Квартиры "под бизнес" в ЖК подорожали: как изменилась цена покупки и аренды

Фото: Самой востребованной была недвижимость с ремонтом, куда можно въезжать и работать (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве в 2021 году стоимость коммерческих помещений, которые размещены в жилых комплексах, выросла на 10-15%. Отдельные сверхпопулярные объекты подорожали на 20%. Примерно на столько же выросла и цена аренды.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию АН Park Lane.

Речь идет о недвижимости, расположенной в новостройках бизнес и комфорт-класса.

Как изменились цены

Так, средняя стоимость нежилого помещения в ЖК в центральной части Киева составляла 2000-5000 долл. за кв.м в зависимости от площади и назначения объектов. В районах, отдаленных от центра на Правом берегу, стоимость "квадрата" достигала 3000 долл.

При этом самой востребованной стала коммерческая недвижимость площадью до 150 кв.м, в котой размещают офисы и до 250 кв. м для размещения объектов малого и среднего бизнеса.

Что касается аренды, то цены "выровнялись" до уровня 2019 года – рост составил 10-15%. В центре нежилое помещение можно было арендовать за 25-40 долл за кв. м, а в спальных районах – 15-25 долл/кв.м. Фото: olx.ua

IT-шники ищут помещения с ремонтом

"Рост цен на коммерческие помещения последовал за ощутимым ростом цен на жилую недвижимость. Спрос в 2021 году был высоким практически на все виды недвижимости. На это повлиял в том числе отложенный спрос, который сформировался за время карантина в прошлом году", – говорят эксперты АН Park Lane.

При этом тенденцией ушедшего года стала "миграция" арендаторов из одних помещений в другие. То же касается и купли/продажи объектов.

Самой востребованной на рынке была недвижимость с ремонтом, куда можно въезжать и сразу начать работать. Основной спрос формировали компании из IT-сферы. Также интересны были помещения для размещения ресторанов, магазинов, компаний сферы услуг.

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