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Самый дорогой "квадрат" Британии: в центре Лондона продали пентхаус из фильмов о Бонде

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Вторник 11 января 2022 10:20
Самый дорогой "квадрат" Британии: в центре Лондона продали пентхаус из фильмов о Бонде Фото: здание было построено в 1906 году и служило офисом сэра Уинстона Черчилля (robb.report)
Автор: Леся Панченко

На рынке недвижимости Британии заключили одну из самых дорогих сделок. Загадочный миллиардер приобрел двухэтажный пентхаус в здании бывшего военного ведомства, который мы знаем как штаб-квартиру МИ-6 в трех фильмах о Бонде. Знаменитые апартаменты в центре Лондона обошлись покупателю в 54,4 миллиона долларов (40 млн. фунтов).

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Daily Mail.

Офис Черчилля и пристанище политиков

Пентхаус находится в Уайтхолле – правительственном квартале Лондона, расположенном между зданием Британского Парламента в Вестминстере и Трафальгарской площадью.

Здание было построено в 1906 году и служило офисом сэра Уинстона Черчилля, когда он был военным министром с 1919 по 1921 год.Самый дорогой &quot;квадрат&quot; Британии: в центре Лондона продали пентхаус из фильмов о БондеФото: robb.report

Во время обеих мировых войн оно было базой для других политиков, включая лорда Холдейна, лорда Китченера и Дэвида Ллойд Джорджа, в то время как скандальный Джон Профумо использовал офис во время своего пребывания на посту военного министра.

"Звезда" Бондианы

В 1983 году, когда пентхаус все еще принадлежал Министерству обороны, он начал свою долгую связь с франшизой о Бонде. Впервые он появился на экране в фильме "Осьминог", затем в фильмах "Вид на убийство" и "Лицензия на убийство".

Здание также было видно на заднем плане, когда "последний" Бонд – Дэниел Крейг стоял на крыше соседнего здания в фильме 2012 года "Координаты Скайфолл".

На возведение строения для бывшего военного ведомства в свое время ушло 25 миллионов кирпичей. Здание также знаменито своими невероятными по протяженности коридорами в четыре километра.Самый дорогой &quot;квадрат&quot; Британии: в центре Лондона продали пентхаус из фильмов о БондеФото: robb.report

Задолго до появления в кинофраншизе об агенте 007 здание частенько посещали сотрудники спецслужб, поэтому один из входов в народе прозвали "Входом шпионов".

Самый дорогой "квадрат" Лондона

В 2014 году здание выкупили у министерства обороны британско-индийские бизнесмены-миллиардеры братья Хиндуджа. Сделка обошлась им в 475 млн долларов. Братья превратили здание в мегакомплекс с отелем на 120 номеров, 11 ресторанами и 85 частными апартаментами.

По данным The Times, 30-летний миллиардер был готов заплатить более 15 тыс долларов (11 тыс. фунтов) за квадратный фут (0,10 кв.м) за квартиру в пентхаусе на пятом и шестом этажах. является самой высокой суммой, когда-либо заплаченной за недвижимость в Лондоне.Самый дорогой &quot;квадрат&quot; Британии: в центре Лондона продали пентхаус из фильмов о БондеФото: robb.report

Планы, одобренные Вестминстерским советом, показывают, что резиденция с четырьмя спальнями расположена на площади 3442 кв фута (320 кв.м), включая культовую трехэтажную северную башню здания. Из окон открывается вид на Южный берег на другой стороне Темзы.

Когда уникальный актив был открыто продан в 2014 году, ожидалось, что он привлечет предложения на сумму около 136 млн долларов.

Ходят слухи, что новый владелец пентхауса связан с семьей Хиндуджа.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере по цене "двушки" на Троещине.

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