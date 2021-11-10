Новая застройка старого города: особенности новостроек и покупателей квартир во Львове

Фото: по сравнению с 2020 годом спрос в 2021 году вырос на 20-25% (Виталий Носач, РБК-Украина)

На октябрь 2021 года на рынке первичной недвижимости Львовской области происходит настоящий "бум".

Жилое строительство во Львовской области развивается стремительными темпами. Среди регионов Украины Львовская область занимает второе место после Киевской по объему введенной в эксплуатацию жилой недвижимости, значительно опережая сам Киев. Только за первое полугодие этого года было передано новым владельцам 8559 квартир, что на 61% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как разворачивается ситуация на рынке жилой недвижимости города Льва, какие квартиры пользуются спросом и в чем региональная специфика этого туристического центра на европейской границе – в материале РБК-Украина REALTY.

Сколько стоит квартира во Львове

На октябрь 2021 года на рынке первичной недвижимости Львовской области происходит настоящий "бум". В городе и пригороде можно выбрать жилье в новостройках на любой вкус.

Только за первое полугодие здесь было принято в эксплуатацию около 700 тыс. кв.м нового жилья. 78% такого жилья приходится на Львовский район (город и пригород) – 545 тыс. кв.м.

Если говорить о динамике цен на жилье, то по данным аналитической службы OLX Недвижимость, ситуация за последние полтора года изменялась следующим образом: Статистические данные портала Лун.Mісто также свидетельствуют о повышении средней цены за квадратный метр в течение года в пределах 11%. Цена квадратного метра в новостройках Львова по классу жилья: В настоящее время широко представлены ЖК комфорт-класса – 56%, бизнес-класс – 25%, премиум – 14%. Наименее популярным является эконом-класс – всего 5%.

В агентстве недвижимости "Місто мрій" самыми популярными назвали Шевченковский и Франковский районы. Специалисты АН "Львів Естейт", отмечают востребованность Сиховского района благодаря концентрации комфортной для проживания инфраструктуре: парки, ТЦ, школы, садики и т.д.

Что ищет инвестор

Несмотря на положительную динамику цен за кв.м генеральный директор Корпорации недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник отметил инвестиционную активность на рынке жилья: "По нашим данным, по сравнению с 2020 годом спрос в 2021 году вырос на 20-25%. Мы объясняем это рядом факторов, и все они так или иначе связаны со стабилизацией строительного рынка после прошлогодних локдаунов.

Эксперт отмечает, что наиболее популярны среди покупателей остаются одно- и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Все больше растет спрос на квартиры в жилых комплексах со своей концепцией и инфраструктурой – от собственных школ и магазинов до лаунж зон и коворкингов.

Похожую тенденцию отмечают и риэлторы АН "Львів Естейт": инвесторы предпочитают небольшие новостройки комфорт-класса – до 6 этажей, по 2-3 квартиры на этаже с собственным двориком и гостевым паркингом. Среди вторичного жилья наибольшим спросом пользуются аутентичные львовские квартиры (Австрийский люкс, польские), квартиры с удобной планировкой и балконом, большой кухней.

В базе новостроек Львова на портале ЛУН зафиксировано 294 жилых комплекса, в которых продаются квартиры. В первую пятерку по популярности попали следующие ЖК: По свидетельству риэлторов АН "Львів Естейт", наиболее узнаваемыми застройщиками среди местных являются: РИЭЛ, Avalon, "Інтергал-Буд", "Еко-Дім", "Карпатбуд Девелопмент" и Z100.

Низкая этажность и дисциплинированные инвесторы

Эксперты среди особенностей рынка жилья Львовщины одним из доминирующих финансовых источников называют инвестиции из-за границы, преимущественно для получения пассивного дохода от дальнейшей сдачи в аренду недвижимости в туристическом городе.

"В отличие от столичного рынка первичной недвижимости, во Львове большинство инвесторов – люди, работающие за пределами Украины", – отвечает Екатерина Джичка, СЕО Западного региона компании "Інтергал-Буд". "На примере наших комплексов можем отметить, что около 50% приобретенных квартир – это капиталовложения с целью пассивного дохода от аренды. Что не удивительно, поскольку покупка недвижимости – один из немногих доступных и понятных инвестиционных инструментов в нашей стране, позволяющий не только сохранить, но и приумножить капитал.Процент инвестиций в недвижимость на старте проекта с целью дальнейшей перепродажи перед вводом дома в эксплуатацию, когда стоимость квадратного метра самая высокая – очень небольшая". Проект ЖК в Шевченковском районе Львова (ЛУН)

Об инвесторах из-за рубежа, говорит и генеральный директор компании РИЕЛ: "50% наших львовских покупателей – трудовые мигранты. Это преимущество, ведь наши внутриэкономические потрясения, спровоцированные, например, скачком курса валют, банковским кризисом и тому подобное, не влияют ни на их покупательную способность, ни на инвестиционные намерения. Кроме того, мы отмечаем их дисциплину и пунктуальность во внесении платежей. Поэтому львовский рынок – надежнее киевского".

Также львовскому рынку жилья присуща мало- и среднеэтажная застройка – на пять и девять этажей. "Такой недвижимости во Львове 90%. Львовяне просто не могут даже себе представить как можно жить на 15 этаже или выше. Для киевского рынка по понятным причинам строят недвижимость на 16-25 этажей", – сообщает Ростислав Мельник.

Чего ожидать в 2022-м

Эксперты предполагают, что цена жилой недвижимости будет расти и дальше. Но это не отпугивает потенциальных покупателей жилья во Львове.

"Если экономическая ситуация останется стабильной, можем предположить, что подорожание квадратных метров продолжится, – отмечает Екатерина Джичка. – Спрос на новые, современные и комфортные жилые комплексы также будет оставаться на достаточно высоком уровне, поскольку предложений в регионе не так много". Проект ЖК в Сиховском районе Львова (ЛУН)

В этом уверены и в Корпорации Недвижимости РИЕЛ. "Мы прогнозируем стабильное повышение спроса, а с ним – увеличение объемов строительства и удорожания квадратных метров. По нашим оценкам, спрос будет значительно подогрет государственной ипотечной программой под 7-10%, а также принятием законопроекта 5091 о гарантиях прав инвесторов. Последний был принят ВР за основу в сентябре и ожидает второго чтения», – объясняет Ростислав Мельник.

Специалисты считают, что удорожание недвижимости, кроме преимущества спроса над предложением, будет спровоцировано и другими факторами: повышением стоимости стройматериалов, усилением налогового давления на ряд отраслей экономики, заложенным в законопроекте 5600 (также ожидающего второго чтения), естественным приростом населения и т.д.

"По нашим данным, только с начала года первичная недвижимость в Украине выросла в цене более чем на 20% в долларах. Продолжение этого тренда следует ожидать и дальше. Следовательно можно прогнозировать и приумножение рынка в 2-4 раза", – уверяют в РИЕЛ.

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