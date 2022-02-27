Что оставить в укрытии: полезные советы

Критическая ситуация в стране из-за захватнического вторжения Российской Федерации заставляет нас соблюдать определенные правила безопасности. Частым явлением во многих городах Украины стала воздушная тревога, во время которой все гражданское население должно переместиться в укрытие.

Какие вещи можно оставить в подвалах и хранилищах, для более комфортного пребывания и поддержки других — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Чаще всего хранилищами служат станции метрополитена, подвалы промышленных и жилых зданий — последних наибольшее количество. Если тревожный чемодан с документами и вещами первой необходимости нужно всегда иметь при себе, то некоторые предметы можно оставить в подвалах на время военного положения.

Мы уже убедились, что сирены гудят несколько раз в день и не исключено, что следующую ночь вновь придется провести в убежище. Будем максимально подготовленными.

Мы составили список из дополнительных вещей, которые можно перенести в укрытия.

Фото: подвал в одном из ЖК Киева (РБК-Украина Realty)

Запасы воды. Если есть возможность — стоит принести несколько бутылей в подвал. Так, наскоро хватая вещи под гудение сирены, вы будете спокойны, что вам хватит запасов воды на определенное время и будет возможность поделиться с соседями.

Если есть возможность — стоит принести несколько бутылей в подвал. Так, наскоро хватая вещи под гудение сирены, вы будете спокойны, что вам хватит запасов воды на определенное время и будет возможность поделиться с соседями. Надувные матрасы (не забудьте помпу). Это гораздо удобнее, чем спать на полу. Лучше находиться выше уровня земли — меньше шансов заболеть. Если не имеет матраса, можно сделать кровать из деревянных ящиков или паллетов. В крайнем случае подойдет каремат или толстое одеяло, которое можно постелить на пол.

(не забудьте помпу). Это гораздо удобнее, чем спать на полу. Лучше находиться выше уровня земли — меньше шансов заболеть. Если не имеет матраса, можно сделать кровать из деревянных ящиков или паллетов. В крайнем случае подойдет каремат или толстое одеяло, которое можно постелить на пол. Одеяла, объемные теплые вещи. Лучше всего перенести это заранее и временно оставить в укрытии, ведь так гораздо легче. Если придется находиться в укрытии долго, будете уверены, что не замерзнете.

Лучше всего перенести это заранее и временно оставить в укрытии, ведь так гораздо легче. Если придется находиться в укрытии долго, будете уверены, что не замерзнете. Подушки (обычные и надувные). Захватите в убежище подушки, на них мягче сидеть (особенно, если вы выбрали коврик, как настил).

(обычные и надувные). Захватите в убежище подушки, на них мягче сидеть (особенно, если вы выбрали коврик, как настил). Инвентарь для уборки. Веник и совок, мусорное ведро и пакеты — хорошая идея. Из-за пыли и грязи сложно дышать, также бардак усиливает чувство тревоги.

Веник и совок, мусорное ведро и пакеты — хорошая идея. Из-за пыли и грязи сложно дышать, также бардак усиливает чувство тревоги. Скамейки и складные стульчики. Это отличная идея, которая сделает ваше пребывание более удобным — на них можно не только сидеть, но и использовать как стол.

Это отличная идея, которая сделает ваше пребывание более удобным — на них можно не только сидеть, но и использовать как стол. Керосиновые лампы, свечи без ароматизаторов, фонарики на батарейках — если выключат электроэнергию, у вас некоторое время таки будет сохраняться свет.

— если выключат электроэнергию, у вас некоторое время таки будет сохраняться свет. Корм для животных. Если у вас есть домашнее животное — перенесите какую-то часть корма, а также миску, в хранилище.

Если у вас есть домашнее животное — перенесите какую-то часть корма, а также миску, в хранилище. Игрушки. Если у вас есть дети, оставьте несколько игрушек, конструкторов в укрытии — это поможет им справиться со стрессом и отстраниться от события.

В эти нелегкие для украинцев времена важно оставаться рядом и поддерживать друг друга. Вместе с соседями, вы можете обсудить обеспечения вашего укрытия и совместными усилиями сделать комфортным (насколько это возможно) местом на время войны.

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