Повний порядок: як облаштувати гардеробну систему в маленькій квартирі

З кожним роком люди оновлюють гардероб все частіше. За даними UNECE щорічне виробництво одягу за 20 років подвоїлося. При цьому середній споживач сьогодні купує на 60% більше речей. Це змушує нас раціональніше підходити до використання домашнього простору. На допомогу приходить гардеробна система, яка впорядковує зберігання речей та житловий простір в цілому.

Який формат гардеробної системи обрати й що важливо врахувати в її обладнанні — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Гардеробна зазвичай сприймається як окрема кімната, проте сьогодні виробники пропонують більш ергономічні та компактні формати. Гардеробна система може поміститися в спальні, в куточку за дверима або в просторі під сходами.

Фото: Pinterest

Така установка складається з елементів, що з'єднуються між собою. У ній може змінюватися довжина та висота полиць, ящиків і штанг, їх кількість і розташування. Це гнучкий і зручний формат зберігання одягу, який можна адаптувати під будь-яке житло.

Переваги гардеробних систем:

Монтуються в залежності від наповнення та розмірів приміщення;

Мають велику міцність й довгий термін служби;

Легко встановлюються й знімаються;

Дозволяють раціонально використовувати кімнати нестандартної геометрії;

Не вимагають складних монтажних робіт;

Мають додаткову опцію — організація зберігання в коморах.

Види гардеробних систем

Гардеробні системи бувають різних форматів й відрізняються складністю конструкцій, кількістю деталей, функціональність й розмірами. У кожного виду свої особливості, а відмінності в ціні можуть бути істотними.

Сітчаста

Така гардеробна система ідеально підійде для невеликих приміщень, оскільки не займає багато місця. Елементи можна підбирати й змінювати під запит. Сітчаста система складається з полиць, рейлів, кошиків, а також прикріплених до стіни напрямних, за допомогою яких кріпляться інші елементи. Фото: Mills

Основний мінус такої системи — досить висока вартість і відсутність сумісності: якщо ви хочете збільшити кількість місць для зберігання, доведеться докуповувати деталі у того ж виробника.

Корпусна

Така система гарна своєю надійністю й стійкістю, але вона займає більше місця, ніж попередній варіант. Корпусна система складається з бічних, верхніх і нижніх перегородок, які ділять гардероб на відсіки різної величини. Цей формат системи найчастіше роблять на замовлення, при цьому ціна на дану установку демократична. Фото: Pinterest

Панельна

Панельна конструкція особливо сподобається цінителям мінімалізму. Стійок та вертикальних напрямних в ній немає, завдяки чому гардеробна система має акуратний, стриманий вигляд. Несуча конструкція в такій системі — задня стінка, або панель, на якій закріплені штанги, полки та висувні ящики. Перекомпонування елементів може вимагати додаткових зусиль. Фото: Pinterest

Каркасна

Каркасна система примітна легким складанням, при цьому розташування окремих елементів можна пересувати, як вам подобається. В основі каркасного гардероба — металеві стійки, на які кріпляться полки, штанги, висувні ящики. Мінус такої системи у високій ціні.

Фото: Pinterest

Модульна

Модульні системи складаються з окремих секцій різного формату та комплектації. Це можуть бути шафи з рейлами й полицями, тумби з висувними ящиками, антресолі. Елементи встановлюють впритул один до одного, при цьому кріпити їх до стіни не потрібно. Збірку підбирає замовник під індивідуальні потреби. Єдиний недолік гардеробів модульного типу в їх громіздкості. Фото: Pinterest

Стелажна

Стелажна гардеробна система — одна з найпростіших за змістом та монтажем. Зазвичай вона складається з полиць однакової глибини й висоти. Її недолік в обмеженій опціональності — зберігати великі речі буде не дуже зручно. Проблема вирішується доповненнями у вигляді кошиків, окремо обладнаних рейлів для одягу на вішалках. Фото: Pinterest

Види монтажу

За способом монтажу гардеробні системи діляться на встановлені в спеціальній ніші або змонтовані уздовж стіни. Вибір залежить від геометрії кімнати й доступної площі.

Вбудовувані

Такий формат монтажу передбачає наявність окремої ніші в стіні або під сходами. Головна перевага в раціональному використанні простору — не залишаються порожні кути, весь простір можна розподілити для зберігання речей.

Відкриті

Фото: Pinterest

Система, що займає частину кімнати, вважається відкритою. Такий тип установки може перебувати, наприклад, прямо в спальні. В цьому випадку не доводиться підбирати елементи, щоб вони повністю зайняли стіну. Попри назву, окремі елементи такої системи можуть бути закриті дверцятами.

Поради щодо обладнання гардеробної

Рівень вбудованого підсвічування всередині шаф повинен бути таким, щоб ви легко могли відрізнити чорний від темно-синього; Штанга повинна розташовуватися на рівні очей користувачів; Наявність острова — пуфика або диванчика, на який можна скласти речі при примірці, в рази підвищує рівень комфорту під час користування гардеробною; Якщо площа дозволяє, можна розмістити там туалетний столик; Найкраще для гардеробної вибрати приміщення, суміжне з ванною кімнатою або спальнею; Дзеркало в повний зріст в гардеробній допоможе візуально збільшити простір та планувати образ на місці.

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