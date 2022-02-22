Квартира для ребенка: как обустроить безопасное пространство для малыша

Когда в доме появляется ребенок, мир родителей меняется. Теперь привычный образ жизни взрослых должен не навредить маленькому человеку, который начинает знакомство с миром. Самое первое место, о котором надо позаботиться — дом. Взрослым многие вещи кажутся очевидными, однако для ребенка это совсем не так.
Итак, как сделать жилое пространство максимально безопасным — читайте в материале РБК-Украина Realty.
Уберечь от всех опасностей ребенка в квартире мы вряд ли сможем. Падения и травмы — часть нашего опыта и взросления. Впрочем, минимизировать риск повреждений и защитить малыша от опасностей родители вполне способны.
Производители детских товаров предлагают множество полезных вещей, которые делают дом безопасным для малышей: замки, заглушки, блокираторы для мебели, дверей и розеток. Это очень удобно и практично. Аргументы, почему вам необходимо потратить деньги на это, приводим ниже.
Статистика падений детей из окна растет с каждым годом. Дело в том, что их очень легко открыть. Поэтому первое правило: не приучайте ребенка сидеть на подоконниках. Даже если вы сейчас живете на первом этаже. Заберите столы, диваны – все, что может стать ступенькой к окну. И самое важное: установите специальные ручки с замками — это может показаться не очень удобным решением, но так вы будете уверены в безопасности малыша.
Как мы знаем дети часто падают, особенно когда только учатся уверенно стоять на ногах. Позаботьтесь, чтобы на всех скользких поверхностях на кухне, в ванной и других комнатах были противоскользящие коврики. А еще обезопасьте все острые углы в квартире. Именно углы становятся одной из самых частых причин травм. На них можно поклеить специальные защитные приспособления, смягчающие удар.
Позаботьтесь о больших предметах, которые могут упасть: полки, вазы, телевизор. Чтобы этого избежать, используйте кронштейны для крепления к стене.
В детской комнате малыш проводит большую часть своего времени, иногда без присмотра взрослых. Прежде всего, нужно позаботиться о предметах вокруг кровати. Если рядом есть электрическая розетка, стол или комод с медикаментами и средствами по уходу за ребенком, горшки с комнатными цветами, шкаф с дверцами — лучше перенести кровать в другое место.
Не будем забывать, что кровать — чердак или двухъярусная также должны быть безопасными — иметь соответствующие барьеры, чтобы ребенок с них не упал. Шведская стенка ни в коем случае не устанавливается без мягкого мата снизу.
Когда ребенок начинает ползать, некоторые родители решают вопросы безопасности ребенка в квартире с помощью специального манежа, но иногда и он не сдерживает ребенка. Подумайте, что в комнате может привлечь ее внимание и к чему она может добраться? Все шкафы с дверцами закройте на ключ, уберите все предметы, свисающие со столов и полок, это могут быть не только скатерти, но и провода стационарных телефонов, настольных ламп, утюгов и других тяжелых предметов.
Все шкафы, этажерки и полки должны быть надежно закреплены, чтобы малыш не смог их на себя опрокинуть. Ну и, конечно же, все углы в детской комнате не должны быть острыми и опасными – используйте специальные силиконовые накладки.
Межкомнатные двери и дверцы шкафчиков также несут угрозу ребенку. Чтобы она случайно не прищемила руку, лучше поставить защиту на двери от детей, например, дверной амортизатор, который не дает дверям резко закрыться.
Блокираторы не позволят ребенку открыть дверцы шкафа, а специальные барьеры не дадут малышам залезть в комод. Выбирайте замок, который имеет сложную систему открытия, например нужно нажать одновременно на несколько кнопок, чтобы разблокировать его.
Кухня — это любимое место для игр детей. Дело в интересных предметах, которыми родители обычно не разрешают играть. И недаром, кухня самая опасная комната во всем доме. Здесь можно не только обжечься кипятком, но и наглотаться химии, отравиться газом или засунуть пальцы в мясорубку.
Итак, как обеспечить безопасность детей на кухне? Первым делом следует зафиксировать ручки плит. Современные плиты выпускаются уже с защитой от детей, но лучше перестраховаться и защитить ручки на плите специальными колпачками. Причем подходят они с равным успехом как для газовой, так и для электроплиты.
Также можно приобрести защитный экран для плиты. Он устанавливается на ее край и ребенку не дотянуться до кастрюли или чайника с кипятком. Сделанный из прозрачного жаропрочного пластика экран достаточно прозрачный и легкий, но, одновременно с этим, он защищает малыша от касания горячих предметов. Если установить такой экран нет возможности, готовьте только на дальних горелках.
Для духовки тоже придумали защиту: специальная защелка не допустит открытия ребенком дверцы горячей духовки.
Важно подумать о хранении средств бытовой химии, уксуса, мелких предметов на кухне — они должны лежать вне зоны досягаемости ребенка.
Следующая в рейтинге опасных комнат — ванная.
Вся бытовая химия, мыло, шампуни, гели для душа, средства для бритья должны быть недоступны для ребенка, ведь она может вылить все это на пол и попробовать на вкус.
Зеркала, стеллажи и полки в ванной должны быть надежно зафиксированы, чтобы малыш не смог сбросить их на себя. Также не храните электрические приборы только в верхних шкафах или боксах на замке: фен, электробритва не должны оставаться подключенными к электричеству.
Для безопасности на дно ванны лучше положить специальный резиновый коврик против скольжения, который убережет ребенка от падения. В продаже также есть устройства для безопасности детей, которые предназначены для унитаза. Это пластиковый замок на ремнях, который крепится на липкую ленту и не дает малышу открыть крышку и утопить ваш телефон.
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