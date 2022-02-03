Новые квартиры во Львове и Одессе обошли Киев по темпам подорожания

Фото: рекорд месяца по росту цены на 7600 грн/кв.м - в Галицком районе Львова (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала года темпы роста стоимости жилья значительно замедлились. Среди украинских городов наибольшую динамику показала Одесса – средняя цена выросла на 900 грн/кв.м. В Киеве подорожание составило 400 грн/кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные портала ЛУН город.

Как изменились цены

Согласно статистике портала, по состоянию на 1 февраля 2022 года средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве выросла на 400 грн – до 35400 грн.

Во Львове средняя цена выросла на 500 грн за квадрат – сейчас 22200 грн. В Одессе прирост в цене составил 900 грн – 23900 грн за квадратный метр в среднем.

Киев и пригород

Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 75000 грн. Это на 5900 грн дороже, чем в январе.

Самый дешевый – Деснянский район. Квадрат здесь стоит 24100 грн, что на 200 грн дороже предыдущего месяца. Средняя стоимость квадратного метра в пригороде также пошла вверх. Самыми дорогими стали жилые комплексы в Вышгороде – 26500 грн, что на 3000 грн дороже, чем в январе. Самыми дешевыми оказались ЖК в левобережных городах-спутниках: 18500 грн за квадрат в Броварах 19800 грн в Борисполе.

Львов и Одесса

Во Львове самые дорогие квадраты также в центре города: в Галицком районе просят в среднем 43100 грн/кв. м. Это рекорд месяца – на 7600 грн дороже, чем в январе. Самое дешевое жилье сейчас в Сыховском районе – 25900 грн за квадрат.

В Одессе в этом месяце самым дешевым районом стал Малиновский – 20000 грн/кв.м, самым дорогим остается Приморский – 36300 грн за кв.м, что на 3700 грн больше, чем в январе.

Цены по классам жилья

По состоянию на 1 февраля эконом-класс в Киеве за месяц вырос на 1000 грн – средняя стоимость составляет 24000 грн/кв.м. похожая ситуация и с комфорт-классом – 28200 грн за кв.м. Жилье бизнес-класса выросло в цене на 500 грн: с 52900 до 53400 грн за кв. м. Премиум-класс сделал самый большой скачок – рост на 5900 грн – с 78600 до 84500 грн за кв.м.

Во Львове все цены выросли: эконом-класс в среднем стоит 17000 грн за кв. м, комфорт – 21000 грн за кв. м, бизнес-класс можно взять чуть дороже цены киевского комфорта – 29 400 грн за кв.м, премиум-жилье – 38900 грн за кв.м.

В Одессе квадратный метр в экономе в среднем стоит 17000 грн, комфорт –20600 грн за кв. м, бизнес – 25700 грн за кв.м, премиум – 42000 грн за кв.м.

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