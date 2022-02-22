Квартира для дитини: як облаштувати безпечний простір для малюка

Коли в домі з’являється дитина, світ батьків змінюється. Тепер звичний спосіб життя дорослих має не нашкодити маленькій людині, яка починає знайомство зі світом. Найперше місце, про яке треба подбати — будинок. Дорослим багато речей здаються очевидними, проте для дитини це зовсім не так.

Отже, як зробити житловий простір максимально безпечним — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.



Вберегти від усіх небезпек дитину у квартирі ми навряд чи зможемо. Падіння та травми — частина нашого досвіду та дорослішання. Утім мінімізувати ризик пошкоджень та захистити малюка від небезпек батьки цілком здатні.

Сучасні прилади для безпеки дітей

Виробники дитячих товарів пропонують безліч корисних речей, які роблять будинок безпечним для малюків: замки, заглушки, блокатори для меблів, дверей та розеток. Це дуже зручно та практично. Аргументи, чому вам необхідно витратити гроші на це, приводимо нижче.

Статистика падінь дітей із вікна зростає з кожним роком. Річ у тім, що їх дуже легко відкрити. Тому перше правило: не привчайте дитину сидіти на підвіконнях. Навіть якщо ви зараз живете на першому поверсі. Заберіть столи, дивани – все, що може стати сходинкою до вікна. І найважливіше: встановіть спеціальні ручки із замками — це може здатися не дуже зручним рішенням, але так ви будете впевненні у безпеці малюка. Фото: Pinterest

Як ми знаємо діти часто падають, особливо коли тільки вчаться впевнено стояти на ногах. Подбайте, щоб на всіх слизьких поверхнях на кухні, у ванній та інших кімнатах були протиковзні килимки. А ще убезпечте всі гострі кути у квартирі. Саме кути стають однією з найчастіших причин травм. На них можна поклеїти спеціальні захисні пристосування, що пом’якшують удар.

Подбайте про великі предмети, які можуть впасти: полиці, вази, телевізор. Щоб цього уникнути, використовуйте кронштейни для кріплення до стіни.

Дитяча кімната

В дитячій кімнаті — малюк проводить більшу частину свого часу, іноді без нагляду дорослих. Перш за все, потрібно подбати про предмети навколо ліжка. Якщо поруч є електрична розетка, стіл або етажерка з медикаментами та засобами по догляду за дитиною, горщики з кімнатними квітами, шафа з дверцятами — краще перемістити ліжко в інше місце.

Не забуваймо, що ліжко-горище або двоярусне також повинні бути безпечними — мати відповідні бар'єри, щоб дитина з них не впала. Шведська стінка ні в якому разі не встановлюється без м'якого мату знизу. Фото: Pinterest

Коли дитина починає повзати, деякі батьки розв'язують питання безпеки дитини у квартирі за допомогою спеціального манежу, але іноді й він не стримує дитину. Подумайте, що в кімнаті може привернути її увагу та до чого вона може дістатись? Всі шафи з дверцятами закрийте на ключ, приберіть всі предмети, що звисають зі столів і полиць, це можуть бути не тільки скатертини, але й дроти стаціонарних телефонів, настільних ламп, прасок та інших важких предметів.

Всі шафи, етажерки та полиці повинні бути надійно закріплені, щоб малюк не зміг їх на себе перекинути. Ну і, звичайно ж, всі кути в дитячій кімнаті не повинні бути гострими та небезпечними – використовуйте спеціальні силіконові накладки.

Двері

Міжкімнатні двері та дверцята шафок також несуть загрозу дитині. Щоб вона випадково не прищемила руку, краще поставити захист на двері від дітей, наприклад, дверний амортизатор, який не дає дверям різко зачинитися. Фото: Pinterest

Блокатори не дозволять дитині відчинити дверцята шафи, а спеціальні бар'єри не дадуть малечі залізти в комод. Обирайте замок, який має складну систему відкриття, наприклад потрібно натиснути одночасно на кілька кнопок, щоб розблокувати його.

Кухня

Кухня — це улюблене місце для ігор дітей. Справа у цікавих предметах, якими батьки зазвичай не дозволяють гратися. І недарма, кухня найнебезпечніша кімната у всьому будинку. Тут можна не тільки обпектися окропом, а й наковтатися хімії, отруїтися газом або засунути пальці в м'ясорубку.

Отже, як забезпечити безпеку дітей на кухні? Насамперед слід зафіксувати ручки плит. Сучасні плити випускаються вже із захистом від дітей, але краще перестрахуватися та захистити ручки на плиті спеціальними ковпачками. Причому підходять вони з рівним успіхом як для газової, так і для електроплити. Фото: Pinterest

Також можна придбати захисний екран для плити. Він встановлюється на її край і дитині не дотягнутися до каструлі або чайника з окропом. Зроблений із прозорого жароміцного пластику екран досить прозорий та легкий, але, одночасно з цим, він захищає малюка від торкання гарячих предметів. Якщо встановити такий екран немає можливості, готуйте лише на далеких пальниках.

Для духовки теж придумали захист: спеціальна клямка не допустить відкривання дитиною дверцят гарячої духовки.

Важливо подумати про зберігання засобів побутової хімії, оцту, дрібних предметів на кухні — вони мають лежати поза зоною досяжності дитини.

Ванна

Наступна в рейтингу небезпечних кімнат — ванна.

Вся побутова хімія, мило, шампуні, гелі для душу, засоби для гоління повинні бути недоступні для дитини, адже вона може вилити все це на підлогу та спробувати на смак.

Фото: Pinterest

Дзеркала, стелажі та полиці у ванній повинні бути надійно зафіксовані, щоб малюк не зміг скинути їх на себе. Також не зберігайте електричні прилади лише у верхніх шафах, або боксах на замку: фен, електробритва не повинні залишатися підключеними до електрики.

Для безпеки на дно ванни краще покласти спеціальний гумовий килимок проти ковзання, який убереже дитину від падіння. У продажу також є пристрої для безпеки дітей, які призначені для унітаза. Це пластиковий замок на ременях, що кріпиться на липку стрічку і не дає малечі відкрити кришку та втопити ваш телефон.

Раніше ми писали про як облаштувати маленьку вітальню.