Що залишити в укритті: корисні поради

Критична ситуація в країні через загарбницьке вторгнення Російської Федерації змушує нас дотримуватися певних правил безпеки. Частим явищем у багатьох містах України стала повітряна тривога, під час якою все цивільне населення має переміститися в укриття.

Які речі можна залишити у підвалах та сховищах, задля більш комфортного перебування та підтримки інших — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Найчастіше сховищами слугують станції метрополітену, підвали промислових та житлових будівель — останніх найбільша кількість. Якщо тривожну валізу з документами та речами першої потреби потрібно завжди мати при собі, то деякі речі можна залишити у підвалах на час воєнного становища.

Ми вже впевнилися, що сирени гудуть декілька разів на день й не виключено, що наступну ніч знов доведеться провести в сховищі. Будьмо максимально підготовленими.

Ми склали список з додаткових речей, які можна перенести у сховища.

Фото: підвал в одному із ЖК Києва (РБК-Україна Realty)

Запаси води. Якщо є можливість — варто принести кілька бутлів у підвал. Так, нашвидкуруч хапаючи речі під гудіння сирени, ви будете спокійні, що вам вистачить запасів води на певний час та буде можливість поділитися з сусідами.

Якщо є можливість — варто принести кілька бутлів у підвал. Так, нашвидкуруч хапаючи речі під гудіння сирени, ви будете спокійні, що вам вистачить запасів води на певний час та буде можливість поділитися з сусідами. Надувні матраци (не забудьте помпу). Це набагато зручніше, ніж спати на підлозі. Краще знаходитися вище від рівня землі — менше шансів захворіти. Якщо не має матрацу, можна зробити ліжко з дерев'яних ящиків або палетів. У крайньому разі підійде каремат або товста ковдра, яку можна постелити на підлогу.

(не забудьте помпу). Це набагато зручніше, ніж спати на підлозі. Краще знаходитися вище від рівня землі — менше шансів захворіти. Якщо не має матрацу, можна зробити ліжко з дерев'яних ящиків або палетів. У крайньому разі підійде каремат або товста ковдра, яку можна постелити на підлогу. Ковдри, об’ємні теплі речі. Найкраще перенести це заздалегідь й тимчасово залишити в укритті, адже так набагато легше. Якщо доведеться перебувати в сховищі довго, будете впевнені, що не замерзнете.

Найкраще перенести це заздалегідь й тимчасово залишити в укритті, адже так набагато легше. Якщо доведеться перебувати в сховищі довго, будете впевнені, що не замерзнете. Подушки (звичайні та надувні). Захопіть у сховище й подушки, на них м’якше сидіти (особливо, якщо ви обрали килимок, як настил).

(звичайні та надувні). Захопіть у сховище й подушки, на них м’якше сидіти (особливо, якщо ви обрали килимок, як настил). Інвентар для прибирання. Віник та совок, відро для сміття та пакети — гарна ідея. Через пил та бруд складно дихати, також гармидер посилює відчуття тривоги.

Віник та совок, відро для сміття та пакети — гарна ідея. Через пил та бруд складно дихати, також гармидер посилює відчуття тривоги. Лавки та складні стільчики. Це чудова ідея, яка зробить ваше перебування більш зручним — на них можна не тільки сидіти, а й використовувати як стіл.

Це чудова ідея, яка зробить ваше перебування більш зручним — на них можна не тільки сидіти, а й використовувати як стіл. Керосинові лампи, свічки без ароматизаторів, ліхтарики на батарейках — якщо вимкнуть електроенергію, у вас деякий час таки зберігатиметься світло.

лампи, свічки без ароматизаторів, ліхтарики на батарейках — якщо вимкнуть електроенергію, у вас деякий час таки зберігатиметься світло. Корм для тварин. Якщо у вас є домашня тварина — перенесіть якусь частину корму, а також миску, в сховище.

Якщо у вас є домашня тварина — перенесіть якусь частину корму, а також миску, в сховище. Іграшки. Якщо у вас є діти, залиште кілька іграшок, конструкторів в укритті — це допоможе їм впоратися зі стресом й відсторонитися від події.

У ці нелегкі для українців часи важливо залишатися поруч та підтримувати один одного. Разом із сусідами, ви можете обговорити забезпечення вашого укриття й спільними зусиллями зробити комфортним (наскільки це можливо) місцем на час війни.

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