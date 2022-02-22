Квартира для ребенка: как обустроить безопасное пространство для малыша

Когда в доме появляется ребенок, мир родителей меняется. Теперь привычный образ жизни взрослых должен не навредить маленькому человеку, который начинает знакомство с миром. Самое первое место, о котором надо позаботиться — дом. Взрослым многие вещи кажутся очевидными, однако для ребенка это совсем не так.

Итак, как сделать жилое пространство максимально безопасным — читайте в материале РБК-Украина Realty.



Уберечь от всех опасностей ребенка в квартире мы вряд ли сможем. Падения и травмы — часть нашего опыта и взросления. Впрочем, минимизировать риск повреждений и защитить малыша от опасностей родители вполне способны.

Современные приборы для безопасности детей

Производители детских товаров предлагают множество полезных вещей, которые делают дом безопасным для малышей: замки, заглушки, блокираторы для мебели, дверей и розеток. Это очень удобно и практично. Аргументы, почему вам необходимо потратить деньги на это, приводим ниже.

Статистика падений детей из окна растет с каждым годом. Дело в том, что их очень легко открыть. Поэтому первое правило: не приучайте ребенка сидеть на подоконниках. Даже если вы сейчас живете на первом этаже. Заберите столы, диваны – все, что может стать ступенькой к окну. И самое важное: установите специальные ручки с замками — это может показаться не очень удобным решением, но так вы будете уверены в безопасности малыша. Фото: Pinterest

Как мы знаем дети часто падают, особенно когда только учатся уверенно стоять на ногах. Позаботьтесь, чтобы на всех скользких поверхностях на кухне, в ванной и других комнатах были противоскользящие коврики. А еще обезопасьте все острые углы в квартире. Именно углы становятся одной из самых частых причин травм. На них можно поклеить специальные защитные приспособления, смягчающие удар.

Позаботьтесь о больших предметах, которые могут упасть: полки, вазы, телевизор. Чтобы этого избежать, используйте кронштейны для крепления к стене.

Детская комната

В детской комнате малыш проводит большую часть своего времени, иногда без присмотра взрослых. Прежде всего, нужно позаботиться о предметах вокруг кровати. Если рядом есть электрическая розетка, стол или комод с медикаментами и средствами по уходу за ребенком, горшки с комнатными цветами, шкаф с дверцами — лучше перенести кровать в другое место.

Не будем забывать, что кровать — чердак или двухъярусная также должны быть безопасными — иметь соответствующие барьеры, чтобы ребенок с них не упал. Шведская стенка ни в коем случае не устанавливается без мягкого мата снизу. Фото: Pinterest

Когда ребенок начинает ползать, некоторые родители решают вопросы безопасности ребенка в квартире с помощью специального манежа, но иногда и он не сдерживает ребенка. Подумайте, что в комнате может привлечь ее внимание и к чему она может добраться? Все шкафы с дверцами закройте на ключ, уберите все предметы, свисающие со столов и полок, это могут быть не только скатерти, но и провода стационарных телефонов, настольных ламп, утюгов и других тяжелых предметов.

Все шкафы, этажерки и полки должны быть надежно закреплены, чтобы малыш не смог их на себя опрокинуть. Ну и, конечно же, все углы в детской комнате не должны быть острыми и опасными – используйте специальные силиконовые накладки.

Двери

Межкомнатные двери и дверцы шкафчиков также несут угрозу ребенку. Чтобы она случайно не прищемила руку, лучше поставить защиту на двери от детей, например, дверной амортизатор, который не дает дверям резко закрыться. Фото: Pinterest

Блокираторы не позволят ребенку открыть дверцы шкафа, а специальные барьеры не дадут малышам залезть в комод. Выбирайте замок, который имеет сложную систему открытия, например нужно нажать одновременно на несколько кнопок, чтобы разблокировать его.

Кухня

Кухня — это любимое место для игр детей. Дело в интересных предметах, которыми родители обычно не разрешают играть. И недаром, кухня самая опасная комната во всем доме. Здесь можно не только обжечься кипятком, но и наглотаться химии, отравиться газом или засунуть пальцы в мясорубку.

Итак, как обеспечить безопасность детей на кухне? Первым делом следует зафиксировать ручки плит. Современные плиты выпускаются уже с защитой от детей, но лучше перестраховаться и защитить ручки на плите специальными колпачками. Причем подходят они с равным успехом как для газовой, так и для электроплиты. Фото: Pinterest

Также можно приобрести защитный экран для плиты. Он устанавливается на ее край и ребенку не дотянуться до кастрюли или чайника с кипятком. Сделанный из прозрачного жаропрочного пластика экран достаточно прозрачный и легкий, но, одновременно с этим, он защищает малыша от касания горячих предметов. Если установить такой экран нет возможности, готовьте только на дальних горелках.

Для духовки тоже придумали защиту: специальная защелка не допустит открытия ребенком дверцы горячей духовки.

Важно подумать о хранении средств бытовой химии, уксуса, мелких предметов на кухне — они должны лежать вне зоны досягаемости ребенка.

Ванная

Следующая в рейтинге опасных комнат — ванная.

Вся бытовая химия, мыло, шампуни, гели для душа, средства для бритья должны быть недоступны для ребенка, ведь она может вылить все это на пол и попробовать на вкус.

Фото: Pinterest

Зеркала, стеллажи и полки в ванной должны быть надежно зафиксированы, чтобы малыш не смог сбросить их на себя. Также не храните электрические приборы только в верхних шкафах или боксах на замке: фен, электробритва не должны оставаться подключенными к электричеству.

Для безопасности на дно ванны лучше положить специальный резиновый коврик против скольжения, который убережет ребенка от падения. В продаже также есть устройства для безопасности детей, которые предназначены для унитаза. Это пластиковый замок на ремнях, который крепится на липкую ленту и не дает малышу открыть крышку и утопить ваш телефон.

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