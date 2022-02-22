Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой

Открытие рынка земли активизировало мошенников, которые стремятся нагреть руки на фиктивных сделках со спорными участками. Чтобы не попасть впросак, специалисты рекомендуют покупателям проверять объект недвижимости перед заключением сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию компании Monitor.Estate.

Что рекомендует Минюст

Существует простой алгоритм для проверки. Минюст, к слову, предупреждает что перед приобретением земельного участка нелишне будет проверить не только его чистоту, но и продавца.

Проверка земельного участка в государственных реестрах дает возможность установить:

реального владельца объекта недвижимости;

категорию земель;

целевое назначение земельного участка;

площадь участка;

имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут и т.п.);

наличие или отсутствие действующих ограничений в использовании земли.

Четыре шага для проверки

Чтобы быть уверенным в своей покупке, необходимо выполнить проверку в несколько шагов:

1. Выяснить, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в частности на публичной кадастровой карте Украины.

Узнать эту информацию можно у владельца земли, или же самостоятельно. А с помощью кадастровой карты также можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.

2. Узнать информацию про право собственности и вещные права на земельный участок на вебпортале Госгеокадастра.

Таким образом можно узнать о:

нормативной денежной оценке земельного участка;

зарегистрированном ограничении в использовании участка;

субъектах права собственности на земельный участок.

3. Получить информационную справку из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Такая справка позволит выяснить:

кто является владельцем земельного участка;

когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;

зарегистрированы ли любые права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций);

есть ли любые обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.

4. Проверить земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, не находится ли она под арестом и не был ли передан в ипотеку.

"С открытием рынка земли увеличилось количество сделок. Соответсвенно увеличилось и количество мошенничеств. Поэтому необходимо контролировать достоверность информации, которую предоставляют продавцы. За несколько минут можно получить достаточно информации для того, чтобы принять решение о покупке того или иного объекта недвижимости", –прокомментировал юрист и соучредитель сервиса Monitor.Estate Владимир Копоть.

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