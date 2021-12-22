Квартира частинами: яке житло найчастіше купують у розстрочку від забудовника

Розстрочка від забудовника – найпопулярніший інструмент стимулювання продажів для компаній та придбання житла для покупців. Крім того – це більш проста в оформленні та вимогах альтернатива банківським іпотечним кредитам.

Який відсоток покупців реально використовує механізм розстрочки і в яких класах житла вона найбільш затребувана, повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження компанії InCo home.

Ціни зростають – попит падає

У 2021 році на ринку нерухомості було зафіксовано дві ключові тенденції:

ціни зросли вище за прогнозовані значення;

попит поступово просідав протягом усього року.

"У першій половині 2021 року ми спостерігали високий попит, що було продовженням ситуації на ринку первинної нерухомості в 2020 році. І це незважаючи на те, що ринок житла продовжував демонструвати позитивну цінову динаміку. До середини року (з липня) ринок максимально вибрав платоспроможний попит і перейшов у фазу помірного зниження темпів продажу", – заявив Богдан Серотюк, співвласник та партнер InCo home.

За даними компанії, вже у серпні 2021 року попит знизився на 30% порівняно з першим півріччям. Ця тенденція точно збережеться до кінця року і матиме продовження 2022-го.

"У покупців були деякі очікування, що чергові карантинні обмеження зроблять продавців поступливішими і пропозиція стане більш вигідною. Але за фактом на ринку первинної нерухомості ці очікування не виправдалися, галузь добре адаптувалася до існуючих умов", – констатує Серотюк.

Що купують найкраще

Говорячи про купівельні переваги, у компанії відзначають концентрацію основного попиту на об'єктах класу "комфорт" і "бізнес".

Так весь обсяг проданого житла розподілився за класами так:

об'єкти бізнес-класу – 20% продажів;

комфорт-клас – 68%;

житло у будинках економ-класу -12%.

Хто використовує розстрочку

Що стосується способів покупки – розстрочка залишається ефективним інструментом у всіх сегментах житлової нерухомості.

Найбільшою популярністю у 2021 році розстрочка користувалася у покупців житла:

бізнес-класу - 55% угод;

економ-сегмент - 35%;

комфорт-класу – 22%.

Що буде з цінами

На думку експертів, якщо друга половина 2020-го року започаткувала річну серію зростання цін на житло, то 2022-го цей процес завершиться.

"Зниження попиту та невизначеність з курсом гривні вже вплинули на темпи виведення на ринок нових об'єктів: був випущений або мінімальний обсяг пропозиції або зовсім відкладений старт продажів на 2022 рік. А оскільки немає економічних передумов для підтримки купівельної спроможності та зростання доходів, проблеми з доступністю стримуватимуть ціни в існуючому діапазоні", – впевнений співвласник InCo home Роман Бєлік.

Раніше ми розповідали якими будуть нові житлові комплекси в найближчі 3-5 років, а також чи очікує нас колапс на ринку нерухомості.