Нова забудова старого міста: особливості новобудов та покупців квартир у Львові

Станом на жовтень 2021 року на ринку первинної нерухомості Львівської області відбувається справжній "бум".

Житлове будівництво на Львівщині розвивається стрімкими темпами. Серед регіонів України Львівська область посідає друге місце після Київської за обсягом введеної в експлуатацію житлової нерухомості, при цьому значно випереджає сам Київ. Тільки за перше півріччя цього року було передано новим власникам 8559 квартир, що на 61% більше ніж за відповідний період минулого року.

Як розгортається ситуація на ринку житлової нерухомості міста Лева, які квартири користуються попитом та у чому регіональна специфіка цього туристичного осередку на європейському кордоні – у матеріалі РБК-Україна REALTY.

Скільки коштує квартира у Львові

Станом на жовтень 2021 року на ринку первинної нерухомості Львівської області відбувається справжній "бум". У місті та передмісті можна вибрати собі житло у новобудовах на будь-який смак.

Лише за перше півріччя тут було прийнято в експлуатацію майже 700 тис. кв.м нового житла. 78% такого житла припадає на Львівський район (місто і передмістя) – 545 тис. кв.м.

Якщо говорити про динаміку цін на житло, то за даними аналітичної служби OLX Нерухомість, ситуація за останні півтора року змінювалась наступним чином: Статистичні дані порталу Лун.Місто також свідчать про підвищення середньої ціни за квадратний метр протягом року в межах 11%. Ціна квадратного метра в новобудовах Львова за класом житла: Наразі широко представлені ЖК комфорт-класу – 56%, бізнес-клас – 25%, преміум – 14%. Найменш популярним є економ-клас – всього 5%.

В агентстві нерухомості "Місто мрій" найпопулярнішими назвали Шевченківський та Франківський райони. Натомість спеціалісти АН "Львів Естейт", відмічають затребуваність Сихівського району завдяки концентрації комфортної для проживання інфраструктурі: парки, ТЦ, школи, садочки тощо.

Що шукає інвестор

Незважаючи на позитивну динаміку цін за кв.м генеральний директор Корпорації нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник відзначив інвестиційну активність на ринку житла: "За нашими даними, порівняно із 2020 попит у 2021 році виріс на 20-25%. Ми пояснюємо це низкою факторів, і всі вони так чи інакше пов’язані із стабілізацією будівельного ринку після торішніх локдаунів. Цьогоріч реалізуються прагнення громадян зберегти заощадження, значний вплив мають і очікування подальшого подорожчання нерухомості".

Експерт зазначає, що найпопулярнішими серед покупців залишаються одно- та двокімнатні квартири комфорт-класу. Все більше зростає попит на квартири у житлових комплексах зі своєю концепцією та інфраструктурою – від власних шкіл та магазинів, до лаунж зон та коворкінгів.

Схожу тенденцію відмічають і ріелтори АН "Львів Естейт": інвестори віддають перевагу невеликим новобудовам комфорт-класу – до 6 поверхів, по 2-3 квартири на поверсі з власним двориком і гостьовим паркінгом. Серед вторинного житла найбільшим попитом користуються автентичні львівські квартири (Австрійський люкс, польські), квартири зі зручним планування та балконом, великою кухнею.

В базі новобудов Львова на порталі ЛУН зафіксовано 294 житлових комплекса, в яких продаються квартири. В першу п’ятірку за популярністю потрапили такі ЖК: За свідченням ріелторів АН "Львів Естейт", найбільш впізнаваними забудовниками серед місцевих є: РІЕЛ, Avalon, "Інтергал-Буд", "Еко-Дім", "Карпатбуд Девелопмент" та Z100.

Низька поверховість та дисципліновані інвестори

Експерти серед особливостей ринку житла Львівщини одним з домінуючих фінансових джерел називають інвестиції із закордону, переважно для отримання пасивного доходу від подальшої здачі в оренду нерухомості у туристичному місті.

"На відміну від столичного ринку первинної нерухомості, у Львові більшість інвесторів – люди, які працюють за межами України", – відповідає Катерина Джичка, СЕО Західного регіону компанії "Інтергал-Буд". "На прикладі наших комплексів можемо відзначити, що близько 50% придбаних квартир — це капіталовкладення з метою пасивного доходу від оренди. Що не дивно, оскільки купівля нерухомості – один із небагатьох доступних та зрозумілих інвестиційних інструментів у нашій країні, що дозволяє не лише зберегти, а й примножити капітал. Відсоток інвестицій у нерухомість на старті проекту з метою подальшого перепродажу перед введенням будинку в експлуатацію, коли вартість квадратного метра найвища – дуже невелика". Проект ЖК у Шевченківському районі Львова (ЛУН)

Про інвесторів із закордону, говорить і генеральний директор компанії РІЕЛ: "50% наших львівських покупців – трудові мігранти. Це перевага, адже наші внутрішньоекономічні потрясіння, спровоковані, приміром, стрибком курсу валют, банківською кризою тощо, не впливають ані на їхню купівельну спроможність, ані на інвестиційні наміри. Окрім того, ми відзначаємо їхню дисципліну й пунктуальність у внесенні платежів. Тож львівський ринок – надійніший за київський".

Також львівському ринкові житла притаманна мало- та середньоповерхова забудова – на п’ять і дев’ять поверхів. "Такої нерухомості у Львові 90%. Львів’яни просто не можуть навіть собі уявити як можна жити на 15 поверсі чи вище. Для київського ринку за зрозумілих причин будують нерухомість на 16-25 поверхів", –повідомляє Ростислав Мельник.

Чого очікувати у 2022-му

Експерти припускають, що ціна житлової нерухомості буде зростати і надалі. Та це не відлякає потенційних покупців житла у Львові.

"Якщо економічна ситуація залишиться стабільною, можемо припустити, що подорожчання квадратних метрів продовжиться, – зазначає Катерина Джичка. – Попит на нові, сучасні та комфортні житлові комплекси також залишатиметься на досить високому рівні, оскільки пропозицій у регіоні не так багато". Проект ЖК у Сихівському районі Львова (ЛУН)

В цьому впевнені і в Корпорації Нерухомості РІЕЛ. "Ми прогнозуємо стабільне підвищення попиту, а з ним – збільшення обсягів будівництва та здорожчання квадратних метрів. За нашими оцінками, попит буде значно підігрітий державною іпотечною програмою під 7-10%, а також ухваленням законопроекту 5091 про гарантії прав інвесторів. Останній був прийнятий ВР за основу у вересні й очікує другого читання", – пояснює Ростислав Мельник.

Фахівці вважають, що здорожчання нерухомості, окрім переваги попиту над пропозицією, буде спровоковане й іншими чинниками: підвищенням вартості будматеріалів, посиленням податкового тиску на низку галузей економіки, що закладене в законопроекті 5600 (також очікує другого читання), природним приростом населення тощо.

"За нашими даними, лише з початку року первинна нерухомість в Україні виросла в ціні на понад 20% у доларах. Продовження цього тренду варто очікувати й надалі. Відтак можна прогнозувати і примноження ринку в 2-4 рази", – запевняють в РІЕЛ.

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