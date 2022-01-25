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Не только новостройки и депозиты: украинцам открывается новая возможность получения прибыли

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 11:00
Не только новостройки и депозиты: украинцам открывается новая возможность получения прибыли Фото: в 2022 году будет наблюдаться постепенный переток средств граждан с депозитных вкладов в ФИН (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

В 2022 году, темпы роста цен на новостройки уменьшаются, а налоги для инвесторов — увеличиваются (законопроект 5600). В свете этого украинцы будут активно искать альтернативный инструмент для инвестиций и сохранения средств. Поэтому будут развиваться фонды инвестирования в недвижимость (ФИН), как один из таких инструментов.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные компании INSPI Development.

Альтернатива вложениям в квартиры

Главная особенность новых инструментов финансирования заключается в том, что граждане могут вложить собственные сбережения, купив соответствующие ценные бумаги, которые будут находиться в свободном обращении, и получать прибыль в размере от 10% годовых с привязкой к курсу иностранной валюты.

"Для сохранения средств и получения прибыли от инвестиций у людей исчезнет необходимость в приобретении квартиры, ее обслуживании и сдачи в аренду. Зато возникнет возможность зарабатывать на инвестициях в фонд, который владеет и сдает такую недвижимость. Такие фонды существуют во всем мире и это достаточно популярный способ размещения свободных средств", — подчеркнул Владимир Семенцов, управляющий партнер INSPI Development

Доступны для частных инвесторов

В Украине, как правило, фонды инвестирования в недвижимость закрыты для рядовых инвесторов. По данным эксперта, только в конце 2021 года несколько украинских девелоперов объявили о создании ФИН с возможностью инвестирования для всех желающих. Он отметил, что полученные инвестиционные средства девелоперы будут направлять в развитие собственных проектов в различных сегментах недвижимости.

"Вложение физических лиц в ФИН станет дополнительным источником финансирования строительства без привлечения банковского кредитования. Это также даст возможность застройщикам получать целевое финансирование на конкретный объект недвижимости, а конечным инвесторам — получать прибыль от реализации этих проектов", — подчеркнул Владимир Семенцов.

По его прогнозу, в ближайшие 2-3 года в Украине может появиться и полноценно заработать минимум 10 фондов инвестирования в недвижимость. Вместе с фондами, созданными украинскими девелоперами, на рынок также могут выйти 2-3 иностранных фонда.

Инвестиция – от 5 тысяч долларов

Согласно украинскому законодательству и в зависимости от типа фонда, размер минимальной суммы для вхождения в украинский ФИН через покупку ценных бумаг может составлять от 5 тыс. долларов.

Кроме того, именно такие фонды способны привлечь внимание иностранных инвесторов к украинскому рынку недвижимости, потому что для них формат REIT (real estate investment trust) понятен и распространен.Не только новостройки и депозиты: украинцам открывается новая возможность получения прибылиpixabay.com

В Украине доходность инвестиций в фонды недвижимости составляет в среднем 10% годовых с привязкой к иностранной валюте. Например, в США такая прибыль не превышает 2-5%.

Инвестирование в ФИНны может стать альтернативой банковским депозитам, но с более привлекательной доходностью. В конце 2021 года ставка по банковским депозитам в гривне колебалась от 9% до 11%, в то же время ставка в иностранной валюте для краткосрочных вложений составляла 0,4-0,8%, а для долгосрочных — 1-3,7%.

Опираясь на прогнозы финансовых аналитиков, Семенцов отметил, что в 2022 году рост процентов по валютным вкладам является маловероятным, а ставка по гривневым вложениям может вырасти в среднем лишь на 0,5-1%.

"Финансисты прогнозируют, что в 2022 году ситуация в банковском секторе в корне не изменится. В то же время это дает толчок для развития альтернативных источников инвестирования для сохранения состояния с учетом инфляции и получения пассивной прибыли", — считает он.

"Перетекание" денег с депозитов в инвестфонды

В 2022 году для физических лиц наиболее приемлемым может стать инвестирование в ОВГЗ, жилье на первичном рынке, сервисные апартаменты и в ФИН. Зато размещение средств на депозитах будет наименее привлекательным.

"До сих пор действует налог на доходы с депозитов, размер которого составляет 18% НДФЛ, также придется уплатить 1,5% военного сбора (итого 19,5%). Что касается налогообложения вложений в ФИН, то налог за инвестора будет платить инвестиционный фонд: это 9% налога на дивиденды, 1,5% военного сбора и вознаграждение фонду в размере 1-1,5%. То есть, в отличие от 19,5% с депозитов, с инвестора будет вычтено 11-12%", — рассказал специалист.

Специалист также предположил, что в 2022 году будет наблюдаться постепенный переток средств граждан с депозитных вкладов в ФИН. Однако фокус внимания потенциальных вкладчиков к таким фондам возможен не раньше мая-июня.

"По самым оптимистичным прогнозам, в 2022 году "перетекание" денег физлиц из банков в инвестфонды может составить до 2-2,5% от общей суммы вложений в иностранной валюте (до 250 млн долл.) и до 3-5% от общей суммы депозитов (около 25-30 млрд грн)", — подытожил Владимир Семенцов.

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