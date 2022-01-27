Новий будинок або авантюра: хто заплатить, щоб ви переїхали

Деякі міста і країни готові заплатити за ваш переїзд. Формати й вимоги відрізняються, але всі пропонують вигідні умови: стартові гранти мігрантам та "цифровим кочівникам", щоб залучити більше підприємців, або різноманітні фінансові заохочення, якщо ви можете повернути покинуту нерухомість до життя. А в деяких місцях досить просто взяти на себе зобов'язання прожити в місті кілька років.

Які країни готові заплатити за ваш переїзд і на яких умовах можна укласти угоду — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на William Russell.

Головна тенденція останніх років — перехід на віддалену роботу. У цьому є величезний плюс — немає прив'язки до певного місця, а значить, працювати можна з будь-якої точки світу.

Ми знайшли кілька місць, які можуть дати ідеальний шанс для переїзду.

Що таке "зум-міста" і чому вони з'являються

Терміни "зум-міста" або "міста з масштабуванням" з'явилися відносно нещодавно. Вони означають місця, де ціни на житло раптово злетіли до небес через приплив людей, що працюють віддалено. Під час пандемії COVID-19 спостерігається значне зростання такої міграції. Багато компаній зробили віддалену роботу новою нормою та переглянули пільги для співробітників.

Фото: William Russell

Найпривабливішими місцями для переїзду виявилися країни з неймовірними пейзажами та можливістю займатися улюбленим хобі — від гірськолижних курортів до віддалених островів. Місцева влада вирішила також скористатися трендом і схилити мігрантів вибрати їх країну, користуючись пільгами й заохоченнями.

Чому міста платять за те, щоб "заманити" вас

У кожного міста, штату або країни є свої власні плани щодо залучення нових жителів. Ось найбільш поширені причини:

Низька чисельність населення

Пригнічена економіка

Застарілий житловий фонд

США

У Сполучених Штатах величезна різноманітність привабливих місць для життя. Ось найкращі варіанти штатів, які платитимуть за те, щоб ви переїхали й працювали там віддалено.

Оклахома

Південний штат має безліч природних пам'яток. Якщо ви хотіли б жити й працювати в мальовничому місці — це ідеальний варіант. До того ж переїхавши в друге місто Оклахоми — Талс, ви можете отримати грант у розмірі 10 тис. доларів, безкоштовне робоче місце та мережеві заходи.

Міннесота

Населення міста Беміджі всього 14 тис. осіб, саме тому місцева влада прагне залучити "цифрових кочівників".

Потенційним мешканцям пропонують 2500 дол. покриття витрат за переїзд, безкоштовне місце для роботи й доступ до програми Community Concierge Program, яка допоможе налаштувати та розвивати свій бізнес.

Аляска

Місцева влада подумала, що приголомшливих пейзажів та дикої природи Аляски недостатньо, щоб заманити вас туди, і вирішили, що переїхавши у 2022 році, ви можете отримати щорічний грошовий грант як заохочення.

Фото: William Russell

Дивіденди постійного фонду — спосіб розподілу доходів штату від нафти. Якщо ви живете на Алясці протягом усього року і маєте право на отримання гранту — ви можете отримати близько 1600 доларів. Більш того, весь штат звільнений від податків. Однак враховуйте, що літр молока на Алясці може коштувати до 10 доларів.

Канзас

Столиця штату Топіка прагне залучити в регіон талановитих молодих фахівців, пропонуючи грант до 15 тис. доларів. Разова виплата доступна для співробітників, чиї роботодавці готові брати участь у програмі "Обери Топіку". Крім того, потенційні мешканці можуть отримати 5000 доларів. Топіка може похвалитися сімейною атмосферою з хорошим балансом міського життя і природи.

Інші країни теж не поступаються Сполученим Штатам.

Іспанія

Іспанія — різноманітна та красива країна, де кожен регіон має місцевий колорит і культуру.

У деяких регіонах країни швидкий перехід від сільськогосподарського до міського суспільства наприкінці 20-го століття призвів до того, що багато людей відмовилися від своїх будинків у традиційних пуебло (селищах) на користь великих міст.

Сьогодні будинки та підприємства, які вони залишили, потребують реконструкції. Тому місцеві ради взяли на себе зобов'язання оживити міста, стимулюючи переселення туди кваліфікованих фахівців.

Фото: Pinterest

Одне з таких міст Понга в Астурії — сім'ї отримають 3000 євро на облаштування, а також додаткові 3000 євро за кожну дитину, народжену в місті.

Інше — Рубіа в горах Галиції. Тут місцева рада додасть до вашого доходу додаткові 100-150 євро на місяць.

Ви навіть можете купити ціле селище в Іспанії дешевше, ніж таунхаус в одному з великих міст, але тільки якщо ви готові вкласти власні гроші, щоб повернути місто до життя.

Італія

Італія щосили намагається керувати своїм населенням в окремих регіонах. Більшість молодих людей переїхали з тихих сіл у пошуках роботи, освіти або просто насиченого життя.

Отже, які італійські села та регіони платять за переїзд?

Химерна середньовічна Кандела отримала другу назву "Маленький Неаполь" за свою красу та безтурботний спосіб життя. Місцевість занепала у 20-му столітті, що змусило мера реалізувати стимулюючі заходи для відновлення населення і культури цього містечка. Для тих, хто готовий переїхати, працює програма: самотні люди отримують 800 євро, пари — 1200 євро, а сім'ї можуть отримати до 2000 євро за переїзд в Канделу. Також доступні податкові пільги. Єдиною умовою є заява на офіційне проживання в Канделі і регулярний прибуток не менше 7500 євро.



Фото: William Russell

Інші італійські міста теж пропонують вигідні умови. Санто-Стефано-ді-Сессаніо в регіоні Абруццо нещодавно почав видавати гранти в розмірі до 44 тис. євро, щоб стимулювати нових мешканців від 18 до 40 років жити на його мощених вулицях. Схема відкрита для жителів ЄС, а також інших країн, з італійською картою резидента. Очікується, що нові жителі відкриють бізнес та залишаться в країні не менше 5 років.

Зовсім нещодавно до цього списку приєдналася Калабрія — в декількох містечках відбулося різке скорочення населення. Щоб отримати право на регулярні виплати в розмірі 800-1000 євро протягом двох-трьох років, кандидатам потрібно подати заявку і бути молодше 40-ка років.

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