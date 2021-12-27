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В Киеве убирают "царь-балконы": стартовал процесс реконструкции балконов исторических домов

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 15:15
В Киеве убирают "царь-балконы": стартовал процесс реконструкции балконов исторических домов Фото: под лозунгом "Не разрушай – реставрируй" волонтеры ищут добровольных участников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В Киеве объявили акцию по "разбалконизации" исторических жилых домов. Под лозунгом "Не разрушай – реставрируй" волонтеры ищут добровольцев – владельцев квартир в домах начала ХХ века, которые согласятся на демонтаж лишних конструкций и возвращение балкону первоначального вида.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Facebook-страницу некоммерческой организации "Мистетика".

Какая цель акции

Представители "Мистетики" заявляют, что цель акции – "Киев без царь-балконов и с ухоженной архитектурой".

Для первого этапа "разбалконизации" ищут 10 владельцев или арендаторов квартир с застекленными балконами для демонтажа лишних конструкций. Дома должны быть построены не позднее 30-х годов ХХ века. В таком случае ревитализация балкона будет бесплатной, но участник сможет внести добровольный денежный взнос для работы над следующим балконом.

По оценке организаторок, одна "разбалконизация" стоит в среднем 200 долларов.

"Нам не безразлично, как именно будет проходить реставрация и кто за нее будет отвечать. Поэтому в своей работе мы привлекаем архитекторов-реставраторов, историков, ученых и других специалистов, профессионально и бережно подходящих к выполнению задач», – отметили организаторы в сообщении.

План по избавлению города от "царь-балконов"

"Больше всего нас раздражает подход: не можешь сделать как надо – закрась/зашпаклюй/прикрой/выкинь/сними/сделай кое-как", – говорят в "Мистетике".

Поэтому организаторы предлагают и воплощают следующий план по избавлению города от царь-балконов:

  • поиск пластиковых или деревянных балконов в киевских домах, построенных к 30-м годам ХХ века;
  • ведение переговоров с владельцами балконов, согласование всех процессов и этапов работ;
  • поиск специалистов и необходимого оборудования;
  • анализ состояния конструкции и подготовка финальной сметы;
  • непосредственный демонтаж конструкции и утилизация материалов;
  • реставрация или восстановление утраченных элементов балкона и фасада согласно проекту;
  • обустройство и декор для уютных вечеров с балконом.

Как присоединиться к инициативе

Инициаторки также представили свой первый успешный опыт переоборудования балкона для 26-летнего киевлянина. Вместо обшитого пластиком склада ненужных вещей вышел открытый балкон с металлическими перилами, на котором можно пить кофе и наблюдать за жизнью города.В Киеве убирают &quot;царь-балконы&quot;: стартовал процесс реконструкции балконов исторических домовПервый восстановленный до первоначального вида балкон в дореволюционном доме (facebook.com/mistetyka)

Для участия в инициативе нужно связаться с представителями "Мистетики" в соцсетях и быть готовыми к восстановлению первоначального вида своего балкона в историческом доме.

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