Рай за 50 мільйонів: на продаж виставлено особняк з автомузеєм та акваріумом з акулами

Офіс, замурований в скелі, автомобільний музей в будинку та акваріум з акулами у вітальні? Все це дістанеться покупцеві унікального особняка вартістю 50 млн доларів.

У Каліфорнії продається унікальний особняк мультимільйонера Дуейна Хагадоне, розташований на вершині пагорба. Що незвичайного є в будинку і як він будувався— розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на агентство елітної нерухомості Zillow.

Особняк на вершині пагорба

Особняк, виставлений на продаж майже за 50 мільйонів доларів, був побудований в 2007 році на замовлення мультимільйонера Дуейна Хагадоне, засновника унікального бізнес-курорту Coeur d'alene Resort в Айдахо, а також президента і засновника корпорації Hagadone. Він знаходиться в Палм-Дезерт, штат Каліфорнія, і розташований на вершині пагорба, звідки відкривається захоплюючий панорамний вид.

Тут є автомобільний музей, критий акваріум з акулами у вітальні, колекція предметів сучасного мистецтва й стильний офіс, замурований в скелю, за який, ймовірно, вбив би будь-який лиходій з фільмів про Джеймса Бонда. Офіс, замурований у скелі (zillow)

Свого часу дизайнер і архітектор Гай Драйер побудував будинок на особисте замовлення Дуейна, щоб Хагадоне, завзятий гравець в гольф, міг зі своїми друзями насолоджуватися гірським пейзажем прямо з гольф-клубу Відһогпу біля підніжжя пагорба. Коли будинок був виставлений на продаж наприкінці минулого року, незабаром після смерті Хагадоне, його справедливо назвали одним з найбільш вражаючих маєтків Америки.

Випробування в аеродинамічній трубі

По-перше, це, мабуть, єдиний будинок, який перед будівництвом був належним чином перевірений на вітрове навантаження. Через розташування на вершині пагорба й через ідею, що будинок буде повністю відкритий для зовнішнього світу. Необхідно було створити модель, оснастити її датчиками і помістити в аеродинамічну трубу. Таким чином, перебуваючи всередині особняка, можна спокійно відкривати усі розсувні скляні стіни, незалежно від погодних умов.

По-друге, при проектуванні будинку ставка робилася на розкіш та оригінальність. Наприклад, на території є величезна автомобільна галерея. Накриття розраховане на десять автомобілів, з додатковим критим простором для ще п'яти й широкою під'їзною дорогою. Хагадоне, який колись називав себе "синім хлопцем" через любов до машин різноманітних відтінків синього кольору, також подбав про те, щоб у нього був підземний гараж з мармуровою підлогою на 10 автомобілів. Місце виглядає майже як музей, й, за словами мультимільйонера, саме служило музеєм для його колекції. Галерея для улюблених синіх машин мультимільйонера (zillow)

7 спалень, 12 ванних і тунель з акулами

Маєток був побудований таким чином, щоб у гостей ніколи не було причин залишати його, якщо тільки вони не вирушили вниз пограти в гольф. У маєтку площею майже 30 тис. кв.м — сім спалень та 12 ванних кімнат, окремий гостьовий будинок, а також різні гостьові та розважальні зони.

Ще одна вражаюча особливість — тунель-акваріум, що веде до вітальні. Він наповнений екзотичними рибами й акулами, але в продаж були включені тільки акули. Будинок оточений трьома басейнами з підігрівом, а також ставком з коропами, водоспадом і майданчиком для барбекю на відкритому повітрі. Будинок оточений трьома басейнами з підігрівом (zillow)

У будинку також шість кухонь, SPA-центр, офіс, повністю замурований в скелі з видом на долину Коачелла, а також колекція творів сучасного мистецтва, щедро розкидана по всій території.

У особняку немає дверних ручок, оскільки все керується через систему "розумний будинок". Єдині двері в будинку з ручками знаходяться в приміщеннях для персоналу.

"Один з найбільш вражаючих маєтків, коли-небудь побудованих. Не має собі рівних за розміром, масштабом і дизайном", — йдеться в оголошенні. Це звично гучні слова для продажу таких дорогих об'єктів, але на цей раз вони не виглядають перебільшенням. Акули також виставлені на продаж (zillow)

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