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Київ набрався розуму: українська столиця піднялася у рейтингу найрозумніших міст світу

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Четвер 30 грудня 2021 11:07
Київ набрався розуму: українська столиця піднялася у рейтингу найрозумніших міст світу Фото: киян турбують заторки на дорогах, забруднення повітря та доступне житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

За рік українська столиця піднялась на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index й зайняла 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст — Ер-Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти).

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на допис керівника цифорової трансформації Києва Петра Оленича.

Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні й технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів.Київ набрався розуму: українська столиця піднялася у рейтингу найрозумніших міст світу Лідерами загального рейтингу стали:

  • Сінгапур;
  • Цюріх;
  • Осло.

Що стосується Києва — серед онлайн-сервісів позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи.Київ набрався розуму: українська столиця піднялася у рейтингу найрозумніших міст світуВодночас затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, які турбують киян.

"Розуміємо, що місту є над чим працювати і цей рейтинг, скоріше, просто показник, що ми рухаємся в правильному напрямку", — заначив Оленич.

"Впевнений, що наступного року в списку буде Kyiv, а не Kiev", — додав він.

Раніше ми розповідали, що у Києві стартував процес реконструкції балконів історичних будинків.

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