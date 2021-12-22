Квартира по частям: какое жилье чаще всего покупают в рассрочку от застройщика

Рассрочка от застройщика – популярный инструмент стимулирования продаж для компаний и приобретения жилья для покупателей. Кроме того – это более простая в оформлении и требованиях альтернатива банковский ипотечным кредитам.

Какой процент покупателей реально использует механизм рассрочки и в каких классах жилья она наиболее востребована сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на исследование компании InCo home.

Цены растут – спрос падает

В 2021 году на рынке недвижимости были зафиксированы две ключевых тенденции:

цены выросли выше прогнозируемых значений;

спрос постепенно проседал в течение всего года.

"В первой половине 2021 года мы наблюдали высокий спрос, что было продолжением ситуации на рынке первичной недвижимости в 2020 году. И это несмотря на то, что рынок жилья продолжал демонстрировать позитивную ценовую динамику. К середине года (с июля) рынок, максимально выбрал платежеспособный спрос и перешел в фазу умеренного снижения темпов продаж", – заявил Богдан Серотюк, совладелец и партнер InCo home.

По данным компании, уже в августе 2021 года спрос снизился на 30% по сравнению с первым полугодием. Эта тенденция точно сохранится до конца года и будет иметь продолжение в 2022-м.

"У покупателей были некоторые ожидания, что очередные карантинные ограничения сделают продавцов уступчивее и предложение станет более выгодным. Но по факту на рынке первичной недвижимости эти ожидания не оправдались, отрасль хорошо адаптировалась к существующим условиям", – констатирует Серотюк.

Что покупают лучше всего

Говоря о покупательских предпочтениях, в компании отмечают концентрацию основного спроса на объектах класса "комфорт" и "бизнес".

Так весь объем проданного жилья распределился по классам следующим образом:

объекты бизнес-класса – 20% продаж;

комфорт-класс – 68%;

жилье в домах эконом-класса –12%.

Кто использует рассрочку

Что касается способов покупки – рассрочка остается эффективным инструментом во всех сегментах жилой недвижимости.

Наибольшей популярностью в 2021 году рассрочка пользовалась у покупателей жилья:

бизнес-класса – 55% сделок;

эконом-сегмент – 35%;

комфорт-класса – 22%.

Что будет с ценами

По мнению экспертов, если вторая половина 2020-го года положила начало годовой серии роста цен на жилье, то в 2022-м этот процесс завершится.

"Снижение спроса и неопределенность с курсом гривны уже повлияли на темпы выведения на рынок новых объектов: был выпущен или минимальный объем предложения или вовсе отложен старт продаж на 2022 год. А так как нет экономических предпосылок для поддержки покупательской способности и роста доходов, проблемы с доступностью будут сдерживать цены в существующем диапазоне", – уверен совладелец InCo home Роман Белик.

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