Нова земля: як перевірити земельну ділянку перед покупкою

Відкриття ринку землі активізувало шахраїв, які прагнуть нагріти руки на фіктивних угодах зі спірними ділянками. Щоб не потрапити в халепу, фахівці рекомендують покупцям перевіряти об'єкт нерухомості перед укладенням угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію компанії Monitor.Estate.
Існує простий алгоритм для перевірки. Мін'юст, до слова, попереджає що перед придбанням земельної ділянки не зайвим буде перевірити не тільки його чистоту, а й продавця.
Перевірка земельної ділянки в державних реєстрах дає можливість встановити:
Щоб бути впевненим у своїй покупці, необхідно виконати перевірку в кілька кроків:
1. З'ясувати, чи присвоєно земельній ділянці кадастровий номер, зокрема на публічній кадастровій карті України.
Дізнатися цю інформацію можна у власника землі, або ж самостійно. А за допомогою кадастрової карти також можна з'ясувати тип власності земельної ділянки, його цільове призначення та площу.
2. Дізнатися інформацію про право власності та речові права на земельну ділянку на вебпорталі Госгеокадастра.
Таким чином можна дізнатися про:
3. Одержавши інформаційну довідку із державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Така довідка дозволить з'ясувати:
4. Перевірити земельну ділянку по кадастровому номеру в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Таким чином ви дізнаєтеся, чи оскаржувалося право власності на земельну ділянку, чи не знаходиться вона під арештом і чи не була передана в іпотеку.
"З відкриттям ринку землі збільшилася кількість угод. Відповідно збільшилася і кількість шахрайств. Тому необхідно контролювати достовірність інформації, яку надають продавці. За кілька хвилин можна отримати достатньо інформації для того, щоб прийняти рішення про покупку того чи іншого об'єкта нерухомості", –прокоментував юрист і співзасновник сервісу Monitor.Estate Володимир Копоть.
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