоимостью 50 млн долларов.

В Калифорнии продается уникальный особняк мультимиллионера Дуэйна Хагадоне, расположенный на вершине холма. Что необычного есть в доме и как он строился – рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на агентство элитной недвижимости Zillow.

Особняк на вершине холма

Особняк, выставленный на продажу почти за 50 миллионов долларов, был построен в 2007 году по заказу мультимиллионера Дуэйна Хагадоне, основателя уникального бизнес-курорта Coeur d’Alene Resort в Айдахо, а также президента и основателя корпорации Hagadone. Он находится в Палм-Дезерт, штат Калифорния, и расположен на самой вершине холма, откуда открывается захватывающий панорамный вид.

Здесь есть автомобильный музей, крытый аквариум с акулами в гостинной, коллекция предметов современного искусства и стильный офис, замурованный в скалу, за который, вероятно, убил бы любой злодей из фильмов про Джеймса Бонда. Офис, замурованній в скале (zillow)

В свое время дизайнер и архитектор Гай Драйер построил дом по личному заказу Дуэйна, чтобы Хагадоне, заядлый игрок в гольф, мог со своими друзьями наслаждаться горным пейзажем прямо из гольф-клуба Bighornу у подножья холма. Когда дом был выставлен на продажу в конце прошлого года, вскоре после смерти Хагадоне, его справедливо назвали одним из самых впечатляющих поместий Америки.

Испытания в аэродинамической трубе

Во-первых, это, пожалуй, единственный дом, который перед постройкой был должным образом проверен на ветровую нагрузку. Из-за расположения на вершине холма и из-за идеи, что дом будет полностью открыт для внешнего мира. Необходимо было создать модель, оснастить ее датчиками и поместить в аэродинамическую трубу. Таким образом, находясь внутри особняка, можно спокойно открывать все раздвижные стеклянные стены, независимо от погодных условий.

Во-вторых, при проектировании дома ставка делалась на роскошь и оригинальность. Например, на территории есть огромная автомобильная галерея. Навес рассчитан на десять автомобилей, с дополнительным крытым пространством для еще пяти и широкой подъездной дорогой. Хагадоне, который когда-то называл себя "синим парнем" из-за любви к машинам разнообразных оттенков синего цвета, также позаботился о том, чтобы у него был подземный гараж с мраморным полом на 10 автомобилей. Место выглядит почти как музей, и, по словам мультимиллионера, оно и служило музеем для его коллекции. Галлерея для любимых синих машин мультимиллионера (zillow)

7 спален, 12 ванных и туннель с акулами

Поместье было построено таким образом, чтобы у гостей никогда не было причин покидать его, если только они не отправились вниз поиграть в гольф. В имении площадью почти 30 тыс. кв.м — семь спален и 12 ванных комнат, отдельный гостевой дом, а также различные гостевые и развлекательные зоны.

Еще одна впечатляющая особенность — туннель-аквариум, ведущий в гостиную. Он наполнен экзотическими рыбами и акулами, но в продажу были включены только акулы. Дом окружен тремя бассейнами с подогревом, а также прудом с карпами, водопадом и площадкой для барбекю на открытом воздухе. Дом окружен тремя бассейнами с подогревом (zillow)

В доме также шесть кухонь, SPA-центр, офис, полностью замурованный в скале с видом на долину Коачелла, а также коллекция произведений современного искусства, щедро разбросанная по всей территории.

В особняке нет дверных ручек, поскольку все управляется через систему "умный дом". Единственные двери в доме с ручками находятся в помещениях для персонала.

"Одно из самых впечатляющих поместий, когда-либо построенных. Не имеет себе равных по размеру, масштабу и дизайну", — говорится в объявлении. Это привычно громкие слова для продажи таких дорогих объектов, но на этот раз они не выглядят преувеличением. Акулы тоже выставлены на продажу (zillow)

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