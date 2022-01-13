Почему сегодня не стоит выносить мусор: Старо-Новогодние традиции

Многие семьи в Украине отмечают Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Как в любой праздник, пришедший из языческих времен, до наших дней дошли многочисленные обряды и приметы. Сегодня Старый Новый год представляет собой симбиоз древних, светских и церковных традиций.



Что можно и не желательно делать в Старый Новый год в своей квартире, чтобы создать правильную атмосферу — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Согласно календарной традиции, Рождество не может предшествовать Новому году, а перед Рождеством верующим людям следует соблюдать строгий пост. Так что те, кто придерживается этих правил не могут отмечать Новый год с мясными и другими праздничными блюдами. 13 января в народе еще называют "Щедрым вечером". Это в первую очередь связанно с окончанием поста — стол должен быть обильным. Но позаботиться нужно не только о столе, но и жилье.

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Как правильно встретить Старый Новый год

Убирать квартиру в этот день не рекомендуется — это следует сделать заранее.

Согласно древним поверьям первым в дом должен зайти мужчина – это принесет счастье на весь будущий год.

Чтобы оградить дом от всех бед, необходимо 14 января с тремя зажженными свечами обойти все комнаты по часовой стрелке.

Выбрасывать что-то из дома также не рекомендуется. Считается, что если вынести мусор, то можно вынести из дома и счастье.

Если надеть темную, грязную или старую одежду на Старый Новый год, то весь год будет несчастливым.

Впрочем, любой праздник должен оставаться праздником и никакие суеверия не должны мешать радости. Отмечайте, как нравится вам, даже если это противоречит устоявшимся традициям.

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