Полный порядок: как обустроить гардеробную систему в маленькой квартире

С каждым годом люди обновляют гардероб все чаще. По данным UNECE ежегодное производство одежды за 20 лет удвоилось. При этом средний потребитель сегодня покупает на 60% больше вещей. Это вынуждает нас рациональнее подходить к использованию домашнего пространства. На помощь приходит гардеробная система, которая помогает упорядочить хранение вещей и жилое пространство в целом.

Какой формат гардеробной системы выбрать и что важно учесть в ее оборудовании — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Гардеробная обычно воспринимается как отдельная комната, однако сегодня производители предлагают более эргономичные и компактные форматы. Гардеробная система может поместиться в спальне, в уголке за дверью или в пространстве под лестницей.

Фото: Pinterest

Такая установка состоит из элементов, соединяющихся между собой. В ней может меняться длина и высота полок, ящиков и штанг, их количество и расположение. Это гибкий и удобный формат хранения одежды, который можно адаптировать под любое жилье.

Преимущества гардеробных систем:

Монтируются в зависимости от наполнения и размеров помещения;

Обладают большой прочностью и долгим сроком службы;

Легко устанавливаются и снимаются;

Позволяют рационально использовать комнаты нестандартной геометрии;

Не требуют сложных монтажных работ;

Имеют дополнительную опцию – организация хранения в кладовках.

Виды гардеробных систем

Гардеробные системы бывают разных форматов и отличаются сложностью конструкций, количеством деталей, задачами и размерами. У каждого вида свои особенности, а различия в цене могут быть существенными.

Сетчатые

Такая гардеробная система идеально подойдет для небольших помещений, поскольку не занимает много места. Элементы можно подбирать и перевешивать под запрос. Сетчатая система состоит из полок, рейлов, корзин, а также прикрепленных к стене направляющих, с помощью которых крепятся остальные элементы. Фото: Mills

Основной минус такой системы — достаточно высокая стоимость и отсутствие совместимости: если вы хотите увеличить количество мест для хранения, придется докупать детали у того же производителя.

Корпусные

Такая система хорошая своей надежностью и устойчивостью, но она занимает больше места, чем предыдущий вариант. Корпусная система состоит из боковых, верхних и нижних перегородок, которые делят гардероб на отсеки разной величины. Этот формат системы чаще всего делают на заказ, при этом цена на данную установку демократичная

Фото: Pinterest

Панельные

Панельная конструкция особенно понравится ценителям минимализма. Стоек и вертикальных направляющих в ней нет, благодаря чему гардеробная имеет аккуратный, сдержанный вид. Несущая конструкция в такой системе – задняя стенка, или панель, на которой закреплены штанги, полки и выдвижные ящики. Перекомпоновка элементов может потребовать дополнительных усилий. Фото: Pinterest

Каркасные

Каркасная система примечательна легкой сборкой, при этом расположение отдельных элементов можно передвигать, как вам нравится. В основе каркасного гардероба — металлические стойки, на которые крепятся полки, штанги, выдвижные ящики. Минус такой системы в высокой цене.

Фото: Pinterest

Модульные

Модульные системы состоят из отдельных секций разного формата и комплектации. Это могут быть шкафы с рейлами и полками, тумбы с выдвижными ящиками, антресоли. Элементы устанавливают вплотную друг к другу, при этом крепить их к стене не нужно. Сборку подбирает заказчик под индивидуальные потребности. Единственный недостаток гардеробов модульного типа в их громоздкости. Фото: Pinterest

Стеллажные

Стеллажная гардеробная система — одна из самых простых по содержанию и сборке. Обычно она состоит из полок одинаковой глубины и высоты. Ее недостаток в ограниченной опциональности — хранить крупные вещи будет не очень удобно. Проблема решается дополнениями в виде корзин, отдельно оборудованных рейлов для одежды на вешалках. Фото: Pinterest

Виды монтажа

По способу монтажа гардеробные системы делятся на установленные в специальной нише либо смонтированные вдоль стены. Выбор зависит от геометрии комнаты и доступной площади.

Встраиваемые

Такой формат монтажа подразумевает наличие отдельной ниши в стене или под лестницей. Главное преимущество в рациональном использовании пространства — не остаются пустые углы, весь объем можно распределить для хранения вещей.

Открытые

Фото: Pinterest

Система, занимающая часть комнаты, считается открытой. Такой тип установки может находиться, например, прямо в спальне. В этом случае не приходится подбирать элементы, чтобы они полностью заняли стену. Несмотря на название, отдельные элементы такой системы могут быть закрыты дверцами.

Советы по оборудованию гардеробной

Уровень встроенной подсветки внутри шкафов должен быть таким, чтобы вы легко могли отличить черный от темно-синего; Штанга должна располагаться на уровне глаз пользователей; Наличие острова — пуфика или диванчика, на который можно сложить вещи при примерке, в разы повышает уровень комфорта во время пользования гардеробной; Если площадь позволяет, можно разместить там туалетный столик; Лучше всего для гардеробной выбрать помещение, смежное с ванной комнатой или спальней; Зеркало в полный рост в гардеробной поможет визуально увеличить пространство и планировать образ на месте.

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