Багато світла та дерева: уроки дизайну від найщасливішої країни світу

У 2021 році найщасливішою країною, згідно з доповіддю ООН про світовий рівень щастя — була оголошена Фінляндія. Незважаючи на суворий клімат — фіни радіють кожному дню та люблять життя. Частково це пов'язано з атмосферою, яку вони вміють створювати в своїх будинках.

Як фінські дизайнери створюють в будинках щастя і затишок — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Livingetc.

Антикваріат та ресайклінг

Найхарактерніша особливість фінських будинків — велика кількість світла та завжди актуальних предметів інтер'єру з натуральних матеріалів. Фіни цінують якість, а також сімейні реліквії, що передаються від покоління до покоління. Тому ви навряд чи побачите недовговічний пластик або дешеві сувеніри у фінському будинку. Дизайнер з Гельсінкі рекомендує звернути увагу на старі меблі, які можна відреставрувати й зробити актуальними.



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До того ж традиційна майстерність ручного виготовлення меблів переходить фінам у спадок — в більшості будинків стоять багатовікові предмети (столи, шафи, комоди, крісла), створені предками. Деталі інтер'єру з вторсировини також дуже подобаються ощадливим фінам — в містах багато крамниць зі старими речами, барахолок та інтернет-магазинів, які торгують антикваріатом.

У Фінляндії популярні гаражні розпродажі — фінам подобаються речі, які мають історію та добре зарекомендували себе. Дизайнери стверджують, що поєднання предметів різних десятиліть робить інтер'єр більш цікавим та індивідуальним.

Нейтральна колірна гамма

У фінських будинках нечасто можна побачити велику різноманітність кольорів, оскільки дизайнери віддають перевагу приглушеним, землистим тонам та природним поєднанням.

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Якщо ви маєте намір повторити успіх фінського дизайну, зосередьтеся на використанні нейтральних відтінків, максимально наближених до природи. Яскраві відтінки можна використовувати точково та в невеликій концентрації. Іноді більше — значить менше.

Меблі з натуральних матеріалів

Як можна здогадатися — любов до нейтральної гами кольорів в цілому обумовлена тонким зв'язком фінів з природою. Вона ж відбивається й у виборі натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь, льон і шерсть.



Фото: Pinterest

Підлога в фінських будинках, як правило, вкрита твердими породами дерева, також поширені дерев'яні меблі. Використовуйте світлу деревину, наприклад, ясень, березу, бук та світлий дуб.

Також фінські дизайнери підкреслюють любов свого народу до теракоти — неглазурованої кераміки, яка після первинного випалу набуває характерного червоно-бурого або жовтувато-коричневого кольору. На їхню думку, це фундаментальний елемент фінського дизайну. Теракота використовувалася у фінській архітектурі протягом десятиліть. Це дуже практичний, економічний, але при цьому теплий і земний матеріал.

Мінімалізм

Скандинавський стиль в першу чергу став популярним завдяки мінімалізму.

Фінський дизайн орієнтований на відкритий простір, велика кількість світла, чисті лінії в архітектурі й меблях. Скандинави прагнуть до лаконічних просторів зі стриманим орнаментом, естетично приємним завдяки своїй простоті. Крім того, місцеві дизайнери закликають нас вибирати довговічні предмети, зберігати історію, а не гнатися за модними тенденціями.



Фото: Pinterest

Якби довелося сформулювати напуття фінів, воно б звучало так: не забувайте про цінність вільного простору.

Природне світло

Ніде так не зберігається природне освітлення, як у Фінляндії. Будинки в цій суворій країні створюються так, щоб вичавлювати кожну краплю сонячного світла в холодні й похмурі зими. Тому у фінів так популярні панорамні вікна — від підлоги до стелі.

Фото: Pinterest

Відкриті вікна або використання легких фіранок допомагають наповнити простір природним світлом. Стіни також майже завжди пофарбовані у відтінки білого, що підсилює ефект від природного освітлення.

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